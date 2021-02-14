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Завідувач відділу імунізації ЦГЗ Заїка про перший етап вакцинації: Маршрути сплановано, у кожної мобільної бригади є поіменні списки

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Завідувач відділу імунізації ЦГЗ Заїка про перший етап вакцинації: Маршрути сплановано, у кожної мобільної бригади є поіменні списки

На перших етапах вакцинацію проводитимуть мобільні групи.

Завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Олександр Заїка в ефірі каналу "Україна 24" розповів, як відбуватиметься перший етап вакцинації проти COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцинація буде надаватися за різними сценаріями, на різних платформах. На перших етапах, відповідно до дорожньої карти, затвердженої наказом МОЗ, передбачається механізм використання виїзних мобільних сесій. Такі маршрути сплановано, спроєктовано, готові до роботи. І кожна мобільна бригада, регіональний координатор мають поіменні списки", - сказав Заїка.

Він також нагадав, кого вакцинуватимуть насамперед.

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"Нагадаю, що на першому етапі щепитимуть медиків, які надають допомогу хворим на CОVID-19. Також сюди увійшли бригади екстреної допомоги. Також, відповідно до дорожньої карти, на першому етапі вакцинуватимуть військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС", - сказав Заїка.

Нагадаємо, попередньо визначено дату початку процесу вакцинації в Україні - 15 лютого поточного року.

Планувалося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca. Однак через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer.
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Топ коментарі
+5
Кто-то в Нюрнберге тщательно протирает скамеечки, закупает мыло и верёвку.
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14.02.2021 01:38
+4
Степанов і його мобільні бригади

Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 478
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14.02.2021 01:38
+4
Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 8220
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14.02.2021 01:45
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Степанов і його мобільні бригади

Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 478
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14.02.2021 01:38 Відповісти
Кто-то в Нюрнберге тщательно протирает скамеечки, закупает мыло и верёвку.
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14.02.2021 01:38 Відповісти
Ну кадааа покажут видосик с первым вакцинированным? Все у этих сук опять в планах и в будущем. Задолбали !!!
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14.02.2021 01:40 Відповісти
бригады то готовы, а вот вакцины еще полгода-год закупать будут - пока про откаты договорятся
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14.02.2021 01:40 Відповісти
Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 8220
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14.02.2021 01:45 Відповісти
хм.. а шо желающих разве много на прививки , или добровольно-принудительно будете колоть!? Завотделом иммунизации ЦОЗ Заика о первом этапе вакцинации: Маршруты спланированы, у каждой мобильной бригады есть поименные списки - Цензор.НЕТ 592
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14.02.2021 01:46 Відповісти
подневольных будут - ВСУ в первую очередь...
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14.02.2021 06:44 Відповісти
Пусть увольняются. Как только фронт оголится - командование быстро передумает.
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14.02.2021 08:57 Відповісти
Как в Израиле. Всё добровольно, но потом ни в аптеку не пустят, ни в магазин.
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14.02.2021 08:58 Відповісти
Ось розповідь Тамари з Ізраїлю: COVInews. Увольнение с работы за отказ от тестов и прививок. Израиль, Тамара.
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14.02.2021 16:53 Відповісти
У меня есть подозрение что авторы "ковида" поставили своей задачей закончить то что не успел Гитлер. Ведь очевидно же что это никакая не "вакцина". Вакцины разрабатывают несколько лет как минимум, а тут на коленке состряпан какой-то шмурдяк, и израильтянам колют в марафонном порядке; уже отравили две трети населения.
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14.02.2021 22:21 Відповісти
у зєбидла вже й спіскі є. а у наріда забули спросити, чи хоче він вакциніруваитись?
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14.02.2021 01:47 Відповісти
"Народ" никто вакцинировать не собирается.
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14.02.2021 08:43 Відповісти
то незрозуміло, чим населення збираються колоти? тим, за що китайці мають гроші повернути??
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14.02.2021 05:19 Відповісти
Российским шмурдяком под видом астра-зенеки индийского разлива. Пфайзер не привезут из-за "бюрократических сложностей". Потому что немцы люди ответственные и требуют подтверждения, что вакцина будет храниться при правильной температуре, т.п. Клоуны это считают "бюрократическими сложностями". Ну и платить за пфайзер клоунам нечем.
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14.02.2021 08:49 Відповісти
Медикам на антитела вначале тест сделайте. Большинство из них переболело. С антителами полгода, как говорит ляшко прививка не нужна
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14.02.2021 06:04 Відповісти
Тому і поспішають, шоб ніхто не узнав, скіки насправді тримаються природні антитіла.
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14.02.2021 07:21 Відповісти
так что завтра вакцинация начнется ?
а билеты на квартал где продают ?
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14.02.2021 07:46 Відповісти
Поименные списки - это хорошо.
На каком сайте записывались добровольцы?
Надеюсь, что все написали и подписали заявления? Или всё спишут на "мы как все".
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14.02.2021 08:15 Відповісти
Какие списки? Ты о чем? Это же клоуны. Нет никаких списков.
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14.02.2021 08:51 Відповісти
А вы думали фашизм приходит в виде солдата со Шмайссером ?
Нет. На этот раз - медсестричка со шприцом.
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14.02.2021 08:59 Відповісти
Списки состявляйте всех прививальщиков. "Доктора", "медбрати" и проч. Чтобы знать кому пожизненку выписывать. Всё равно ведь этот пузырь лопнет.
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14.02.2021 09:00 Відповісти
Мало того что всё запутали и заговорили, так ещё и командовать доверили Заике. Теперь осталось посмотреть как будут восприниматься его команды. Все мы были свидетелями когда спикарем назначили парубия и как он отруливал шоколадные команды по телефону.
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14.02.2021 13:29 Відповісти
 
 