Завідувач відділу імунізації ЦГЗ Заїка про перший етап вакцинації: Маршрути сплановано, у кожної мобільної бригади є поіменні списки

На перших етапах вакцинацію проводитимуть мобільні групи.

Завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Олександр Заїка в ефірі каналу "Україна 24" розповів, як відбуватиметься перший етап вакцинації проти COVID-19, передає Цензор.НЕТ.

"Вакцинація буде надаватися за різними сценаріями, на різних платформах. На перших етапах, відповідно до дорожньої карти, затвердженої наказом МОЗ, передбачається механізм використання виїзних мобільних сесій. Такі маршрути сплановано, спроєктовано, готові до роботи. І кожна мобільна бригада, регіональний координатор мають поіменні списки", - сказав Заїка.

Він також нагадав, кого вакцинуватимуть насамперед.

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"Нагадаю, що на першому етапі щепитимуть медиків, які надають допомогу хворим на CОVID-19. Також сюди увійшли бригади екстреної допомоги. Також, відповідно до дорожньої карти, на першому етапі вакцинуватимуть військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС", - сказав Заїка.

Нагадаємо, попередньо визначено дату початку процесу вакцинації в Україні - 15 лютого поточного року.

Планувалося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі буде використовуватися вакцина виробника AstraZeneca. Однак через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer.