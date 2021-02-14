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Електрика (803) Вітренко Юрій (370) Міненерго (360)

Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Українська енергосистема здатна витримати зимові випробування без віялових відключень електроенергії.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що закінчимо взимку без віялових відключень. Зараз працюють ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було жодних відключень", - сказав Юрій Вітренко.

Нагадаємо, українська енергетика цієї зими опинилася в непростій ситуації. За даними НКРЕКП, однією з причин є те, що з листопада 2020 року запаси вугілля на електростанціях зменшилися у понад п'ять разів, і вони в 5,5 раза менші, ніж були на початку лютого 2020 року.

Читайте також: Україна зможе обійтися без імпорту електроенергії з РФ, якщо добре підготується до опалювального сезону, - в.о. міністра енергетики Вітренко

Запорізька АЕС, найбільша в Україні електростанція, із запізненням вивела з ремонту три свої енергоблоки. Проблеми ядерної енергетики експерти називають однією з причин дефіциту електроенергії та її імпорту.

Станом на початок лютого на електростанціях було менше пів мільйона тонн вугілля, і більшість його було зосереджено на двох ТЕС – Слов’янській та Луганській  (на лінії фронту в місті Щастя).

У січні та лютому були моменти, коли Україна просила технічної допомоги у енергосистеми Білорусі, а в лютому Київ також змушений був імпортувати електроенергію з Росії.

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Топ коментарі
+4
"закончить зиму без веерных отключений" - для Витренко и Украины при Витренко это уже стало достижением... у меня нет больше слов).
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14.02.2021 02:07
+3
Это такой прорыв от Зебила? Типа дефолт не допустили и веерные отключения. Ставьте нам памятник? )))
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14.02.2021 02:24
+2
Учитывая происхождение Витренко и как его зелёные тащат во власть начинаю волноваться по поводу веерных отключений.
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14.02.2021 04:52
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Напомним, украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЭКУ, одной из причин является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

Вопрос - за что мы нашим государственным топ манагерам платим деньги? И второй вопрос - почему до сих пор Витренко занимает свою должность?
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14.02.2021 01:42 Відповісти
Show must go on! И я васцелую.
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14.02.2021 01:48 Відповісти
Честно говоря, Вы меня пугаете. Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 3345
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14.02.2021 01:53 Відповісти
Я толерантен к гендерному статусу, НО до тех пор пока сие не касается лично меня. Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 539 Критических угроз нет, надеемся, что закончим зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 1678
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14.02.2021 02:00 Відповісти
Юра красава!
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14.02.2021 02:09 Відповісти
Юра может и красава, только мы все, походу, лохи получаемся.
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14.02.2021 02:14 Відповісти
Извините, но так получилось.
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14.02.2021 02:19 Відповісти
ППЦ. Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко - Цензор.НЕТ 1998
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14.02.2021 02:23 Відповісти
Поржал.
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14.02.2021 01:44 Відповісти
Перед третьей ходкой и не такое пообещаешь
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14.02.2021 01:44 Відповісти
Я те тварь отключу, я те и твоим ********* ИВЛ отключу.
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14.02.2021 02:05 Відповісти
Вы их выбрали, некуй теперь стонать.
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14.02.2021 02:58 Відповісти
"Шахтинское дело" ожидает восстановаления, особенно это касается Юрия Витренко.
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14.02.2021 02:06 Відповісти
"закончить зиму без веерных отключений" - для Витренко и Украины при Витренко это уже стало достижением... у меня нет больше слов).
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14.02.2021 02:07 Відповісти
Цього Вітренко колись хвали,зараз ті ж самі люди критикують.
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14.02.2021 02:22 Відповісти
Это такой прорыв от Зебила? Типа дефолт не допустили и веерные отключения. Ставьте нам памятник? )))
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14.02.2021 02:24 Відповісти
Неперевершені Спасатєлі: один борцун врятував світ від ковіду, інший - від опахальних відключень
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14.02.2021 04:03 Відповісти
Учитывая происхождение Витренко и как его зелёные тащат во власть начинаю волноваться по поводу веерных отключений.
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14.02.2021 04:52 Відповісти
а тем временем лучшие друзья зезедента шефиры банкротят энергоатом который буквально
пару лет назад имел какую никакую прибыль и вдруг.... хобана - катастрофические убытки.....
вопрос простой - чей капитал туда зайдёт после банкротсва ???
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14.02.2021 08:07 Відповісти
"Критических угроз нет, надеемся закончить зиму без веерных отключений, - и.о. главы Минэнерго Витренко" - если соблюдать украинское законодательство, то и.о. можно быть не больше месяца. Порошенко Супрун три с половиной года на должности и.о. держал и плевал на законы, а теперь Зеленский то же самое продолжает. Витренко назначен и.о. 21 декабря 2020 года, сейчас он никто, гнать его из КМ.
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14.02.2021 08:15 Відповісти
Ты ж и довел нашу энергетику до такого состояния. Может не будет веерных отключений. Дай Бог! А при таких морозах может и будут. Но тебя к тому времени, не дай Бог, выберут. А там по барабану!
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14.02.2021 09:01 Відповісти
Україна має стільки блоків атомних станцій, ГЕС, ТЕС і щоб лякати "веерними" відключеннями, то це вже дно правління...
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14.02.2021 09:40 Відповісти
Атомная генерация никогда не выводилась в ремонт в осенне-зимний период. Планово-предупредительные ремонты планировались исключительно на летний период, летом работали минимально возможное количество энергоблоков АЭС. Зимой объявлялся осенне-зимний максимум несения нагрузки, даже ограничивали оперативные переключения и запрещали переключения на действующем оборудовании. Пришедшие к власти горе-ЗЕруководители вывели зимой в ремонт треть блоков АЭС, а потом только поняли, что на улице морозы и появился дефицит электроэнергии. Дебилы.
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14.02.2021 10:22 Відповісти
Этот не до министр расписался в собственной пустоголовости вместе в ВР и ею спикарём. Хотел получить побольше цену за электричество, а получит коленом под зад. И это правильно товарищи. Недоумкам в энергетике делать нечего. А органам пора анализировать просчёты в исполнительной власти и убирать недоумков.
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14.02.2021 13:22 Відповісти
 
 