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Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців

45-й президент США Дональд Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це стало черговою фазою найграндіознішого полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, адже наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосовано 75 млн осіб. Це - найвищий показник в історії для чинного президента", - зазначив він у заяві.

Трамп також пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. "Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише починається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої - домогтися величі для всіх американців", - підкреслив колишній президент.

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Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі було оголошено імпічмент.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.

Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.

13 лютого стало відомо, що за винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, зокрема сім республіканців, проти - 43 законодавці. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і щонайменше 17 республіканців.

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Топ коментарі
+22
На тебя, подстилка **********, несколько уголовных дел, в том числе по уклонению от налогов. Лучше собирай бабло со своего тупого стада, шоб на адвокатов хватило.
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14.02.2021 01:53
+13
для свинособак Трамп святий )
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14.02.2021 02:15
+11
Ты лучше мне ответь - если вы такие умные, почему вы такие нищие?
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14.02.2021 02:06
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Заблукав, кацап?
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14.02.2021 07:38 Відповісти
Ну то посиди в спамі.
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14.02.2021 07:56 Відповісти
То і розбирайся, кацап, а не на Україну лайно тут лити будеш. В спам.
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14.02.2021 08:02 Відповісти
правильно Дони-вяличие по кацапски
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14.02.2021 07:48 Відповісти
Я прямо "переповнений радістю" за Трампа.
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14.02.2021 07:54 Відповісти
Хорошо работают кремлёвские и китайские деньги в Америке, если американцы не видят тихое падение. В ближайшее время нужно ждать биологическую разработку, которая в десятки разы хуже Ковида 19 ,последствия будут ужасающими.
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14.02.2021 08:01 Відповісти
Кремлятник не простит Трампу джавеллинов и санкций против Северного потока-2. У них надежда на Бадена, что он это безобразие прекратит. В память о сданных России демократами США Крыма и Донбасса.
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14.02.2021 08:13 Відповісти
Крым и Донбасс сдали ДОНЕЦКИЕ, а вообще к захвату Крыма Расея готовилась со времён Президента Крыма Мешкова.
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14.02.2021 08:21 Відповісти
Так,так це американці заставляють казламордих гадити по всьому світу.
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14.02.2021 11:37 Відповісти
Чего-то мне кажется, если Трампа не отстранить от общества, он не даст развиваться ни стране, ни Президенту Байдену. Уж слишком велика его "обида" на Байдена, "укравшего" победу!
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14.02.2021 08:29 Відповісти
Всякий диктатор прикрывается величием нации и другими напыщенными фразами. Чтобы завести в заблуждение и отвести от себя угрозу.
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14.02.2021 08:34 Відповісти
Ещё не вечер. Что там с налогами Трампа? Что его 940 млн. долгов ?
Будет ему величи на зоне.
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14.02.2021 08:38 Відповісти
Будет ему величие на зоне.
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14.02.2021 08:39 Відповісти
Это вообще-то была еще не охота, так, проверка республиканцев на вшивость. Охота начнется чуть позже.
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14.02.2021 08:54 Відповісти
Поздновато начинаете=)Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців - Цензор.НЕТ 3722
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14.02.2021 09:28 Відповісти
Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого - добиться величия для всех американцев", - подчеркнул бывший президент.-плять ,трампон готовит новый,более основательный захват американского рейхстага Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців - Цензор.НЕТ 3492
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14.02.2021 11:42 Відповісти
трамп больше переживает за свою манию величия.
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14.02.2021 11:43 Відповісти
Співпраця Трампа і КДБ уже увійшла в легенду -

«Трамп постійно перебував у полі зору КДБ... Молодий, марнославний, самозакоханий і неймовірно амбітний забудовник продав багатомільйонні квартири російській мафії, яка відмивала гроші, купуючи нерухомість через анонімні підставні компанії. Продаж цих квартир знову зробила Трампа багатим після того, як він втратив мільярди доларів, коли збанкрутували його казино в Атлантік-Сіті», - йдеться в статті."
Разом із тим, співпраця з Кисліним автором книги підноситься як епізод фактичної взаємодії з КДБ, як і продаж квартир російським мафіозі. По-справжньому КДБ взялося за Трампа у 1977-му, «коли той одружився з чешкою Іваною Зельнічковою, яка походила з регіону, де сили таємної поліції перебували в союзі з КДБ». Цікаво, що Трамп уже тоді заявляв про свої президентські амбіції - ймовірно, саме марнославство, самозакоханість, сприйнятливість до лестощів та жадібність Трампа зробити його ідеальною мішенню радянських спецслужб», - припускає автор книги..
Кислін неодноразово спростував будь-які зв'язки з російською мафією. Однак він залишався поруч з Трампом, ба більше, фінансово підтримував адвоката Трампа Рудольфа Джуліані - пожертвував понад $40 млн на його виборчі кампанії на посаду мера Нью-Йорка в 1993 і 1997 роках...
У будинку Епшейна постійно перебували безліч моделей і просто гарних дівчат, десятки з яких були неповнолітніми. Їх Епштейн за допомогою експодруги Гіслен Максвелл передавав як сувеніри на вечірку впливових багатіїв у різних куточках світу. «Весь цей час Епштейн таємно записував дії моделей та хазяїв вечірок, а отже, мав купу компромату», - стверджує Унгер.

«Епштейн неодноразово стверджував, що саме він познайомив Трампа з його майбутньою дружиною Меланією», - пише Daily Mail.
Це стало для Епштейна ударом нижче пояса: він розлютився, відтоді ніколи більше не розмовляв з Трампом, а всім впливових знайомим демонстрував фотографії Трампа з молодими дівчатами, які були топлес, а також ще одну, ще більш пікантну: майбутнього президента США у забруднених спермою штанях.


КДБ і Трамп: 40 років співпраці і інші історії про секс, жадібність, владу і зраду
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14.02.2021 13:09 Відповісти
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