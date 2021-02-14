Трамп про невдалу спробу імпічменту: Це полювання на відьом не припиниться, але я продовжуватиму домагатися величі для всіх американців
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45-й президент США Дональд Трамп назвав невдалу спробу оголосити йому імпічмент черговим витком "полювання на відьом", що проводиться його політичними опонентами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це стало черговою фазою найграндіознішого полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, адже наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосовано 75 млн осіб. Це - найвищий показник в історії для чинного президента", - зазначив він у заяві.
Трамп також пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. "Наш історичний і прекрасний рух "Зробимо Америку знову великою" лише починається. Найближчими місяцями я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої - домогтися величі для всіх американців", - підкреслив колишній президент.
Нагадаємо, 13 січня палата Представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому двічі було оголошено імпічмент.
На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які підтримували його, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.
Палата представників Конгресу США 26 січня офіційно передала в Сенат резолюцію про імпічмент Трампа. Колишнього президента США звинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення протестувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд почнеться після 8 лютого.
13 лютого стало відомо, що за винесення обвинувального вироку Трампу проголосували 57 сенаторів, зокрема сім республіканців, проти - 43 законодавці. Для затвердження обвинувального вироку було потрібно, щоб імпічмент експрезидента підтримали всі демократи, двоє незалежних сенаторів і щонайменше 17 республіканців.
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Будет ему величи на зоне.
«Трамп постійно перебував у полі зору КДБ... Молодий, марнославний, самозакоханий і неймовірно амбітний забудовник продав багатомільйонні квартири російській мафії, яка відмивала гроші, купуючи нерухомість через анонімні підставні компанії. Продаж цих квартир знову зробила Трампа багатим після того, як він втратив мільярди доларів, коли збанкрутували його казино в Атлантік-Сіті», - йдеться в статті."
Разом із тим, співпраця з Кисліним автором книги підноситься як епізод фактичної взаємодії з КДБ, як і продаж квартир російським мафіозі. По-справжньому КДБ взялося за Трампа у 1977-му, «коли той одружився з чешкою Іваною Зельнічковою, яка походила з регіону, де сили таємної поліції перебували в союзі з КДБ». Цікаво, що Трамп уже тоді заявляв про свої президентські амбіції - ймовірно, саме марнославство, самозакоханість, сприйнятливість до лестощів та жадібність Трампа зробити його ідеальною мішенню радянських спецслужб», - припускає автор книги..
Кислін неодноразово спростував будь-які зв'язки з російською мафією. Однак він залишався поруч з Трампом, ба більше, фінансово підтримував адвоката Трампа Рудольфа Джуліані - пожертвував понад $40 млн на його виборчі кампанії на посаду мера Нью-Йорка в 1993 і 1997 роках...
У будинку Епшейна постійно перебували безліч моделей і просто гарних дівчат, десятки з яких були неповнолітніми. Їх Епштейн за допомогою експодруги Гіслен Максвелл передавав як сувеніри на вечірку впливових багатіїв у різних куточках світу. «Весь цей час Епштейн таємно записував дії моделей та хазяїв вечірок, а отже, мав купу компромату», - стверджує Унгер.
«Епштейн неодноразово стверджував, що саме він познайомив Трампа з його майбутньою дружиною Меланією», - пише Daily Mail.
Це стало для Епштейна ударом нижче пояса: він розлютився, відтоді ніколи більше не розмовляв з Трампом, а всім впливових знайомим демонстрував фотографії Трампа з молодими дівчатами, які були топлес, а також ще одну, ще більш пікантну: майбутнього президента США у забруднених спермою штанях.
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