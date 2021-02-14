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За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС

За минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях із підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використовував проти наших захисників і поблизу Старогнатівки.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. На обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - наголошують у штабі.

Крім цього, зазначається, що від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українським воїнам, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Пуляйте отвєтку поки Зельцмани шляються по курортах.
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14.02.2021 08:00 Відповісти
Закриття медведчуківських телеканалів - це "грубе втручання" України у внутрішні справи росії і приватне життя "міждержавних" кумів....
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14.02.2021 12:22 Відповісти
В Україні слід поставити три військові американські, чи НАТівські бази (одну - наземних сил, другу - морських, третю - космічну) і тоді раптово Путін "скисне" ... Та й всьому світу легше стане дихати.

Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...

Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...

А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"

Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...

Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!

Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!

Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!

Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
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14.02.2021 14:40 Відповісти
В Мариуполе сегодня -10 с ветерком, который немного ослаб, правда. В окопах, наверное, очень неуютно. Вот в Эмиратах сейчас неплохо, +21 в данный момент.
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14.02.2021 08:09 Відповісти
Мариуполь и Горловка
Где нет "бендер" там срусью пахнет.
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 8243

За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 1909
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14.02.2021 09:27 Відповісти
Да Ему и здесь всегда тепло и уютно. Стульчик под высокопоставленной задницей всегда тепленький, информационная "ванна" тепленькая и приятная уху. Ну чего бы не пойти на второй срок? Хоть, правда, говорят, что надо сначала как-то первый досидеть...
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14.02.2021 08:37 Відповісти
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 773
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14.02.2021 09:31 Відповісти
За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 3789
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14.02.2021 12:47 Відповісти
 
 