За минулу добу 2 порушення режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів біля Водяного та Старогнатівки, - ООС
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За минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях із підствольних гранатометів. Таку ж зброю противник використовував проти наших захисників і поблизу Старогнатівки.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. На обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - наголошують у штабі.
Крім цього, зазначається, що від початку поточної доби, 14 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українським воїнам, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
Где нет "бендер" там срусью пахнет.