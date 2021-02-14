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Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі

Президент Російської Федерації Володимир Путін допускає можливість відключення на території Росії зарубіжних інтернет-сервісів. Таке, за його словами, можливо у разі "ворожих дій проти РФ".

Про це він заявив під час спілкування із журналістами в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Путін зазначив, що в Кремлі не хочуть проблем для користувачів, проте у випадках загрози "ворожих дій" реагуватимуть.

"Коли вже ворожі дії здійснюються, я цього (відключення інтернет-сервісів. - Ред.) не відкидаю. Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі", - сказав Путін.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT.

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Топ коментарі
+40
Скаріше Хло свою помийку затягуй колючим дротом.
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14.02.2021 08:15
+36
Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы - Цензор.НЕТ 2190
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14.02.2021 08:35
+25
С Днем Св. Валентина, расиянские федерасты! ГУЛАГ все ближе
Путин допускает отключение зарубежных интернет-сервисов в РФ: Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы - Цензор.НЕТ 9736
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14.02.2021 08:33
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ПНХ обидва етніческій з корєнним. Я з окупантами не спілкуюсь. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 6950
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14.02.2021 22:00 Відповісти
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1899 Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 7648
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14.02.2021 22:06 Відповісти
Смердиш ****** кацапська мразота.
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14.02.2021 22:16 Відповісти
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 2308 Дуже смердиш ****** падло кацапське.ФУУУ
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14.02.2021 22:24 Відповісти
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 4334

Оце тобі Крим і Донбас пацак.
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15.02.2021 07:25 Відповісти
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 7331 А оце екологічне централізоване водопостачання у Крим.
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15.02.2021 07:27 Відповісти
Правильное решение, это защита от вражеской брехни.
Мы же закрыли каналы.
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14.02.2021 09:36 Відповісти
Неви закрили ,а вам закрили канали і позбавили акредитації. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 3739
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14.02.2021 11:18 Відповісти
Если вы их не смотрели, то вам их м не закрывали.
Логика понятна.
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14.02.2021 11:40 Відповісти
Хочеш дивитись руський мир то чому ти його повинен дивитись в Україні а не в росії? Логіка зрозуміла?
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14.02.2021 12:14 Відповісти
выход у него только один - Железный Занавес на расею
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14.02.2021 09:40 Відповісти
Давно пора. Редкий случай, когда я согласен с ******
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14.02.2021 09:45 Відповісти
Чем быстрее будет с обеих сторон создан железный зановес.тем в конечном итоге будет лучше всему цивилизованному миру.И если путлер сам изолирует рашку от всего мира,то путлер молодец.Пусть рашка разлагается в собственной желчи.
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14.02.2021 09:49 Відповісти
П.С.Путлер давай дави их б....
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14.02.2021 09:56 Відповісти
Да отключите все: интернет, платежные системы, закройте аэропорты. И варитесь в собственном дерьме...
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14.02.2021 09:50 Відповісти
Віктор c1638d64 Виктор, включаем голову, зырим, ну с платежами все ясно, никто себе в ногу стрелять не будет, как шли, так и будут идти. Интернет? Замечу, русский интернет (доменная зона RU) второй в мире, уступает только США. Подавляющее большинство украинцев, юзают зону RU. Украинских сайтов практически нет. Вот Цензор, он не на украинском хосте UA. Аэропорты? Посмотри сайт https://www.flightradar24.com Очевидно, что в Украине 1-2 самолета в небе одновременно. Это... сказать не могу, ну дно, или глубже.
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Лет через пять там и книжки читать запретят. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1488
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14.02.2021 09:52 Відповісти
Евгений, только честно, ты какую книгу, крайней прочитал?
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14.02.2021 14:40 Відповісти
"Кровавые Земли" Снайдерса. Очень рекомендую.
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17.02.2021 10:08 Відповісти
Может быть процессоры К1839 создали русские учёные с "Ангстрема"? Ой, нет, это же CVAX, с приветом "русским учёным", написанным прямо на кристалле. Может быть тогда процессор 580ВМ80, как и всё в СССР, создан русскими учёными? Нет, это ворованный Intel 8080. Ой, простите, "функциональный аналог". Тогда, может быть, русские учёные создали К1810ВМ86? Опять нет, это копия Intel 8086. Байт - Спектрум, Агат - Apple II. Что ж за напасть. ГАЗ А - Ford-A, ГАЗ-М1 - Ford Model B, Ленинград-1 - Buick-32-90, Москвич 400 - Opel Kadett K38. Горбатый запор - Fiat 600. запор - NSU Prinz IV. Копейка - Fiat 124. ТТ - браунинг. ПМ - Вальтер PPK. Бритва Агидель-М - Philishave SC 8010. Пылесос Чайка - Erres. Оптику всю русские учёные "изобрели" у немцев: Зоркий-10 - Ricoh Auto 35, ФЭД Микрон - Konica EYE, Киев-Вега - Minolta-16, Салют-С - Hasselblad 1000F. Электроника ВМЦ-8220 - Samsung VX-8220. Волк яйца ловит - и та Nintendo Game & Watch. Конструктор с алюминиевыми деталями с дырками-болтиками - Meccano. Даже, волгоградский, ****, тракторный завод собрали в США, разобрали и привезли в СССР, где русские учёные заново его изобрели https://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоградский_тракторный_завод (и то "под наблюдением американских инженеров" чтобы не дай бог не получился ВАЗ). Список изобретений русских учёных огромен, можно продолжать бесконечно. Это ****** каким же тупоголовым ватником нужно быть.
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14.02.2021 09:57 Відповісти
Мы "Киев-30 (Киев-303)" выпускали пленка 8мм, кот. не производилась! т.е. гнали план по фотоаппарату, на который небыло пленки! (умельцы разрезали 24 мм.и вставляли!) а чертежи на него и технология были немецкие с двадцатых годов еще!!! Цирк! Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 6800
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14.02.2021 11:08 Відповісти
Вячеслав, зачем о всяком - разном, давай об Украине.
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14.02.2021 14:41 Відповісти
я готов
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14.02.2021 14:45 Відповісти
Слава, я работал на заводе "Днепр - Буммар", автокраны делали, крутые (ссылка) Сейчас что-то подобное, в Украине делают? Отвлеченно, краны "Ивановец" уже до 300 тонн, а на моем заводе, лопухи по пояс, цеха на кирпичи разбирают.
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14.02.2021 14:59 Відповісти
США скопировали ваши автокраны, а завод загнобили?
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14.02.2021 20:17 Відповісти
Vova, ne podvedi i ne medli, davi sruskuju svolocj.
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14.02.2021 10:02 Відповісти
Для того щоб Заходу розвалить паРашу "до основанья", треба всього навсього не приймати молодих людей до себе ні під яким виглядом!
А тих які єсть на Заході депортувать назад в паРашу!
Особливо дітей високопосадовців і вони із середини розвалять Расєюшку!
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14.02.2021 10:07 Відповісти
Протестам - нет!
Пикетчикам - смирительная рубашка.
А Интернет?
А Интернет покажет всем обновленный дядя Чебурашка.
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14.02.2021 10:13 Відповісти
Наш мілкий генералісімус також мріє про таке в Україні.
Ці кляті "ворожі" соцмережі тяжко контролювати.
Тільки вдало провів успішну операцію "преЗедент-патріот" із закриттям медведчуківьких каналів, отримав купу улесливих слів від проплачених та схвальних від наївних, як "кляті соцмережі" рознесли інформацію про його черговий візит в одну точку із правою рукою медведчука Козаком.

Маємо подякувати за те, що ми поки що не в мордорі всім тим, хто в 2014 не став заглядати в дупла пуйлу, шукаючи миру. Слава їм і шана.
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14.02.2021 10:32 Відповісти
"политику ***** одобряю и поддерживаю!" )) просто необходимо, не только внешне, но и внутренне полностью изолировать эту территорию. это ускорит процесс распада. в изолированной системе колличество энтропии не убывает )).
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14.02.2021 10:48 Відповісти
Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 1865
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14.02.2021 10:58 Відповісти
да и мать бы их кацапов сено ела... меньше всего интересуют новости мордора... даже если они все подохнут до единого или провалятся под землю... страна-агрессор долждна сдохнуть мучительной смертью...
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14.02.2021 11:03 Відповісти
Западные и Европейские санкции бьют по рашке ,путлер решил удвоить эти санкции Отключив западные интернет сервера удар будет , опять таки, по рашке Эти сервера не пропадают А рашка опять захромает...Кремле*ляди камикадзе.. Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі - Цензор.НЕТ 152
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14.02.2021 11:12 Відповісти
Захватчики Кремля на все пойдут.Плевали они на инет.Сейчас они на Кавказ переселяют арабьехайское из Арабистана.Обсирают Святой Кавказ.Инет,наоборот им только мешает.
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14.02.2021 11:37 Відповісти
все украинское ,"братний северный оккупант Украины " уже давно все отключил в рабсее
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14.02.2021 11:38 Відповісти
Прямо как в Украине.)
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14.02.2021 11:40 Відповісти
Как говорят был у них один ученный и тот Ломоносов кремль московский посроили итальянцы Зимний дворец тоже они .Флот Петра в основном куплен в Англии ,Голландии .З-д ГАЗ ФОРД .Танки куплены в Англии США .НА Луну в 19 г Рогозин обещал слетать , но шпиен открутил контрогайку .Вот так
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14.02.2021 11:43 Відповісти
На первой настенной памятной доске России,на башне Пэри=Фрола=Спасская башня, написанно было ,что Кремль строили МИДИОЛАНЦЫ (Мидия Атропатена=половина Одэрбэйджана), а не миланцы.Наши цари строили АхырЯнУлу(Кремль)=Конец Горящего Древнего -пер с одэри(азэри).
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14.02.2021 12:04 Відповісти
Почему Спасская башня (Фролова) еще зовется башней Пьери? Полюбопытствуй кто архитектор. А изначально, Кремль был деревянным, и рубили его русские.
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14.02.2021 12:22 Відповісти
Пэри-ханум -одна из цариц половины ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=ОдЭр(реки в Германии,Польше и стар.наз.Волги=Огня Муж,АзАта =младший отец-отсюда уеЗды,АзЭр)БэйДжана.Пэриханум=ПэриУш(Персия =Парков греческих святой дух- встречалась с Македонским в г.УшБарде(ИСпарте) на Кавказе.
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14.02.2021 16:01 Відповісти
в Украине их юзает полтора процента маргиналов
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14.02.2021 11:50 Відповісти
А как жеж "свабода слова" о которой денно и нощно воют все свинособаки, после закрытия трех помоек?
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14.02.2021 12:11 Відповісти
Русня хочет окуклиться и вернутся во времена железного занавеса.Да ради бога.Меньше вони в интернете будет.
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14.02.2021 12:42 Відповісти
Господи услыш наши молитвы отключи Русню от интернета ,🙏🙄
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14.02.2021 12:51 Відповісти
Давно пора. А то такой грозный, а пользуешься чужим интелектом. Вот тогда мы и посмотрим у кого яйца фаберже свои, а у кого ворованные.
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14.02.2021 13:06 Відповісти
Маск иронически усмехается... для его интеренета никаких запретов и отключений не существует... кроме его самого. тупое пуйло этого еще не доганяет...
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14.02.2021 13:09 Відповісти
хватит допускать, отключай!
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14.02.2021 13:49 Відповісти
Правильное решение!!! И чем раньше- тем лучше!!!! А еще swift отключить!
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14.02.2021 14:17 Відповісти
дак у них своя платежная система уж года 4 как работает.
а по поводу инета, живет же Китай и не тужит без внешки.
1я экономика мира однако.
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14.02.2021 16:29 Відповісти
да делайте уже,лаптеногие))) свифт в первую очередь)))
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14.02.2021 14:58 Відповісти
Хочешь мЫра - готовся к откючению интернетсервисов
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14.02.2021 16:14 Відповісти
давно пора. сам у бункер, а решту кацапів у клітку
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14.02.2021 21:22 Відповісти
Снова гусей давить будут ))
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15.02.2021 00:44 Відповісти
прекрасно... дебелей расия, дебелей и спивайся...
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15.02.2021 07:17 Відповісти
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