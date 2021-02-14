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Путін допускає відключення зарубіжних інтернет-сервісів у РФ: Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Російської Федерації Володимир Путін допускає можливість відключення на території Росії зарубіжних інтернет-сервісів. Таке, за його словами, можливо у разі "ворожих дій проти РФ".
Про це він заявив під час спілкування із журналістами в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Путін зазначив, що в Кремлі не хочуть проблем для користувачів, проте у випадках загрози "ворожих дій" реагуватимуть.
"Коли вже ворожі дії здійснюються, я цього (відключення інтернет-сервісів. - Ред.) не відкидаю. Ворожі дії щодо нашої країни неприпустимі", - сказав Путін.
Як повідомлялося, раніше заступник глави Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова закрити інтернет і платіжну систему SWIFT.
Топ коментарі
+40 Иван Гонта 1c20a0b6
показати весь коментар14.02.2021 08:15
+36 саша паламарчук
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+25 Frol Fedoroff
показати весь коментар14.02.2021 08:33
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Будь ласка, зачекайте...
Оце тобі Крим і Донбас пацак.
Мы же закрыли каналы.
Логика понятна.
А тих які єсть на Заході депортувать назад в паРашу!
Особливо дітей високопосадовців і вони із середини розвалять Расєюшку!
Пикетчикам - смирительная рубашка.
А Интернет?
А Интернет покажет всем обновленный дядя Чебурашка.
Ці кляті "ворожі" соцмережі тяжко контролювати.
Тільки вдало провів успішну операцію "преЗедент-патріот" із закриттям медведчуківьких каналів, отримав купу улесливих слів від проплачених та схвальних від наївних, як "кляті соцмережі" рознесли інформацію про його черговий візит в одну точку із правою рукою медведчука Козаком.
Маємо подякувати за те, що ми поки що не в мордорі всім тим, хто в 2014 не став заглядати в дупла пуйлу, шукаючи миру. Слава їм і шана.
а по поводу инета, живет же Китай и не тужит без внешки.
1я экономика мира однако.