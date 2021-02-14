В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
3094 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини і 72 медпрацівники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За інформацією Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1917 осіб, летальних випадків - 45, одужали 2002 людини, здійснено 19 211 тестувань за добу (методом ПЛР - 15576, методом ІФА - 3635).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 271 143 особи, одужали 1 114 301 людина, летальних випадків - 24 330, проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях", - додав Степанов.
Кількість захворювань у регіонах на добу:
м. Київ – 82 випадки;
Вінницька область – 125 випадків;
Волинська область – 78 випадків;
Дніпропетровська область – 212 випадків;
Донецька область – 126 випадків;
Житомирська область – 220 випадків;
Закарпатська область – 207 випадків;
Запорізька область – 34 випадки;
Івано-Франківська область – 483 випадки;
Київська область – 184 випадки;
Кіровоградська область – 11 випадків;
Луганська область – 22 випадки;
Львівська область – 164 випадки;
Миколаївська область – 121 випадок;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 34 випадки;
Рівненська область – 33 випадки;
Сумська область – 87 випадків;
Тернопільська область – 126 випадків;
Харківська область – 93 випадки;
Херсонська область – 37 випадків;
Хмельницька область – 121 випадок;
Черкаська область – 80 випадків;
Чернівецька область – 272 випадки;
Чернігівська область – 71 випадок.
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Санитарок главврачами сходу назначают!
Можна побудувати гарні лікарні. Лікарям по 20тис долларів і т. д. Але медицини не буде. Будуть медичні послуги (дуже дорогі). Штати яскравий приклад. Те що я перерахував там є, але медицини немає. І ковід це яскраво висвітлив. Як результат пів мільйона загиблих і більше 12 млн хворих.
Медицина це певна система, яка має на меті здоров'я людей, а не отримання прибутку. В основі її - профілактика. В союзі така система була: тотальні щеплення, профогляди, система популяризації спорту і т. д. На її залишках ми і пройшли ковід відносно штатів та Европи непогано маючи медицину на порядок дешевшу.
как раз и есть основополагающее направление в системе здравоохранения
стран ЕС.
Могу согласиться ,что профилактика в союзе была гораздо на более высоком уровне чем у нас сейчас.
НО в союзе ,в отличии от ЕС , в тоже время процветали взятки , блат ,
дефицит качественных ,современных лекарств и т.д.
Від хвороби помирають. А гинуть - це москальська ковідна фішка, підхоплена в Україні.
І тиражована.
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
1 271 143 - 1 114 301 = 156 842 болеют сейчас.
А на сайте апарата РНБО України сейчас болеют 132 512 человек. Кто брешет, МОЗ, РНБО, или брешут обе конторы?
Одних продуктов, заказанных ресторанам, придется списать на многие миллионы, как пишет наша коммуняцкая газетка The Age:
"'Pretty devastated': Restaurants' hopes for bumper weekend shattered
Victoria's hospitality sector is reeling from another lockdown, this time denting Valentine's Day and Lunar New Year trade."
Поздравление всем жителям штата Виктория от их Премьера с Днем Святого Валентина, лопайте, любители коммуняк, не обляпайтесь: