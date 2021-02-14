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карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано

3094 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 183 дитини і 72 медпрацівники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За інформацією Степанова,  за минулу добу госпіталізовано 1917 осіб, летальних випадків - 45, одужали 2002 людини, здійснено 19 211 тестувань за добу (методом ПЛР - 15576, методом ІФА - 3635).

За весь час пандемії в  Україні захворіли 1 271 143 особи, одужали 1 114 301 людина, летальних випадків - 24 330, проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях", - додав Степанов.

Читайте також: Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.
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Топ коментарі
+5
Є ще дурні, які довіряють цій липовій статистиці в виконанні ЗЕбільних виродків і їх посіпак? Тоді вам конче необхідно вакцинуватися...
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14.02.2021 08:41
+4
Цифры степашки взяты из потолка, не обращай на них внимания. Смотри на очереди в частные лаборатории. На цену и наличие в аптеках антикоагулянтов, да и того же витамина D. Будешь представлять себе реальную картину.
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14.02.2021 09:00
+2
Шо почули, те й вигрібають. Скажуть підгузками користуватись для профілактики, і їх не стане. В 2009-му противірусні розгрібали і шо?
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14.02.2021 09:58
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Це ЗЕперемога, шолі?
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14.02.2021 08:35 Відповісти
Цифры степашки взяты из потолка, не обращай на них внимания. Смотри на очереди в частные лаборатории. На цену и наличие в аптеках антикоагулянтов, да и того же витамина D. Будешь представлять себе реальную картину.
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14.02.2021 09:00 Відповісти
Шо почули, те й вигрібають. Скажуть підгузками користуватись для профілактики, і їх не стане. В 2009-му противірусні розгрібали і шо?
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14.02.2021 09:58 Відповісти
Покупают когда есть потребность. В декабре еноксапарин купить было нельзя, по крайней мере в Киеве. Сейчас уже можно, и цены упали. А ты, к примеру, знаешь, что это такое? Не знаешь. Не то лекарство, чтобы народ в панике побежал его покупать. Эпидемия на излете, пик был в октябре-декабре, тогда болели поголовно все. И в Киеве, должно быть, переболело 2/3 населения. Ты в курсе, что смертность "от разных болезней" в конце прошлого года чудовищно выросла, по сравнению со статистическим средним? Это реальная смертность от ковида и осложнений после ковида.
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14.02.2021 11:25 Відповісти
А тогда думали, шо есть потребность в осельтамивире.
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14.02.2021 11:57 Відповісти
Кстати, Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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14.02.2021 15:08 Відповісти
Є ще дурні, які довіряють цій липовій статистиці в виконанні ЗЕбільних виродків і їх посіпак? Тоді вам конче необхідно вакцинуватися...
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14.02.2021 08:41 Відповісти
Тільки питання від чого? Боюсь від цієї "хвороби" вакцин не існує.
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14.02.2021 09:07 Відповісти
Этот вирус придумали коммунисты и раха. Для дестабилизации мира и отвлечения от себя быстрого наказания.
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14.02.2021 08:46 Відповісти
В Польщі де медицина втекла від нас років так на 20 за добу в середньому помирає 200 чоловік а в Україні 45! Цікаво чи цим цифрам хоч вірять ті які їх оприлюднюють?
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14.02.2021 09:05 Відповісти
Ты шо, степашка сказал, что наших медиков там ждут.
Санитарок главврачами сходу назначают!
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14.02.2021 09:34 Відповісти
Я тобі відкрию страшну таємницю. Медицина це не про гроші. Тобто від них мало що залежить.
Можна побудувати гарні лікарні. Лікарям по 20тис долларів і т. д. Але медицини не буде. Будуть медичні послуги (дуже дорогі). Штати яскравий приклад. Те що я перерахував там є, але медицини немає. І ковід це яскраво висвітлив. Як результат пів мільйона загиблих і більше 12 млн хворих.
Медицина це певна система, яка має на меті здоров'я людей, а не отримання прибутку. В основі її - профілактика. В союзі така система була: тотальні щеплення, профогляди, система популяризації спорту і т. д. На її залишках ми і пройшли ковід відносно штатів та Европи непогано маючи медицину на порядок дешевшу.
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14.02.2021 10:14 Відповісти
Я не настаиваю ,но думаю,что на сегодня эта догма - " В основе её профилактика " -
как раз и есть основополагающее направление в системе здравоохранения
стран ЕС.
Могу согласиться ,что профилактика в союзе была гораздо на более высоком уровне чем у нас сейчас.
НО в союзе ,в отличии от ЕС , в тоже время процветали взятки , блат ,
дефицит качественных ,современных лекарств и т.д.
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14.02.2021 11:31 Відповісти
Союз был нежизнеспособен, и медицина в союзе тоже была нежизнеспособна, вот и все. Рассказывалось вслух одно, а делалось совсем другое, и по другому не могло быть никак. Все равно, что сейчас зля прикажет раздать врачам обещанные 300% надбавки - ну прикажет, а толку? Деньги уже все украдены. А в союзе газеты бы написали, что роздали, и по телеку тоже сказали б, что роздали. А когда бы ты начал рассказывать, что ничего не получил, тебя бы в тюрьму. Не удивительно, что страна, построенная на тотальном вранье, умерла.
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14.02.2021 11:48 Відповісти
Вот загадка - почему США так много заболевших на 1000 человек? Моё предположение - наиболее открытая страна, особенно много контактов с Китаем.
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14.02.2021 12:05 Відповісти
Смешно . "Мы ковид прошли непогано" . Мы через ковид продрались, потеряв огромное количество жизней и кучу денег из карманов наоргоплательщиков дополнительно к украденным клоунами налогам. Медицина, как система, есть в цивилизованных странах, а именно у нас - отдельные услуги. Глаза открой, совкодрочер.
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14.02.2021 11:33 Відповісти
Померлих.
Від хвороби помирають. А гинуть - це москальська ковідна фішка, підхоплена в Україні.
І тиражована.
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14.02.2021 18:38 Відповісти
За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 271 143 человека;
🔺выздоровели - 1 114 301;
1 271 143 - 1 114 301 = 156 842 болеют сейчас.
А на сайте апарата РНБО України сейчас болеют 132 512 человек. Кто брешет, МОЗ, РНБО, или брешут обе конторы?
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14.02.2021 10:04 Відповісти
У них мозгов нет свое вранье согласовать. Все свои цифры клоуны берут с потолка, не обращай на них внимания.
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14.02.2021 11:35 Відповісти
Вот пусть Степанов и Ляшко объяснят зачем тогда вакцинация, если цифры такие маленькие.
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14.02.2021 10:33 Відповісти
Приказ у них от Хозяев, ну чего вы не понимаете-то ?!
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14.02.2021 10:44 Відповісти
Это понятно. Но всё равно интересно как это объяснять будут.
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14.02.2021 12:01 Відповісти
Наш коммуняка, премьер штата Викория, Эндрюс, дал поддых ресторанам и прочим развлекательным заведениям, чтобы добить экономику штата Виктория наверняка очередным локдауном, потому как вместо доходов бизнесы понесут адовы убытки на День Святого Валентина и Китайский Новый Год (заодно и любимым китайцам Премьер Виктории в челюсть дал, а кому щаз легко? В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 5096 .

Одних продуктов, заказанных ресторанам, придется списать на многие миллионы, как пишет наша коммуняцкая газетка The Age:
"'Pretty devastated': Restaurants' hopes for bumper weekend shattered


Victoria's hospitality sector is reeling from another lockdown, this time denting Valentine's Day and Lunar New Year trade."

Поздравление всем жителям штата Виктория от их Премьера с Днем Святого Валентина, лопайте, любители коммуняк, не обляпайтесь:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 3094 нові випадки інфікування, майже 2 тис. осіб госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8503
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14.02.2021 10:36 Відповісти
Что бы определить реальную картину заболеваемости, необходимо смотреть на госпитализацию, которая составляет в среднем 10% от заболевших. Вчера госпитализировали 1900 человек, это значит что на самом деле заболевших как минимум в 5 раз больше.
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14.02.2021 11:11 Відповісти
В нас шпиталізація обов'язкова для людей з групи ризику, а якщо взяти до уваги новини про шпиталізованих з підозрою, то зовсім - мимо.
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14.02.2021 13:21 Відповісти
І це як нам ВОЗ на вуха вішає локшину, що вірус не з лабораторії, а від тваринки. Такий вірус, що і в жару і в мороз залишається активним. Чи такі є в природі від тваринок? Хіба що від тваринок, які ходять на двох ногах і уявляють себе вінцем еволюції.
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14.02.2021 15:24 Відповісти
 
 