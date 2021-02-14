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Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів

Президент Російської Федерації Володимир Путін переконаний, що акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального пов'язані з пандемією коронавірусу.

Люди вийшли на вулиці нібито через те, що у них накопичилося роздратування через погіршення якості життя за період карантину. Про це він заявив під час спілкування з журналістами в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що "різні протиборчі сили" намагаються скористатися ситуацією.

"Фігуранта цієї (Навального. - Ред.) використовують саме зараз. Саме тоді, коли у всіх країнах світу, зокрема у нас, виникає втома у людей, накопичується роздратування. Виникає невдоволення, зокрема щодо умов, у яких вони живуть, рівнем своїх доходів", - сказав Путін.

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Топ коментарі
+34
Я не розумію тільки одного - яке ця "новина" має відношення до України???
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14.02.2021 09:01
+25
Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 3683
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14.02.2021 09:08
+23
Во дает. А наш тоже не песет задних. В эмираты поехал с официальным визитом на день влюбленных с женой. Тоже всех за идиотов считает.
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14.02.2021 09:02
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Я не розумію тільки одного - яке ця "новина" має відношення до України???
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14.02.2021 09:01 Відповісти
пряме і безпосереднє відношення
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14.02.2021 09:08 Відповісти
***** теж не розуміє що всі проблеми лаптєрейху почались з окупації Криму.
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14.02.2021 09:10 Відповісти
думаю у него никаких проблем нет, есть проблемы у Украины и у раши, а ему как то пофиг
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14.02.2021 09:31 Відповісти
Да в России "стало жить стало лучше, жить стало веселей".
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14.02.2021 12:16 Відповісти
ну, а в свою очередь мне совершенно пи*уй как живётся в раше, главное чтобы у нас в Украине хорошо жилось людям
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14.02.2021 13:10 Відповісти
Во дает. А наш тоже не песет задних. В эмираты поехал с официальным визитом на день влюбленных с женой. Тоже всех за идиотов считает.
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14.02.2021 09:02 Відповісти
Йому не соромно шлятись по курортам під час війни?
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14.02.2021 09:12 Відповісти
Как так?
Ведь самолетам Медведчука-Козака запрещены полеты, Заленский наложил санкции вместе с тремя каналами?
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14.02.2021 11:17 Відповісти
Из Минска
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14.02.2021 11:28 Відповісти
Циники,невежество,хамы всегда группируются с себе подобными. Вот и у нас вульгарный и похабный подобрался Квартал 95 с 73%.Совершенно одинаковые особи по своим моральным качествам.
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14.02.2021 09:29 Відповісти
так на то и выборность власти,шоб накоплений не происходило...а то свои 20 лет обнулил,а накопленное раздражение не обнулил Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 8573
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14.02.2021 09:02 Відповісти
ну здесь путин прав - он хорошо знает своих крепостных

если рабов продолжали бы кормить на прежнем уровне, то пофиг им бы был этот Навальный, убийства Московией других народов, демократия и вот это вот фсе..
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14.02.2021 09:03 Відповісти
Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 3683
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14.02.2021 09:08 Відповісти
Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 8959
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14.02.2021 09:10 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 8883
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14.02.2021 11:05 Відповісти
Патамучта, ему пересадили яичники обезьяны !
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14.02.2021 11:22 Відповісти
Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 9052
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14.02.2021 09:11 Відповісти
Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 5635
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14.02.2021 09:12 Відповісти
Это еще что. Такое раздражение накопилось, что скоро тебе ёршик твой суверенный в анус засунут, по примеру Каддафи=)
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14.02.2021 09:13 Відповісти
"Спасибо", шо уже две новости про путина.
И только одна про Трампа. Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов - Цензор.НЕТ 1940
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14.02.2021 09:14 Відповісти
А ху#ло таки боїться називати навального на ім'я та прізвище. Може це така хвороба, коли істота боїться називати людей по імені? Одна така на Цензорі є, теж боіться мене по імені називати.
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14.02.2021 09:26 Відповісти
Читаючи, слухаючи цього фігуранта треба чітко розуміти - все про що ВОНО мукає це продукт внутрішнього споживання,чисто для кацапськоi біомаси. За межами кордонів поребрика ця ботоксна словесна діарея всім зрозуміла і нікому не цікава
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14.02.2021 09:27 Відповісти
Как вышли, так и ушли.
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14.02.2021 09:33 Відповісти
Везде недовольных хватает. Всех с праздником.
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14.02.2021 09:34 Відповісти
а чё за праздник?
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14.02.2021 09:38 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 3253
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14.02.2021 09:41 Відповісти
а ты тоже католик?
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14.02.2021 09:44 Відповісти
какаяразница Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 4881
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14.02.2021 09:47 Відповісти
головне що я не кацап правнославнутий на всю голову. Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 6597
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14.02.2021 10:42 Відповісти
Не Валентин , а ( вместо В-Б было) Бала Ян Ата=Дите Горящий Отец(АТАМ=АДАМ).16 февраля нач-ся( 1-й вторник из 5) гл.праздник из ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим.др.)=Од(Аз)ЭрБэйДжана с разными названиями -Ноуруз(ЯнЭрАз)=Масленница=рожд.Св.Николая*********,Ала=Горящий древний)=Базанта(день 21марта)=Троянская битва=Магеррамлик и 21 марта на Кавказ опус-ся Дите Атам и наступает 5959г.от с.м. И это переделали.Слава нашим древним общим праздникам!!!Отмечай праздники своих предков!
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14.02.2021 11:27 Відповісти
сильно, молодец, а ссыль можно, или ты это сам придумал?
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14.02.2021 13:05 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 3990
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14.02.2021 09:43 Відповісти
Мда, загадочная руцкая душа...
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14.02.2021 09:46 Відповісти
Не украл, а она ему подарила в знак благодарности за секс.
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14.02.2021 10:43 Відповісти
но заяву в ментовку таки накатала... Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 9279
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14.02.2021 10:45 Відповісти
Ну мужу ж надо как-то объяснить.
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14.02.2021 10:52 Відповісти
Тех кацапок не поймёшь, видать букета жалко стало.
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14.02.2021 11:00 Відповісти
розчарував
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14.02.2021 12:35 Відповісти
Ты это прямо с языка кремлевской скользкой крысы снял.
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14.02.2021 09:45 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 263
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14.02.2021 09:41 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 4630 Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 889
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14.02.2021 09:48 Відповісти
"Хотели кока, съели Кука", с бодуна перепутали с психдиспансером.
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14.02.2021 11:02 Відповісти
А в нормальной стране посадили бы х.йло в психдиспансер !
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14.02.2021 11:25 Відповісти
Чем больше ложь,тем в нее легче поверят.
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14.02.2021 09:47 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 4439
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14.02.2021 09:48 Відповісти
Ну, это в Москве нельзя детям принимать участие в мирных акциях
а на Крыме НУЖНО милитаризировать детей, рассказывать им как правильно убивать врагов...
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 325
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14.02.2021 09:54 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 8900 Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 4493
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14.02.2021 10:00 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 3017
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14.02.2021 10:06 Відповісти
А кроме этого накопилось негодование несменяемостью власти, то увеличения срока пребывания на посту, то перестановки с Медведевым, то увеличение сроков пребывания президентом ( не подряд), то обнуление. По факту пожизненное правление. А еще окончательное превращение страны в полицейское, мракобесное, бесправное, тоталитарное, реваншистское, бандитское и по сути фашистское государство. Но к сожалению не все россияне еще это поняли, это как немцы, многие из которых до 1945 года думали что у них все " нормально" и так должно быть.
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14.02.2021 10:01 Відповісти
...акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального связаны с пандемией коронавируса.

- Нет, ботинки не жмут. У меня, знаете, другая беда,- ноги потеют, прям замучился. (с) Калина красная.
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14.02.2021 10:03 Відповісти
Дело дрянь на рахе. Рах путя снизошел до комментариев ))
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14.02.2021 10:07 Відповісти
Ну и как всегда говорит как замполит, п.........т.
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14.02.2021 10:51 Відповісти
Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 3790 Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів - Цензор.НЕТ 1026
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14.02.2021 10:31 Відповісти
Но почему то такое накопление недовольства в Украине в 2013-2014 г.г он посчитал госудапрственным переворотом и фашизмом.
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14.02.2021 10:47 Відповісти
Украинцы не любят когда их обманывают
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14.02.2021 10:49 Відповісти
Але ******* наступати на граблі.
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14.02.2021 11:05 Відповісти
Если Путин строит дачи, Если в думе психи скачут,
А министр обороны Платит бабам миллионы,
Если вдруг пылает лес. Запрещен оральный секс,
Если падают зарплаты, Виноваты в этом Штаты
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14.02.2021 10:47 Відповісти
экий вы батенька дурак! это вам димочка писькин такую гнилую отмазку придумал? ну так я вам скажу такой темник хуже чем у нашей мендельши получился.....по моему товарисч х у й ло, это твои кацапы от тебя устали и никак иначе!!!
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14.02.2021 10:49 Відповісти
Денег нету ни шиша, Кто виновен? США!
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14.02.2021 10:53 Відповісти
Беспроиграшная хрень. Скоро всех кацапов отравят "новичком" а путлеромразь расскажет, что ухудшения их условий жизни связаны именно с этим.
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14.02.2021 10:54 Відповісти
Нам пох.
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14.02.2021 10:55 Відповісти


В России рухнул мост с надписью ''Обаме - пох''
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14.02.2021 11:18 Відповісти
В российских регионах вводят продуктовые карточки
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14.02.2021 11:09 Відповісти
Жителям крупных городов не хватает денег на еду.
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14.02.2021 11:13 Відповісти
У кацапов две проблемы. новичок и старичок.
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14.02.2021 11:17 Відповісти
в людей не накопилось ,а давно работает "генератор-пу",который генеририрует раздражение не только в россиян,но с началом оккупации Украины ,врубил на полную мощность генерацию раздражение и к себе и к расее,которой он правит почти во всем мире
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14.02.2021 11:24 Відповісти
Если бы это было так, то в Украине тоже бы протестовали. Но в Украине уже много лет никто не протестует. Зато в Европе и США все время протестуют. Путин дурак.
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14.02.2021 11:26 Відповісти
чудо,о,чудо!слепой прозрел!
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14.02.2021 12:09 Відповісти
лаптеногим в плошки мяса недокладывают!
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14.02.2021 12:15 Відповісти
 
 