Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР

Інформація про ймовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не відповідає дійсності.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед інтерв'ю мав телефонну розмову з Дмитром Олександровичем Разумковим, разом посміялися над цією інформацією. Є така політична технологія, коли всіх намагаються посварити між собою, забивати якийсь клин, поширювати інформацію. Неможливо на ці маніпуляції не реагувати зовсім, іноді вони мають образливий характер, але на такі маніпуляції ми точно не реагуємо", - сказав він.

Єрмак також прокоментував той факт, що Разумков не голосував за санкції проти нардепа Тараса Козака.

"Кожен має право на свою думку", - сказав глава ОП.

Він додав, що рішення про санкції не було поспішним і ухвалювалося відповідно до законодавства.

"Члени РНБО виступали на телеканалах і мали можливість пояснити позицію. Думаю, цей процес продовжуватиметься. Ніхто не позбавлений права, якщо не згоден із якимись рішеннями, звертатися до судових органів. Ми ж впевнені в правильності і законності того рішення, яке було ухвалено. Якщо в суспільстві буде додатковий запит, думаю, що в межах тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, СБУ зможуть відповісти на запитання", - зазначив він.

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