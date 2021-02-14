Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Інформація про ймовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не відповідає дійсності.
Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Перед інтерв'ю мав телефонну розмову з Дмитром Олександровичем Разумковим, разом посміялися над цією інформацією. Є така політична технологія, коли всіх намагаються посварити між собою, забивати якийсь клин, поширювати інформацію. Неможливо на ці маніпуляції не реагувати зовсім, іноді вони мають образливий характер, але на такі маніпуляції ми точно не реагуємо", - сказав він.
Єрмак також прокоментував той факт, що Разумков не голосував за санкції проти нардепа Тараса Козака.
"Кожен має право на свою думку", - сказав глава ОП.
Він додав, що рішення про санкції не було поспішним і ухвалювалося відповідно до законодавства.
"Члени РНБО виступали на телеканалах і мали можливість пояснити позицію. Думаю, цей процес продовжуватиметься. Ніхто не позбавлений права, якщо не згоден із якимись рішеннями, звертатися до судових органів. Ми ж впевнені в правильності і законності того рішення, яке було ухвалено. Якщо в суспільстві буде додатковий запит, думаю, що в межах тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, СБУ зможуть відповісти на запитання", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Основания - ни разу со времен независимости не побеждал тот, за кого голосовал я - быдло всегда решало, как хуже.
Касается и всей страны. Кучму зачем 2 раз выбрали, было непонятно, что это уголовник и мразь? Вот вы же и зельца, тупое дамбаское быдло, по не менее глупым сериальчикам, которые вменяемый человек больше минуты не выдержит, выбрали.
"мушчина,вы идиот"
Сейчас рейтинг ОПЗЖ примерно 20%
СН чуть больше 20%: Первые - враги, вторые - лохи. Остальные кто, эти 30% ? ИДИОТЫ
На РБК-Украина вышел текст про состояние дел в ОПЗЖ. Честно говоря, ничего особо нового про пророссийскую партию я не прочитал, но вот этот кусок, касающийся санкций против "каналов Медведчука", выделю:
"Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события."
Выделил потому, что тоже об этом слышал.
И это плохая новость для Андрея Ермака, любящего обо всем быть в курсе, чтобы влиять на принятие решений.
Если в этот раз его из цепочки исключили (как я понимаю, бан каналов готовили в РНБО и СБУ), значит и в других вопросах его положение может пошатнуться.
Владимир Зеленский очень неохотно расстается с людьми из своего окружения, но такое недоверие (догадайтесь, чем оно может быть вызвано) - "звоночек".
По моему к дерьмаку подкрадаетя писец 🙂
«Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер»
Ці бравурні інтерв'ю фсбшного завхоза та іншої плісняви, при повному економічному, енергетичному, політичному, епідемічному провалі, лише викликають огиду та злять людей.
Чи це намагання дерьмака відволікти увагу від 105-того відпочунку уставшЕго потерпевшЕго?