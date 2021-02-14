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Новини Політика України
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ВР (11726) відставка (1203) Разумков Дмитро (1449) Єрмак Андрій (1228)

Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР

Інформація про ймовірну відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова не відповідає дійсності.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перед інтерв'ю мав телефонну розмову з Дмитром Олександровичем Разумковим, разом посміялися над цією інформацією. Є така політична технологія, коли всіх намагаються посварити між собою, забивати якийсь клин, поширювати інформацію. Неможливо на ці маніпуляції не реагувати зовсім, іноді вони мають образливий характер, але на такі маніпуляції ми точно не реагуємо", - сказав він.

Єрмак також прокоментував той факт, що Разумков не голосував за санкції проти нардепа Тараса Козака.

"Кожен має право на свою думку", - сказав глава ОП.

Він додав, що рішення про санкції не було поспішним і ухвалювалося відповідно до законодавства.

"Члени РНБО виступали на телеканалах і мали можливість пояснити позицію. Думаю, цей процес продовжуватиметься. Ніхто не позбавлений права, якщо не згоден із якимись рішеннями, звертатися до судових органів. Ми ж впевнені в правильності і законності того рішення, яке було ухвалено. Якщо в суспільстві буде додатковий запит, думаю, що в межах тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, СБУ зможуть відповісти на запитання", - зазначив він.

Читайте також: Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики
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Топ коментарі
+25
Смеяться народ будет, когда вы оба испаритесь.
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14.02.2021 09:18
+13
Проект павлін (разумковхочпаржом2) розпочався.
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14.02.2021 09:18
+13
Це сміх крізь сльози. Лупоглазий таки підсидить Бубачку.
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14.02.2021 09:24
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Проект павлін (разумковхочпаржом2) розпочався.
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14.02.2021 09:18 Відповісти
Основная причина почему закрыли медвечуковские каналы -- это потому что ОПЗЖ обошел Слугу Народа в рейтингах. А Разумков чего-то решил с президентом тягаться, свою собственную политическую карьеру строить. Его уберут из кресла как только такая вохможность появится. Президент может ничего в многих сферах и не понимает, но фигурки на доске он переставляет с удовольствием.
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14.02.2021 10:52 Відповісти
Смеяться народ будет, когда вы оба испаритесь.
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14.02.2021 09:18 Відповісти
Разве выборы раз в год? Эти скоты еще 4 года будут заслуженно обирать "мудрый" нарид.
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14.02.2021 09:24 Відповісти
які підстави маєте вважати, таких як ви, розумнішими за когось? Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 2435
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14.02.2021 10:00 Відповісти
Я в заложниках у самоубийц - избиратели(тот самый нарид) подвели Украину к краю пропасти и толкают туда.
Основания - ни разу со времен независимости не побеждал тот, за кого голосовал я - быдло всегда решало, как хуже.
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14.02.2021 10:40 Відповісти
міняйте країну - і ще раз, чому ви ставите себе вище за інших? - тому і вибрали, бо не хотіли щоб знову були "досвідчені" - всім набридли...
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14.02.2021 10:55 Відповісти
Знаковый мотив - хуже не будет Это уже даже не смешно. За неполных два года- везде ..., зато Зелебеня СЕДЬМОЙ Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 9315 раз в отпуске.
Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 8344
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14.02.2021 11:10 Відповісти
не перекладайте на інших свої вподобання і мотиви вибору, менше дивіться олігархичний телевізор... Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 1599
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14.02.2021 11:56 Відповісти
Если бы не КОВИД - уже бы поменял - навсегда. Жалею, что поздно понял, что эти быдлохарьковские соседи или московию приведут с белгородскими наркоманами с автоматом у каждого подъезда, или трупа-мэра уголовника - без транспорта в "городе", без качественной коммуналки, но по космической цене, без достойной работы...
Касается и всей страны. Кучму зачем 2 раз выбрали, было непонятно, что это уголовник и мразь? Вот вы же и зельца, тупое дамбаское быдло, по не менее глупым сериальчикам, которые вменяемый человек больше минуты не выдержит, выбрали.
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14.02.2021 11:29 Відповісти
мало кому цікаві "телепати", вангувальниі і особливо "розумники" заднім умом - "зачем вибіралі?" - хтось дійсно розумний сказав - не можеш змінити - не переймайся..
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14.02.2021 12:01 Відповісти
Що ви таке кажите? Який це "задний ум"? Це ви прот тих зебилів, що соромляться свого вибору?
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14.02.2021 12:20 Відповісти
черговий "телепат"... Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 7987
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14.02.2021 12:29 Відповісти
зовите меня укрофашист. каратель, насильник беременных ветеранов и пожиратель снегирей. По любому лучше , чем быть лохом и зебилом.. Клянусь синими труселями распятого мальчика Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 3394
Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 7843
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14.02.2021 12:39 Відповісти
Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 4923
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14.02.2021 12:41 Відповісти
Про "телепатов" - полнейшая чушь, не имеющая отношения к теме, нормальному человеку - не самоубийце и не быдлу, прекрасно видно еще задолго до выборов (тут память нужна не как у рыб) кто сволочь и за кого ни в коем случае голосовать нельзя. Жаль, что, не без помощи большевичья и московитов, украинский народ так выродился, что поставил себя и не быдло - своих заложников - на грань смерти.
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Вы абсолютно правы.... Не тратьте время на споры с ватой ...
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14.02.2021 12:23 Відповісти
Вже сміється на кутні. Папріколу. Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР - Цензор.НЕТ 2521
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14.02.2021 09:26 Відповісти
+++
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14.02.2021 13:22 Відповісти
Це сміх крізь сльози. Лупоглазий таки підсидить Бубачку.
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14.02.2021 09:24 Відповісти
Вольф Мессинг... Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР - Цензор.НЕТ 741
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14.02.2021 09:32 Відповісти
Да мы тоже ржем всем домом над квитанциями. Ну вы и твари.
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14.02.2021 09:27 Відповісти
маруся звиробий гетьманцеву Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР - Цензор.НЕТ 4382

"мушчина,вы идиот"
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14.02.2021 09:29 Відповісти
Опять 25 Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 5353. Гыг, в этих 73%, идиотов только процентов 30. Остальные враги Украины да лохи
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14.02.2021 11:16 Відповісти
преувеличиваешь...врагов 15-17%...да и то...большинство молчало бы,выражая свою ненависть лишь на кухне,среди своих
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14.02.2021 11:56 Відповісти
Зеля получил 73%.
Сейчас рейтинг ОПЗЖ примерно 20%
СН чуть больше 20%: Первые - враги, вторые - лохи. Остальные кто, эти 30% ? ИДИОТЫ
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14.02.2021 12:27 Відповісти
Маруся обирається у ВР разом з Вірастюком,який вступив в зелене лайно всєй мощью своєго тєла...Знову Порох проти Зєлі...змагання ненависті...
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14.02.2021 11:33 Відповісти
ні...змагання здорового глузду з "акакаяразница".бо ненавість то лише відсотків 15-17
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14.02.2021 11:54 Відповісти
сміеться той хто сміеться останній
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14.02.2021 09:29 Відповісти
А я с этой
На РБК-Украина вышел текст про состояние дел в ОПЗЖ. Честно говоря, ничего особо нового про пророссийскую партию я не прочитал, но вот этот кусок, касающийся санкций против "каналов Медведчука", выделю:

"Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события."

Выделил потому, что тоже об этом слышал.

И это плохая новость для Андрея Ермака, любящего обо всем быть в курсе, чтобы влиять на принятие решений.

Если в этот раз его из цепочки исключили (как я понимаю, бан каналов готовили в РНБО и СБУ), значит и в других вопросах его положение может пошатнуться.

Владимир Зеленский очень неохотно расстается с людьми из своего окружения, но такое недоверие (догадайтесь, чем оно может быть вызвано) - "звоночек".

По моему к дерьмаку подкрадаетя писец 🙂
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14.02.2021 09:30 Відповісти
Богдан тоже смеялся пол года. По приколу.
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14.02.2021 09:33 Відповісти
Да, именно из-за этой технологии Украина никак не может собраться в кулак
«Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер»
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14.02.2021 09:33 Відповісти
Обезьянник Коломойского сам создаёт слухи и сам же их опровергает./ Профессор, ходят слухи, что вы шепелявите. - Ходят шлюхи, вы не верьте шлюхам!
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14.02.2021 09:37 Відповісти
москалю мізкі не потрібні. за 300років повністю замінені на пасловіцьі і пагаворкі, а язьік складається на 90% зі слів-паразитів "па бальшому щоту імєя в налічії прісутствіє"...
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14.02.2021 09:44 Відповісти
Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Не правда ли, пан Ермак?
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14.02.2021 09:44 Відповісти
Испитываю такую личную нэпрыязнь к дермаку, что кушть нэ могу Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР - Цензор.НЕТ 7704
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14.02.2021 09:44 Відповісти
Чеколяд кушай
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14.02.2021 09:47 Відповісти
Отсутствие чувства юмора - это не беда... Это - катастрофа
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14.02.2021 09:52 Відповісти
Вони, реально, зЕбіли.
Ці бравурні інтерв'ю фсбшного завхоза та іншої плісняви, при повному економічному, енергетичному, політичному, епідемічному провалі, лише викликають огиду та злять людей.
Чи це намагання дерьмака відволікти увагу від 105-того відпочунку уставшЕго потерпевшЕго?
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14.02.2021 09:51 Відповісти
Ці два під-раса унтиукраїнських досміються і допи-дяться. Гниди вони блд латентні.
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14.02.2021 09:52 Відповісти
зеленский на фоне разумкова выглядит обычным клоуном,паяцем,а ермак,руководитель зеленского,на том же фоне,выглядит подлецом,предателем и негодяем. Раскол таки есть. а разумков выглядит достойно и фоне какой ему создают клоуны команды Зееее.Хотя сам разумков--это прокацапская вата.
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14.02.2021 09:54 Відповісти
Поток сознания.
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14.02.2021 10:42 Відповісти
Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 512
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14.02.2021 09:56 Відповісти
Картина зЕлени "Приплыли"!
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14.02.2021 10:09 Відповісти
шо такое Ермак?.. серый кардан?
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14.02.2021 10:04 Відповісти
Ермак молодец, ходит и посмеивается.
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14.02.2021 10:07 Відповісти
А что ему ещё делать? Ещё каких-то два года назад был никому не известным продюсером, а сегодня де-факто является исполняющим обязанности президента страны.)) Тут поневоле заулыбаешься.
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14.02.2021 10:51 Відповісти
Страна в ступоре. А они посмеиваются.Хорошо присосались.
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14.02.2021 10:12 Відповісти
Смешно...
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14.02.2021 10:32 Відповісти
и почему малюська строит вип камеры...подумалось
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14.02.2021 10:38 Відповісти
Ходят слухи, что "найвэлычнишый" полетел в ОАЭ просить инвестиций.
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14.02.2021 10:39 Відповісти
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий
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14.02.2021 11:19 Відповісти
Смешарики, бл**ь! Разом із Разумковим посміялися над цією інформацією, - Єрмак про можливу відставку спікера ВР - Цензор.НЕТ 7030
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14.02.2021 12:08 Відповісти
Посмеялись! Теперь пришла очередь и поплакать. Как видно из событий в исполнительной власти, дела там идут не лучшим образом, и кроме разумкова и шмыгаля ни кто не смеётся. Так может этих клоунов отправить на арену цирка, пускай там чудят над собой. Уж больно шибко они чудят с таможней, тарифами, ценами на жратву, и это в Украине, где всего полно, но дураков больше, потому и цены растут. Да и сделки с агрессором почему то проходят без остановки. Ребятки, а не казачки вы засланные, потому как дела ваших рук вылазят боком народу Украины.
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14.02.2021 13:02 Відповісти
 
 