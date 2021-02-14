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гепатит (62) Одеська область (2489) ДСНС (4458)

Осередок вірусного гепатиту А виявили на Одещині. У дитбудинку сімейного типу захворіли 15 дітей та 1 дорослий, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Осередок вірусного гепатиту А виявили на Одещині. У дитбудинку сімейного типу захворіли 15 дітей та 1 дорослий, - ДСНС

У місті Роздільна Одеської області в приватному будинку на вірусний гепатит А захворіли 15 дітей та 1 дорослий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"13 лютого в місті Роздільна на вул. Лисенка, 2-А, в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит А у 16 ​​осіб, зокрема у 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взято під опіку)", - наголошують рятувальники.

Також зазначається, що в осередку захворювання проводять комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що в дитячому будинку на Одещині зафіксували спалах гепатиту - захворіли семеро дітей та опікун.

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Раздельнянской ОПГ дети по фигу - эти твари умудрились даже украсть деньги и отменить питание для детей 1-4кл.
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14.02.2021 10:34 Відповісти
пресман таки дорвался до непосредственных денег?теперь не надо ,как депутату ВР у премьера подачки выпрашивать?
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14.02.2021 11:11 Відповісти
По конкретніше, хто саме вкрав?
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14.02.2021 12:06 Відповісти
Это не ковид, по гепатиту отчетность Степанову хозяевам подавать не требуется.
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14.02.2021 10:38 Відповісти
воші при боткіній помагають, в циганів можна попросити-прикупити Осередок вірусного гепатиту А виявили на Одещині. У дитбудинку сімейного типу захворіли 15 дітей та 1 дорослий, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1399
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14.02.2021 11:22 Відповісти
Воно само проходить, як і решта вірусів.
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14.02.2021 12:55 Відповісти
А персонал і дітки руки мити не пробували?
(гепатит "А" передається фекально-оральним шляхом через брудні руки)
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14.02.2021 11:34 Відповісти
Правильно. Гепатит А - болезнь грязных рук и не мытых фруктов.
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14.02.2021 11:49 Відповісти
 
 