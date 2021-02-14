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Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва видворили з України іноземця з кримінальною біографією. У своїй країні чоловік раніше вже відбував покарання за насильницькі злочини, йому заборонено в'їзд до України на три роки.

Столичні поліцейські каналами Інтерполу отримали інформацію про можливе перебування в Києві іноземця, який, за інформацією поліції Королівства Норвегія, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за насильницькі злочини. Також у своїх соціальних мережах він висловлював наміри вчинити низку тяжких злочинів на території України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Столичні оперативники відразу ж почали пошуки іноземця.

"Інформація про його перебування в Києві підтвердилася. Упродовж доби оперативники розшукали норвежця. Він жив в одному з хостелів. Беручи до уваги його кримінальну біографію і наміри вчинити тяжкі злочини, до його затримання залучили спецпризначенців полку поліції особливого призначення. Чоловіка доставлено в Державну міграційну службу для оформлення адміністративних матеріалів, адже він порушив правила перебування в Україні. Крім того, ухвалено рішення про видворення норвежця з території України із забороною в'їзду на три роки", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Дивіться також: Російській танцівниці, яка відвідувала окупований Крим, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на вїзд на 3 роки, - Нацполіція 01
Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на вїзд на 3 роки, - Нацполіція 02
Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на вїзд на 3 роки, - Нацполіція 03
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Топ коментарі
+3
Скорее всего он корнями оттуда и есть
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14.02.2021 11:41
+3
Если так, то нафиг было высылать? Подарили б канистру бензина и отпустили.
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14.02.2021 11:47
+2
On chto, jehal osmanskogo oslika valitj
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14.02.2021 11:26
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On chto, jehal osmanskogo oslika valitj
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14.02.2021 11:26 Відповісти
Уже долетел? Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5727
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14.02.2021 11:28 Відповісти
Гуманно. Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8490
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14.02.2021 11:26 Відповісти
Какое "тяжкое" он готовил ? У бородатого денег на хостел ,а для подрыва канала "НАШ" нужно много...ну разве ракетой по дворцу....
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14.02.2021 11:31 Відповісти
надо было на парашу выслать. пусть бы там совершал.
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14.02.2021 11:37 Відповісти
Скорее всего он корнями оттуда и есть
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14.02.2021 11:41 Відповісти
то тем более )) нафига норге замусоривать )
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14.02.2021 11:43 Відповісти
в Норге хватает своих отмороженных
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14.02.2021 11:48 Відповісти
Наследник Брейвика? Правильно выдворили.
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14.02.2021 11:41 Відповісти
...киевские менты предотвратили приход апокалипсиса на фоне мирового заговора. скрутили засланого козачка от масонов? на этот раз)
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14.02.2021 11:42 Відповісти
Ехал сжигать церкви москальского пархата?
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14.02.2021 11:43 Відповісти
Если так, то нафиг было высылать? Подарили б канистру бензина и отпустили.
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14.02.2021 11:47 Відповісти
Варґ Вікернес приїхав? ))))))
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14.02.2021 12:32 Відповісти
Не схоже, той вже сивий.
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14.02.2021 18:07 Відповісти
он?!.. нет?!..
Норвежця із кримінальною біографією, який мав намір вчинити тяжкі злочини, видворили з України із забороною на в'їзд на 3 роки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 427
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14.02.2021 11:46 Відповісти
В Новегии очень низкий уровень преступности. В год здесь совершается 0,71 убийства. Может это был единственный преступник, который даёт там работу полиции, судьям, работникам пенетенциарной системы. Пусть радуются
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14.02.2021 11:48 Відповісти
В год здесь - du bor i Norge?
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14.02.2021 11:53 Відповісти
Нет, у меня админка была. Не хочу портить статистику) А что Вы не согласны с данными?
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14.02.2021 12:04 Відповісти
Prosto sprosil ot kuda jesli pishet zdes - tak ruckije obicjno palitsia, govorjat jakobi chto iz Ukraini a na srashku govorit zdes.
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14.02.2021 12:11 Відповісти
Арменуборисычу конкуренты не нужны.
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14.02.2021 12:02 Відповісти
Норвежец с криминальной биографией, намеревавшийся совершить тяжкие преступления, выдворен из Украины с запретом на въезд на 3 года? Однако!!! А отсидеть, за покушение на преступление лет 15, слабо? В конце концов - запрет на въезд, что невозможно???
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14.02.2021 12:29 Відповісти
Варґ Вікернес завітав спалити кілька церков УПЦ МП? 🔥⛪
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14.02.2021 12:37 Відповісти
интересный чувак - ему скучно на родине криминалить?... а что за профиль у него??
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14.02.2021 13:29 Відповісти
Тупости наших можно позавидовать.А что после 3 лет можно приехать и совершить недоделанное?
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14.02.2021 13:37 Відповісти
 
 