Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"
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Громада українців в Іспанії звернулася до місцевої влади через діяльність проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві спільноти "Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" 12 лютого.
Організація оприлюднила текст звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами. У тексті висловлено підтримку рішенню президента України Володимира Зеленського ініціювати санкції проти каналів "112", NewsOne і Zik.
"Ми самі є свідками того, як ця пропаганда поширюється від початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського", – йдеться в листі.
Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується, зокрема, тим, що, за даними ЗМІ, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.
"Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і передусім проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну. Ми поділяємо захист основних прав усіх людей, які живуть в Іспанії, але ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації та пропаганди щодо України, яка також поширюється Іспанією", – повідомляє організація.
"Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" попросила главу МВС Іспанії "звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій", і протидіяти поширенню дезінформації.
Згідно із заявою, звернення підтримали п’ять об’єднань, а Координаційна рада українських асоціацій Іспанії звернулася до місцевої телевізійної корпорації Atresmedia з проханням вилучити інтерв’ю блогера та його дружини Ольги Шарій.
Як повідомляє "Радіо Свобода", Анатолій і Ольга Шарії дали інтерв'ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким нібито потурає українська влада. Шарій також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.
Будь ласка, зачекайте...
медведчуки, шарії, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Так там же сплошные помои против Зе.
Тогда мне не ясно, почему его так не любят комментаторы с этого сайта...
Для українського населення ви все одно хохлорня (с), піна (с), всі шльондри (жінки) (с), кацапи (с), вороги (с), люди без країни і прапора (с), ковбасні емігранти (с) і т.д.
не вірите - подивіться в люстерко.
чомусь я впевнена, що в ньому ви побачите хутінського холуя.
Скажете, шарій правильний українець ?
А в чому він взагалі українець ?
ПС. Шарія судити не маю права, як і когось іншого. Просто треба мати свою голову на плечах і не слухати шаріїв, що б вони не говорили.
Маланцы рулят кацапами в Козляндии как слепыми котятами.
Скажем это дружно, после избрания президентом Украины на 100500% чистокровного украинца
Или болельщики