Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"

Громада українців в Іспанії звернулася до місцевої влади через діяльність проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві спільноти "Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" 12 лютого.

Організація оприлюднила текст звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами. У тексті висловлено підтримку рішенню президента України Володимира Зеленського ініціювати санкції проти каналів "112", NewsOne і Zik.

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"Ми самі є свідками того, як ця пропаганда поширюється від початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського", – йдеться в листі.

Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується, зокрема, тим, що, за даними ЗМІ, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

"Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і передусім проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну. Ми поділяємо захист основних прав усіх людей, які живуть в Іспанії, але ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації та пропаганди щодо України, яка також поширюється Іспанією", – повідомляє організація.

"Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" попросила главу МВС Іспанії "звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій", і протидіяти поширенню дезінформації.

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Згідно із заявою, звернення підтримали п’ять об’єднань, а Координаційна рада українських асоціацій Іспанії звернулася до місцевої телевізійної корпорації Atresmedia з проханням вилучити інтерв’ю блогера та його дружини Ольги Шарій.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Анатолій і Ольга Шарії дали інтерв'ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким нібито потурає українська влада. Шарій також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.