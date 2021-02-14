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Іспанія (603) Шарій Анатолій (215)

Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Громада українців в Іспанії звернулася до місцевої влади через діяльність проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві спільноти "Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" 12 лютого.

Організація оприлюднила текст звернення до міністра внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласки іспанською та українською мовами. У тексті висловлено підтримку рішенню президента України Володимира Зеленського ініціювати санкції проти каналів "112", NewsOne і Zik.

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"Ми самі є свідками того, як ця пропаганда поширюється від початку війни на сході України. Наприклад, колишній журналіст, проросійський відеоблогер Шарій, який зараз проживає в Іспанії, розміщує у своїх блогах відеозаписи з російською пропагандою проти всього українського", – йдеться в листі.

Українська спільнота зазначає, що поважає право на свободу висловлювань, але має підозри щодо намірів Шарія. Це обґрунтовується, зокрема, тим, що, за даними ЗМІ, він придбав віллу в Іспанії вартістю приблизно в 1 мільйон євро.

"Ми стурбовані походженням фінансування, яке дозволяє йому мати таку високу купівельну спроможність, і передусім проведенням численних дезінформаційних заходів, що дискредитують Україну. Ми поділяємо захист основних прав усіх людей, які живуть в Іспанії, але ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації та пропаганди щодо України, яка також поширюється Іспанією", – повідомляє організація.

"Українська громада Іспанії за права, честь і гідність українців" попросила главу МВС Іспанії "звернути увагу на вид діяльності, який здійснюють відповідні люди, зокрема пан Шарій", і протидіяти поширенню дезінформації.

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Згідно із заявою, звернення підтримали п’ять об’єднань, а Координаційна рада українських асоціацій Іспанії звернулася до місцевої телевізійної корпорації Atresmedia з проханням вилучити інтерв’ю блогера та його дружини Ольги Шарій.

Як повідомляє "Радіо Свобода", Анатолій і Ольга Шарії дали інтерв'ю іспанським журналістам 10 лютого, в якому заявили, що постійно отримують погрози від українських неонацистів, яким нібито потурає українська влада. Шарій також повідомив, що минулого року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.
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Топ коментарі
+55
Молодцы!!!
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14.02.2021 12:26
+40
Чморій повинен бути отпіжжен. Для початку хоча б морально.
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14.02.2021 12:27
+34
Очень метко, а то хорошо устроились гниды, сидят в Европе на кремлевские деньги и обливают Украину дерьмом.
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14.02.2021 12:31
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"Лох не мамонт - не вьімрет" - засновник ммм неодноразово це доводив в гіганських масштабах. Тому мене не дивує, що є десяток тисяч ідіотів у цій країні, які довіряють брехні ютуб фріку.
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14.02.2021 13:22 Відповісти
СКОТО-ВАТНУ ШАРІЯКУ -- ПРЯМО НА ГІЛЯКУ .
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14.02.2021 13:24 Відповісти
супер - спасибо вам неравнодушным .. этого мразия в росию на кавказ а не по европам
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14.02.2021 13:26 Відповісти
тут дело совсем не в шмарие. проблема в тупом быдле, которое жрет то дерьмо, которое высерает шмарий. не будет этого шмария, найдется другой. и будет находится до тех пор, пока будет спрос на его дерьмо.
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14.02.2021 13:35 Відповісти
То що, Півенькулія з Іспанії наженуть? Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 2139
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14.02.2021 13:43 Відповісти
Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 6050
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14.02.2021 13:44 Відповісти
Да ипаните его по тихому,терпилы блд,в спортлото еще напишите
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14.02.2021 13:46 Відповісти
З цим півнем треба шо-то рєшать. Нехай віллу у Челябінску купить та там відпочиває.
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14.02.2021 13:55 Відповісти
Слишком он ловкий, если его не остановят, то далеко пойдёт.
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14.02.2021 14:02 Відповісти
Да хотя бы запретите уже это недопартию Шария.
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14.02.2021 14:02 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

медведчуки, шарії, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.02.2021 14:31 Відповісти
вот я сегодня интереса ради в первый раз зашел на страничку шария в ютубе.
Так там же сплошные помои против Зе.
Тогда мне не ясно, почему его так не любят комментаторы с этого сайта...
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14.02.2021 15:21 Відповісти
Секта 73? Тоді і не зрозумієш, не дано.
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14.02.2021 16:15 Відповісти
ты секта 73?
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14.02.2021 16:37 Відповісти
Потому что Пороха он тоже не жалует.
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14.02.2021 23:04 Відповісти
Позорище - сознательная община в Испании пытается наказать засранца, а в воюющей Украине, против которой оно открыто "работает" за бабки агрессора, у него зарегистрирована законная партия, имеющая официальных сторонников и полицаям, прокурорам, сбушникам на это пох... СТЫДОБА....
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14.02.2021 16:41 Відповісти
Министр внутренних дел Испании уже выехал в Украину разбираться!
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14.02.2021 16:56 Відповісти
треба було ще ,до письма додати відео де петушарій стріляє в спину мужику , та заяву від сестри його , про спробу згвалтування .Іспанія повинна знати таких героїв.
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14.02.2021 17:06 Відповісти
Так на нее саму там дело по клевете на этого шария, пообнеслась уже вся выплатами по суду. Хотя, конечно, никому не верю и этому Толику тоже.
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14.02.2021 17:57 Відповісти
Дарма.
Для українського населення ви все одно хохлорня (с), піна (с), всі шльондри (жінки) (с), кацапи (с), вороги (с), люди без країни і прапора (с), ковбасні емігранти (с) і т.д.
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14.02.2021 17:33 Відповісти
Стыдно,стыдно что украинцы в Испании понимают кто есть кто,а местные гавноеды выбрали его свои вождем всей черни и провели его во власть.
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14.02.2021 18:19 Відповісти
А не хотят эти "понимающие украинцы" массово переехать на родину и поработать для своей страны? Вот это был бы настоящий патриотизм.
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14.02.2021 21:44 Відповісти
кому и кобыла невеста,а кому родина россия.
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14.02.2021 22:07 Відповісти
То есть для украинцев Испании родина россия, я правильно понял?
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14.02.2021 22:16 Відповісти
россія то родіна всіляких виродків.
не вірите - подивіться в люстерко.
чомусь я впевнена, що в ньому ви побачите хутінського холуя.
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14.02.2021 22:24 Відповісти
Я вже тут писав: путінський холуй - той, хто ділить українців на "правильних" і "неправильних". Те ще й з якогось пуйла зарахувавши себе до "правильних".
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14.02.2021 22:30 Відповісти
Деякі українці самі себе відділили. Їм ближча росія, росіский ізик та культура.
Скажете, шарій правильний українець ?
А в чому він взагалі українець ?
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14.02.2021 22:35 Відповісти
не правильно и не понял.
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14.02.2021 22:28 Відповісти
и то что петушарика защищает кацапский троль показательно,понятно откуда лям баксов.
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14.02.2021 22:31 Відповісти
А ти кацпастан любиш із штатів?
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14.02.2021 22:15 Відповісти
Пэтушарія відправити на паРашу, хай там співає!!
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14.02.2021 18:59 Відповісти
А от українцям Іспанії, приміром, що ближче: іспанська культура чи українська?
ПС. Шарія судити не маю права, як і когось іншого. Просто треба мати свою голову на плечах і не слухати шаріїв, що б вони не говорили.
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14.02.2021 22:45 Відповісти
переобулся,продал братуху.
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14.02.2021 23:14 Відповісти
По темі, як завжди, сказати нічого?
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14.02.2021 23:26 Відповісти
а какая у нас тема сочинения?
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15.02.2021 00:02 Відповісти
Тема сочінєнія: яка культура ближча іспанським українцям: іспанська чи українська? І чи мають право вони жити в Іспанії, якщо їм близька саме українська культура? І навпаки, чи мають право вони називатись українцями, якщо їм ближча іспанська культура?
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15.02.2021 00:45 Відповісти
Не важно чья культура ближе,украинская или испанская,главное российская идет лесом со своими лаптями,водкой и сралиным.И эти люди точно знают цену кацапского провокатора Шария.
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15.02.2021 02:00 Відповісти
Да не "кацапского", а ши ддайсккого.
Маланцы рулят кацапами в Козляндии как слепыми котятами.
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15.02.2021 04:02 Відповісти
Маланцы рулят кацапами в Козляндии...

Скажем это дружно, после избрания президентом Украины на 100500% чистокровного украинца Українська громада в Іспанії звернулася до влади країни з приводу діяльності пропагандиста Шарія: "Ми не можемо бути байдужими до масової дезінформації" - Цензор.НЕТ 5886
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15.02.2021 05:46 Відповісти
Не спеши! От любви к ненависти один шаг. Вот и венгры уже враги...
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15.02.2021 21:00 Відповісти
На каждый роток не накинешь платок...
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15.02.2021 03:49 Відповісти
Шарий на корриду не ходит? Быки бы его там затоптали.
Или болельщики
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15.02.2021 03:58 Відповісти
та це прокладка єрмака. цей педофіл (навіть вітя ростовський його ганяв) жив в голандії, обналив гроші фсб, купив віллу, і шарить по ефірі. це ж він зняв по замовленню фсб два фільми про журналіста в парижі, видав його за шпигуна гур, знімав його арешт в аеропорту, от і користується повагою з сторони медведчука -наш хлопець, а що педофіл, то нічого, всяка с волота потрібна.
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15.02.2021 06:06 Відповісти
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