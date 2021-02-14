Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати президент України Володимир Зеленський зустрівся з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що співрозмовники вказали на важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, особливу увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.
"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Упевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти", - наголосив глава України.
Було зазначено, що обидві країни мають потенціал, щоб упродовж найближчих п'яти років збільшити товарообіг у кілька разів.
Також зазначається, що сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що Україна і надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не тільки ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують всі можливості для інтенсифікації агроінвестіцій в Україну та збільшення у такий спосіб експорту української аграрної продукції в десятки разів.
"Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються. Було порушено теми науково-технічної співпраці, співпраці в галузі штучного інтелекту і спільного дослідження космосу", - зазначають в Офісі президента.
Володимир Зеленський повідомив про динаміку реформ в Україні, зокрема про земельну реформу і законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій.
Також йшлося про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.
"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", - зазначив президент України.
"За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів", - підкреслюють в Офісі президента, водночас не уточнюючи, про які саме документи йдеться.
Будь ласка, зачекайте...
державногокриворізького масштабу, державний не потягне.
Ну что ж, на фоне отсутствия вакцин в стране, отказа миссии МВФ от кредитования страны, как вы думаете куда должен совершить свой визит Президент Украины?
В Вашингтон, чтобы договориться о модерне с пфайзером или с МВФ ?
В Лондон за Оксфорд-АстраЗенекой?
В Берлин за поддержкой по норманнскому формату ?
В Париж за... ну просто за подтверждением статуса?
Нет! Не угадали!
В Объединённые Арабские Эмираты, где дорогие и роскошные отели и пляжи, где температура +30, и совершенно нет надоевшего снега, где есть крутые бутики Гуччи, Прада и Берберри.
Ну естественно туда!
Какой прекрасный выбор!
БббИменно арабские эмиры-миллиардеры помогут нам и с вакциной, и с кредитами МВФ, и с ситуацией на востоке. 😀
Не джевелинами едиными! Они могут нам продавать, например, боевых верблюдов с вертикальным взлётом! 😁
Удачного солнечного и трудового визита, пане Президенте та ВерховноГоловнокомандувач!
Ждём с нетерпением, и чтоб все вопросы мы порешали.
И не забудьте, что мы - все ещё единственная страна в Европе (не считая российских провинций), кто даже не начал вакцинацию хоть какой-то уже вакциной.
Хоть арабской!
В. Куренной
А что мьі видим? Фото осла и непонятньіх личностей(наверное инвесторов?).
Не удивлюсь если ето массовка 95 квартала, переодетая бедуинами
доставил в Абу-Даби (ОАЭ) руководителя аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывшего министр МВД Украины Виталий Захарченко *
Побежали договариваться после грозного объявления Зеленским "закрытого и жесткого" заседания СНБО 19 февраля?
Що тоді підписувала зелібобина "делігація"?...знов понти/лімони/прікритіє...
hsc.gov.ua/index/poslugi/…