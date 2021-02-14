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Зеленський (17415) ОАЕ (134) товарообіг (41)

Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів. ФОТО

У межах офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати президент України Володимир Зеленський зустрівся з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що співрозмовники вказали на важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, особливу увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Упевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти", - наголосив глава України.

Було зазначено, що обидві країни мають потенціал, щоб упродовж найближчих п'яти років збільшити товарообіг у кілька разів.

Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів 01
Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів 02
Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів 03
Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів 04

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Також зазначається, що сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що Україна і надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не тільки ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують всі можливості для інтенсифікації агроінвестіцій в Україну та збільшення у такий спосіб експорту української аграрної продукції в десятки разів.

"Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються. Було порушено теми науково-технічної співпраці, співпраці в галузі штучного інтелекту і спільного дослідження космосу", - зазначають в Офісі президента.

Володимир Зеленський повідомив про динаміку реформ в Україні, зокрема про земельну реформу і законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій.

Також йшлося про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", - зазначив президент України.

"За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів", - підкреслюють в Офісі президента, водночас не уточнюючи, про які саме документи йдеться.

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Топ коментарі
+43
Де обіцяний вагон оманських інвестицій, брехун криворогатий?
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14.02.2021 12:28
+25

@svecha62

Сьогодні, 14.02.2021, , на ворожому вибуховому пристрої підірвалися наші Воїни.
Троє загиблих.
Говнокомандувач мочить дупу в теплому морі...
З нетерпінням очікую життєстверджувальний відосик.
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14.02.2021 12:29
+25
А ты зебил по прежнему надеешься найти жемчужину в куче зеленого дерьма??
За два года поумнеть не смог??
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14.02.2021 12:36
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Цирк державного криворізького масштабу, державний не потягне.
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14.02.2021 19:15 Відповісти
таак он **** не еврей, а араб? следующий визит в Кувейт, Бахрейн, Катар? Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів - Цензор.НЕТ 587
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14.02.2021 14:01 Відповісти
Він навіть не єврей. Воно русскоязичний ватник-совок.
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14.02.2021 19:18 Відповісти
Все гонят на шута, как будто он от себя говорит а не по сценарию сезона 21 серии 2, и отбеливают пэдра-инкогнита, на котором негде Ротердам+ поставить.
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14.02.2021 14:15 Відповісти
... Наши отношения выходят на новый качественный уровень потому, что сюда первым прилетел Козак на арестованном самолете. Учитесь, господа арабы!
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14.02.2021 14:53 Відповісти
Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів - Цензор.НЕТ 853
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14.02.2021 15:05 Відповісти
Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів - Цензор.НЕТ 4580
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14.02.2021 15:10 Відповісти
Когда пол страны не могут себе мяса купить Вова Оманский,а теперь уже и Эмиратский гарантирует другим странам продовольственную безопастность, могу представить что будет дальше с населением, когда агрохолдинги возьмуть под контроль всю оставшуюся Землю с открытием так званого "рынка" Земли для друзей и подельников "няни".
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14.02.2021 15:13 Відповісти
В стране проблем нет никаких, поэтому преЗЕдент попёрся на море, жопу полоскать...
Ну что ж, на фоне отсутствия вакцин в стране, отказа миссии МВФ от кредитования страны, как вы думаете куда должен совершить свой визит Президент Украины?
В Вашингтон, чтобы договориться о модерне с пфайзером или с МВФ ?
В Лондон за Оксфорд-АстраЗенекой?
В Берлин за поддержкой по норманнскому формату ?
В Париж за... ну просто за подтверждением статуса?
Нет! Не угадали!
В Объединённые Арабские Эмираты, где дорогие и роскошные отели и пляжи, где температура +30, и совершенно нет надоевшего снега, где есть крутые бутики Гуччи, Прада и Берберри.
Ну естественно туда!
Какой прекрасный выбор!
БббИменно арабские эмиры-миллиардеры помогут нам и с вакциной, и с кредитами МВФ, и с ситуацией на востоке. 😀
Не джевелинами едиными! Они могут нам продавать, например, боевых верблюдов с вертикальным взлётом! 😁
Удачного солнечного и трудового визита, пане Президенте та ВерховноГоловнокомандувач!
Ждём с нетерпением, и чтоб все вопросы мы порешали.

И не забудьте, что мы - все ещё единственная страна в Европе (не считая российских провинций), кто даже не начал вакцинацию хоть какой-то уже вакциной.
Хоть арабской!

В. Куренной
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14.02.2021 15:43 Відповісти
Почему у этой власти все в будущем времени? Буквально все!
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14.02.2021 16:28 Відповісти
потому шо зэбилы любят ушками
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14.02.2021 17:39 Відповісти
И похоже попками.
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14.02.2021 22:10 Відповісти
Одно БЛА-БЛА-БЛА. А где же обещанные контракты?
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14.02.2021 16:51 Відповісти
Какие контрактьі? Официальньіе визитьі уровня глав держав сопровождаются детальньім освещением буквально каждого шага, переговорами и прессконференцией.
А что мьі видим? Фото осла и непонятньіх личностей(наверное инвесторов?).
Не удивлюсь если ето массовка 95 квартала, переодетая бедуинами
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14.02.2021 21:47 Відповісти
Самолет Gulfstream Aerospace G-IV X (G450) -регистрационный № T7-BRG, серийный №4295 молдавской компании S.R.L. JET4U (MD-2072, str. Valea Crucii 9, ap.(of.) 153/, mun. Chişinău, Republica Moldova) 12 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
доставил в Абу-Даби (ОАЭ) руководителя аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывшего министр МВД Украины Виталий Захарченко *
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14.02.2021 16:53 Відповісти
Слишком уж подозрителен демонстративный полет борта КОЗАКА из Минска в ОАЭ, следом за Зеленским, да еще и после звонка экс-министра МВД ЗАХАРЧЕНКО, (фактического владельца канала "112") , прямо из здания посольства Украины в Беларуси (см. 05.02.2021 г. и 1.02.2021 г. ).
Побежали договариваться после грозного объявления Зеленским "закрытого и жесткого" заседания СНБО 19 февраля?
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14.02.2021 16:55 Відповісти
эт спаррингтреннинги в ,,улусах" в надежде что в перспективе адекватная страна пригласит где не без гордости расскажет о своих ,,исторических визитах"(закрепление опыта за счёт налогоплательщика) Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів - Цензор.НЕТ 8509 Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів - Цензор.НЕТ 6812
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14.02.2021 17:14 Відповісти
А нагадайте в скільки разів збільшився товарообіг з Оманом після "робочого візиту" Зеленського?
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14.02.2021 17:54 Відповісти
Ну чего, ленка зеленская там духи, финики и шелковые платки стала заказывать.
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14.02.2021 19:17 Відповісти
Эта ***** купила там фиников полкило и товарооборот возрос на 1000000%
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14.02.2021 22:08 Відповісти
В Украине есть литий и кобальт и можно наладить производство батарей для машин и телефонов и т.п.
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14.02.2021 19:53 Відповісти
И вставить их в жо пу зеленой мрази?
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14.02.2021 22:07 Відповісти
Ему мало было Омана.
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14.02.2021 21:10 Відповісти
Писькограй и шейхи - новая картина Репина "приплыли-2 "
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14.02.2021 22:04 Відповісти
Журналистам нужно отслеживать каждый шаг Зеленского, особенно за границей. Как говорят в ГУЛАГе: шаг влево, шаг вправо - считается побег. Ведь он такого натворить может...
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14.02.2021 22:25 Відповісти
На сайті МВС є перелік країн, в яких визнаються наші водійські права...так Об'єднані Арабські Емірати їх визнали 10 січня 2007р. за президенства Ющенка...
Що тоді підписувала зелібобина "делігація"?...знов понти/лімони/прікритіє...
hsc.gov.ua/index/poslugi/…
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15.02.2021 00:50 Відповісти
интересно там султан хоть живой или опять провел переговоры с мужем 12й любимой жены абдурахмана абдурахманыча . а может это был евнух из пятого гарема султана ---- они там в балахонах все одинаковые
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15.02.2021 06:20 Відповісти
ЗЕбіл вийшов на новий рівень - бреше без будь-яких підтверджень!
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15.02.2021 09:42 Відповісти
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