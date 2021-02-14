Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів. ФОТО

У межах офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати президент України Володимир Зеленський зустрівся з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що співрозмовники вказали на важливість і необхідність підтримки високої динаміки двостороннього політичного діалогу, особливу увагу було приділено питанням торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"На сьогодні ми маємо вивести на новий рівень наші економічні відносини. Наші народи мають багато контактів, більш дружніми та теплими мають бути й економічні контакти. Упевнений, що ми разом можемо розробити сучасні великі проєкти", - наголосив глава України.

Було зазначено, що обидві країни мають потенціал, щоб упродовж найближчих п'яти років збільшити товарообіг у кілька разів.









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Також зазначається, що сторони детально зупинилися на питанні продовольчої безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що Україна і надалі залишатиметься надійним постачальником і гарантом продовольчої безпеки не тільки ОАЕ, а й інших країн регіону. Існують всі можливості для інтенсифікації агроінвестіцій в Україну та збільшення у такий спосіб експорту української аграрної продукції в десятки разів.

"Також учасники зустрічі обговорили питання співпраці у сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічну співпрацю й зупинилися на конкретних спільних проєктах, які вже реалізуються. Було порушено теми науково-технічної співпраці, співпраці в галузі штучного інтелекту і спільного дослідження космосу", - зазначають в Офісі президента.

Володимир Зеленський повідомив про динаміку реформ в Україні, зокрема про земельну реформу і законодавчу базу щодо захисту іноземних інвестицій.

Також йшлося про суттєву інтенсифікацію міжурядових відносин.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", - зазначив президент України.

"За результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів", - підкреслюють в Офісі президента, водночас не уточнюючи, про які саме документи йдеться.

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