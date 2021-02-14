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Новини Політика України
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Зеленський (17415) Офіс Президента (1749)

Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати підписано низку важливих двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що документи було підписано за результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського і наслідного принца емірату Абу-Дабі, заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.

"Зокрема, було підписано протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність", - підкреслюють в Офісі президента.

Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, яка матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

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Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання  національних водійських посвідчень. Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспортним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни упродовж визначеного її національним законодавством періоду. Укладення цієї угоди матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку.

"Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохочувати відповідні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією. Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співпрацю між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі", - наголошується в повідомленні.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.

"Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом із використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів унаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів", - підсумували в Офісі президента.

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Топ коментарі
+16
Тільки тупорилі зебанати можуть повірити, що неЛох поїхав на 14 лютого підписувати якісь документи в емірати.
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14.02.2021 13:01
+12
З Козаком?
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14.02.2021 12:58
+11
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8448
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14.02.2021 13:48
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З Козаком?
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14.02.2021 12:58 Відповісти
Не много ли совпадений - самолет козака одновременно с клоуном 🤢🤡окался в том же месте Зеленский - Иуда изначально работающий на развал Украины
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14.02.2021 13:04 Відповісти
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8448
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14.02.2021 13:48 Відповісти
ОХУ-ные ,по важности ,подписаны документы,а почему не подписали документ об обмени украинского барана на арабского верблюда
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14.02.2021 15:24 Відповісти
а подписаны будут его Ленкой, судя по составу делегации.
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14.02.2021 12:59 Відповісти
Сракой. Сядет на эту бамагу. И печать готова.
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14.02.2021 13:20 Відповісти
"В частности, был подписан протокол между правительствами...."
А кто у нас глава правительства? Зеленский? Да хрен там! Вообще то Шмыгаль!!!
Главой правительства является ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, который кстати сказать НЕ ПОДЧИНЕН президенту - ЭТО ДРУГАЯ ВЕТВЬ ВЛАСТИ!!!
Зеленский тупо не имеет права подписывать документы от имени правительства Украины! В частности документы касательно хозяйственной деятельности, налогообложения....Это превышение полномочий!!!
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14.02.2021 16:40 Відповісти
Найвэлычневшивый л(п)идер саврименнасти повез свою кобуччу выгулять на день улюбленных.
Бидняга, целый месяц не атдыхал
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14.02.2021 13:00 Відповісти
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента - Цензор.НЕТ 8787
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14.02.2021 13:15 Відповісти
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5341Дождались. Теперь заживём.
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14.02.2021 13:01 Відповісти
Готуй мішки для бабла. Пацан сказав - пацан зробе. Зуб дає.
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14.02.2021 13:21 Відповісти
Землю вовик продал шейхам.
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14.02.2021 13:01 Відповісти
Тільки тупорилі зебанати можуть повірити, що неЛох поїхав на 14 лютого підписувати якісь документи в емірати.
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14.02.2021 13:01 Відповісти
Ну а меморандум о правах, водительских? Это просто туалетная бумага.
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14.02.2021 13:13 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати є учасником Віденської конвенції про дорожній рух, як і Україна, тому посвідчення водія визнаються і без "старань" цих дебілів.
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14.02.2021 15:17 Відповісти
Ну вообщето тупорылый тут как раз ты и еще 16 долбней поставивших лайки . Ты где нибудь видел , что бы приезжающих на отдых встречали официальные лица государства , оркестр , флаги , почетный караул , исполнение гимна , официальные приемы и подписание межгосударственных документов ? Да , и визит планируется и оговаривается за много месяцев раньше, а не как тебе моча в голову стукнула , сел в свою телегу и поешал в соседнее село !
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14.02.2021 15:20 Відповісти
Лошара це ти. Повіриш чи ні то пох. Усі перелічені тобою заходи відбуваються на раз.
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15.02.2021 07:41 Відповісти
А ну лошарик , предоставь хоть какие нибудь фото или видео , где глава государства или премьер приезжают на отдых в какую нибудь страну, а их стречают с почестями , оркестр , караул , резиденция , оф . встречи , подписание конрактов ?
Если тебя , тагильского чумарика встречают в Турции с бутылкой вискаря , то это не тоже самое !
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15.02.2021 14:12 Відповісти
Повезло арабам с властями.Они говорили - если камунизм так хорош - то оставьте его себе )) - И живут же теперь ! )
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14.02.2021 13:02 Відповісти
Арабам повезло с нефтью. Остальное они просто купили.
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14.02.2021 13:12 Відповісти
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5600 а указ об обмене туалетной бумаги?
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14.02.2021 13:02 Відповісти
меморандум = это намерения сторон - может быть когда то и будет ,а может быть и нет - вот дебилы
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14.02.2021 13:03 Відповісти
заманивает шейхов на распродажу плодородных украинских земель под видом фиктивных украинских компаний....
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14.02.2021 13:05 Відповісти
Это все для зетипиллов. Очередной цирк. никто из арабов ничего не купит в Украине. Им просто это не нужно.
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14.02.2021 13:18 Відповісти
лєдю вже і в паранжу нарядили. видно її сцикун в гаремі десь і залишить.
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14.02.2021 13:06 Відповісти
Та да, Лєнка вже не та. Її попердолило.
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14.02.2021 13:23 Відповісти
а чего преЗЕ во дворец не пустили?))) шо за намеки???
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента - Цензор.НЕТ 2086

...
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14.02.2021 13:09 Відповісти
Арабы никогда не приглашают на серьёзные разговоры, а тем более переговоры женщин.
Да и как можно на таком расстоянии друг от друга разговаривать?
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14.02.2021 13:18 Відповісти
А там нариков, коррупционеров и брехунов во Дворец не пускают. Боятся осквернения.
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14.02.2021 13:19 Відповісти
Так они показали, что место Зели у параши. Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8239
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14.02.2021 17:49 Відповісти
Нихера себе! Меморандум о признании водительских прав. И справок с дурдома. Это просто прорыв Осла на аравийский полуостров.
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14.02.2021 13:11 Відповісти
так Україна давним-давно перейшла на міжнародний стандарт водійських прав...
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14.02.2021 13:30 Відповісти
Ну что тут не понятно? Бубочка к концу года не досидит, его погонят сцанными тряпками, и чтобы было куда бежать и не тратиться на отопление зимой он приехал купить себе хатынку на берегу моря. Ну и что-бы на права не сдавать тоже порешал. Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4807
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14.02.2021 17:53 Відповісти
- Угода між Урядом України і Урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування давно підписана і чинна з 2003р.
- Наше національне водійське повідчення теж визнане ОАЕ ще з 2007р.
И что она там подписал? Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5504
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 402
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14.02.2021 20:52 Відповісти
для них головне це------''Зокрема, було підписано протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб'єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність", - підкреслюють в Офісі президента''
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14.02.2021 21:03 Відповісти
Невероятные достижения космического масштаба!!! Уря! Теперь вовка может взять машину напрокат по купленным в метро правам.
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14.02.2021 13:14 Відповісти
Нет. Это только рассуждения на эту тему. меморандум, туалетная бумага. просто дурилка картонная для зебиллов.
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14.02.2021 13:16 Відповісти
Об'єднані Арабські Емірати є учасником Віденської конвенції про дорожній рух, як і Україна, тому посвідчення водія визнаються і без "старань" цих дебілів.
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14.02.2021 15:18 Відповісти
В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3542
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14.02.2021 13:14 Відповісти
Это так необходимо было сейчас, меморандум о правах? Вы кого там в ОПе держите за дибиллов?
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14.02.2021 13:15 Відповісти
все меморандумы подписываюца в Будапеште
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14.02.2021 13:16 Відповісти
Аплодирую стоя!!!Это именно то,чего с нетерпением ждали все нищие пенсы,ФОПы , рабочие на минималке и бойцы на передке!Слава Украине!
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14.02.2021 13:18 Відповісти
Тепер всі поїдуть в Емірати з своїми правами без проблем.
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14.02.2021 13:25 Відповісти
Бойцы АТО теперь могут ездить по Эмиратам со своими правами.
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14.02.2021 13:29 Відповісти
А кто сказал, что до этого нельзя было? Представляю изумленные глаза арабов, которым это предложили подписать. Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5249
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14.02.2021 14:23 Відповісти
Это прорыв!!!
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14.02.2021 13:24 Відповісти
А то! В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6860
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14.02.2021 13:26 Відповісти
"протокол об избежании двойного налогообложения" - давно існує. Зміни в ньому - в робочому порядку, шляхом обміну відповідними листами між діючими урядами. Більшість таких змін не потребує ратифікації парламентами, оскільки вони - технічні. Наприклад - вводяться в звязку зі змінами курсу націонаних валют до долара (приміром, фунта. євро, тощо).
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14.02.2021 13:28 Відповісти
Ну мало ли,,,,, а вдруг все забыли, что Договоры есть, подписанные 5 лет назад и подумают, что Нелох совершил чудо. Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4365
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14.02.2021 14:27 Відповісти
З віслюком зустрівся зам.міністра оборони .. В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5236 Поважають однако....
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14.02.2021 13:30 Відповісти
Наверное, он думает, что в эмираты украинцы на машинах ездят
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14.02.2021 13:32 Відповісти
Нет, там арендуют на время поездки. Вот только никакой меморандум там не нужен, любые международные права, любого образца.
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14.02.2021 14:19 Відповісти
т.е. нихера не подписали
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14.02.2021 13:34 Відповісти
А нечего было подписывать, Порошенко еще в 2017 подсуетился и межправительственный договор с того времени есть.
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14.02.2021 14:16 Відповісти
По приезду посмотрим шо Осел будет докладывать. Какие достижения достиг в Аравии. Поржем по приколу вместе с зетипиллами.
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14.02.2021 13:34 Відповісти
углубИть, расширить, активизировать... а еще надо начать работать за горизонтом... особенно в свете полета на самолете, против полетов которого наложены санкции... или совмещение поездки мертвечука и пердизента не случайны?
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14.02.2021 13:36 Відповісти
А є тут нормальні? Там де тролі - там лайно.
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14.02.2021 13:38 Відповісти
о признании водительских прав...

Ну наконец то!!! Свершилось! Теперь арабские шейхи все как один спокойно будут гонять по Украине со своими правами.. Раньше оно как было? Решил шейх на своем Бугатти прокатиться в Крыжополь - куча проблем с правами. Зато сейчас, благодаря титанической работе клоуна - никаких проблем. Ну и наши учителя, врачи и пр. запросто на своих машинах в Эмираты в отпуск! Слава великому зеленскому!
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14.02.2021 13:39 Відповісти
Дубай, ОАЭ. Самое высокое здание мира, дубайский небоскреб Burj Khalifa, 12 июня 2020 года окрасилось в цвета российского национального флага. Таким образом, компания-застройщик Emaar поздравила всех россиян с национальным праздником - Днем России.
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14.02.2021 13:45 Відповісти
Зелена брехня. Як все ж таки маланця на Схід тягне, де тепло і не стріляють...
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14.02.2021 13:46 Відповісти
"меморандум о признании водительских прав" - это документ как раз на уровне президента!
вот же ж ******...
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14.02.2021 13:51 Відповісти
Нікому не потрібний документ, тому що визнаються і так.
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14.02.2021 15:20 Відповісти
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6239
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14.02.2021 13:51 Відповісти
Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - отметил президент Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3247846

В ходе визита Зеленского в ОАЭ подписан ряд двусторонних документов. Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента

Уровень конечно новый и сильно качественный
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14.02.2021 13:52 Відповісти
Цікаво те що вже існують такі угоди між Українами та країнами ЕС ще підписані при Кучмі які ВР України намагаеться скасувати.З одного боку підписують а із другого хотять скасувати.Щось із головами в керівництві нетак.
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14.02.2021 13:57 Відповісти
Ну признание водительских прав...... это крутость зеленая... Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5747 даром никому не нужная...
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14.02.2021 14:03 Відповісти
Это просто полнейший бред. Приехавшие в ОАЭ с любыми международными правами, любого государства там спокойно ездят за рулем, что на арендованной машине, что на купленной.. Той стороне этот меморандум, что козе баян нужен, как и украинским гражданам.
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14.02.2021 14:11 Відповісти
А всё нужное еще в 2017 году подписал Порошенко и в ОАЭ и в Саудовской Аравии. В том числе и о безвизе с ОАЭ.
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14.02.2021 14:14 Відповісти
украинские права в ОАЭ действительны еще с 2007 года, так что зеленый как всегда *******
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14.02.2021 20:56 Відповісти
Ну ладно. Вы там на**те зетипиллов в Украине. Но ведь это все видят и в других странах. Как они потом будут относится к Ослу? Каким авторитетом он может быть что-бы с ним о чем-то договариваться? Вместе с собой он опускает и всю страну. Кого вы выбрали, зетипилье?
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14.02.2021 14:08 Відповісти
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3133
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14.02.2021 14:09 Відповісти
Ви ж пишіть,що й Авака в багажнику контрабасом привезли.Теж папірці якісь,типу,********.
"Разом протистоятимемо кіберзагрозам та наркоторгівлі!" Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8025 Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7775 Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3556

https://twitter.com/AvakovArsen/status/1360893539308236801

Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3771
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14.02.2021 14:11 Відповісти
конечно, если держать большие деньги в мусловских банках и избегать двойных налогообложений на капитал , ездить по ОАЕ на ламборджини , покупать землю на побережьи - это очень важные соглашения. ну а нам то пересичным украинцам эти соглашения на яух нужны? денежки народные тратишь гарантик? интересно а к султану в Бруней ты поедешь? все ездили и кучмовоз и ющ и даже зэк, это считалось высшим пилотажем и престижем. они так друг у дпуга и спрашивали - а у султана в Брунее был? если не был - то ты лошара! все ездили обычно с женами! казалось бы ну что там этот Бруней? а все дело в том что приезжающим к султану с официальным визитом главам государств и их женам султан дарил каждому по большому золотому значку с приличным брюликом посередине. так что ждем визита к султану...
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14.02.2021 14:12 Відповісти
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7444
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14.02.2021 14:16 Відповісти
Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 827
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14.02.2021 14:20 Відповісти
Ні, ну без визнання водійських прав в Еміратах то звичайно без того ж ми ніяк... І, головне, то надважливіша справа для шмаркатого президента такі папірці підписувати. Для того спеціально треба офіційний візит організовувати. От пілять! Воно ж падло вже просто сере зебілам в очі, а зебіли від радості аж чавкають від задоволення.
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14.02.2021 14:23 Відповісти
З Гюльчатай?
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14.02.2021 14:26 Відповісти
шо?! опять?!!
думала, народ стебётся...
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14.02.2021 14:46 Відповісти
айайайа, зрадуленция.
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14.02.2021 14:46 Відповісти
МВФ денег не дал, так поехал к арабам, клянчить..
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14.02.2021 14:51 Відповісти
Среди них - протокол об избежании двойного налогообложения и меморандум о признании водительских прав, - Офис президента

Теперь любая компания, платящая налоги в ОАЭ, освобождается от украинского налогового законодательства. Еще один оффшорчик.
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14.02.2021 15:17 Відповісти
Сфотались - і на пляж !
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14.02.2021 15:32 Відповісти
Убога імітація державницької діяльності.
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14.02.2021 15:33 Відповісти
Признания наших водительских прав ОАЄ я ждал всю жизнь, именно єтого мне не хватало до полного счастья! Отличная новость! Наконец-то в ОАЄ я смогу отправиться на своем авто при своих, украинских, правах! ))))))))))))))))))
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14.02.2021 15:42 Відповісти
Все що там підписано це рівень поточної та рутиної роботи посольства. ЗЕ тупо "вигуляв" себе та дружину за державний рахунок. Ганьба. Цей "вигул" коштував декілька мільйонів які Україна втратила з-за цього клоуна...
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14.02.2021 15:51 Відповісти
Документ о признании водительских прав. Представляю. Завтра украинский Мыкола сел на свой ланос и поехал в ОАЭ. Господи, помоги ему доехать. Все люди как люди в ОАЭ самолетом летят, а наш украинец обязательно на машине должен ехать. А тогда зачем ему там права. Такое впечатление , что подписанные всего- лишь меморандумы для того чтобы оправдаться. А цель поездки наверное совсем иная. Интересно, а от россии представитель на подписание тоже прилетел. Чтобы не получилось как в Омане. Чего летал непонятно но с Патрушевым точно не встречался.
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14.02.2021 16:01 Відповісти
Тупо теряем пять лет. А жизнь проходит.
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14.02.2021 16:18 Відповісти
Хтось звернув увагу - усі підписання документів зробив тільки Аваков ? Й по налогових й по водійським правам .А кого виставили Вовці на фото й під мікроскопом не дізнатись...
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14.02.2021 16:18 Відповісти
и этот хмырёнок ещё три года будет Украиной типа "управлять". пипец!!
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14.02.2021 17:41 Відповісти
Тепер наші бариги будуть виводити капітали з України на ОАЕ, чим укріплять їхню економіку!
А Зе поняття не має про свої повноваженя і ******** все, що йому підсунуть
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14.02.2021 17:50 Відповісти
Да, ЖОПУ он свою и ЁНУЮ поехал греть на ПЛЯЖЕ, а все остальное это ШИРМА.
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14.02.2021 18:02 Відповісти
А я підтримаю президента. Це ж суттєвий прорив "о признании водительских прав". Тепер президент зможе гасати на вілісіпедє з додатком "Дія" по вулицях Омана, та і Гончарук на самокате зможе фоткі селфіти без остраху...
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14.02.2021 18:54 Відповісти
Это прорыв!
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14.02.2021 22:29 Відповісти
На сайті МВС є перелік країн, в яких визнаються наші водійські права...так Об'єднані Арабські Емірати їх визнали 10 січня 2007р. за президенства Ющенка...
Що тоді підписувала зелібобина "делігація"?...знов понти/лімони/прікритіє..

https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/?fbclid=IwAR3OPDsmNwuOajOC-DC3OFSLvCY8R5LnAFvtjntelzSjWJgOj1OXFdGD3-A
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14.02.2021 23:47 Відповісти
 
 