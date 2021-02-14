Під час візиту Зеленського до ОАЕ підписано низку двосторонніх документів. Серед них - протокол про уникнення подвійного оподаткування та меморандум про визнання водійських прав, - Офіс президента

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати підписано низку важливих двосторонніх документів, спрямованих на розвиток відносин між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що документи було підписано за результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського і наслідного принца емірату Абу-Дабі, заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна.

"Зокрема, було підписано протокол між урядами України та ОАЕ про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом ОАЕ про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал. Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб’єкти господарювання, сприятиме діловій активності та активізує господарську діяльність", - підкреслюють в Офісі президента.

Кабінет Міністрів України та уряд ОАЕ підписали угоду про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом, яка матиме значний вплив на покращення двостороннього партнерства у безпековій та контртерористичній діяльності, а також регулюватиме специфічні питання такого партнерства між країнами.

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Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання національних водійських посвідчень. Відтепер власник посвідчення водія, виданого компетентним органом однієї з країн, матиме право керувати транспортним засобом тієї категорії, що зазначена у посвідченні водія, на території іншої країни упродовж визначеного її національним законодавством періоду. Укладення цієї угоди матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку.

"Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Офісом державного міністра продовольчої та водної безпеки ОАЕ покликаний заохочувати відповідні іноземні інвестиції у сільське господарство та сприяти розвитку торгівлі агропродовольчою продукцією. Укладення цього документа матиме позитивний вплив на співпрацю між Україною та ОАЕ у галузі продовольчої безпеки та на збільшення обсягів двосторонньої торгівлі", - наголошується в повідомленні.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розвитку туристичного сектору між Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки ОАЕ, що має на меті активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.

"Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ передбачає обмін досвідом із використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження та вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель та ґрунтів унаслідок впливу зміни клімату й негативних процесів", - підсумували в Офісі президента.

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