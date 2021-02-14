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Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес

Щеплення і дотримання правил гігієни можуть допомогти в боротьбі з COVID-19, а от закриття кордонів не є настільки ефективним у боротьбі з коронавірусом.

Про це заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначила, що неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони.

"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть уберегти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року було закрито кордони", - заявила вона.

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Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Інше - облуда Закрытые границы коронавирус не сдерживают. Только вакцинация может помочь, - еврокомиссар по вопросам здравоохранения Кириакидес - Цензор.НЕТ 9281
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14.02.2021 14:45 Відповісти
Дурепа. Щоб спрацювала вакцинація, її необхідно провести майже одночасно в усьому світі, так як імунітет тримається до 6 місяців. Або ж повторювати прививку кожні 6 місяців. Але де вакцини набрати стільки? Та й точно, або шерсть випаде, або роги виростуть.
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14.02.2021 14:50 Відповісти
Тої вакцини вже з травня буде затоварення ринку.
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14.02.2021 15:09 Відповісти
святая вакцинация. халилуйя! )
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14.02.2021 15:02 Відповісти
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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14.02.2021 15:05 Відповісти
Треба цього комісара вколоти в обидва яйця і всю його рідню.
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14.02.2021 15:06 Відповісти
А если передушить всех норок?
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14.02.2021 15:21 Відповісти
Не совсем гуманно. Норок стоило бы провакцинировать одновременно с человеками
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14.02.2021 15:45 Відповісти
Закрытые границы коронавирус не сдерживают - именно поэтому их закрыли?
Чем жестче карантин - тем больше заболевших!
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14.02.2021 16:41 Відповісти
Только вакцинация! Не зря же производители вакцин создавали новый вирус )
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14.02.2021 19:20 Відповісти
Прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19, в то время, как закрытие границ не является столь эффективным в борьбе с коронавирусом.Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес Источник: https://censor.net/ru/n3247854

ЖІНОЧКА ЯК В КАЛЮЖУ ПЕРДНУЛА
ВАКЦИНУВАТИСЬ ТРЕБА ВІД КОЖНОГО ВІРУСУ ГРИПА ОКРЕМО,

ОДИНИЧНА ВАКЦИНАЦІЯ НЕ ВИНИЩИТЬ ВСІ ВИДИ ВІРУСА ГРИПА
НА ЗЕМЛІ, кому вони локшину на вуха вішають незрозуміло.
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14.02.2021 19:49 Відповісти
Вакцина ЛИШЕ зменшує ймовірність важкого перебігу. Це ПЕРСОНАЛЬНИЙ нетривкий захист, який не впливає на можливість переносити вірус та заражати. Як це може допомогти втримати коронавірус чи закінчити пандемію?
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14.02.2021 21:44 Відповісти
 
 