Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Щеплення і дотримання правил гігієни можуть допомогти в боротьбі з COVID-19, а от закриття кордонів не є настільки ефективним у боротьбі з коронавірусом.
Про це заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що неправильно буде повертатися до того, щоб знову були закриті кордони.
"Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але правда в тому, що кордони вірус не стримують. Тільки вакцинація та дотримання правил гігієни можуть уберегти від мутацій. Я вважаю неправильним повертатися до ситуації, коли в Європі в березні 2020 року було закрито кордони", - заявила вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чем жестче карантин - тем больше заболевших!
ЖІНОЧКА ЯК В КАЛЮЖУ ПЕРДНУЛА
ВАКЦИНУВАТИСЬ ТРЕБА ВІД КОЖНОГО ВІРУСУ ГРИПА ОКРЕМО,
ОДИНИЧНА ВАКЦИНАЦІЯ НЕ ВИНИЩИТЬ ВСІ ВИДИ ВІРУСА ГРИПА
НА ЗЕМЛІ, кому вони локшину на вуха вішають незрозуміло.