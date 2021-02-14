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"Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В анотації до проведеного 8 лютого Офісом президента України форуму "Україна 30" зовсім не згадується про зниження тарифів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і якого виключили з парламентської фракції "Слуга народу".
"Зверніть увагу: в анотації немає жодного слова про "зниження" тарифів.
Тільки "хто винен" і чому буде ще гірше.
Я думаю, виборці не для того наймали чиновників і депутатів на роботу, щоб ті проводили форуми для пояснення причин обкрадання українців", - написав він.
Топ коментарі
+17 Привет
показати весь коментар14.02.2021 14:44
+15 18c49ed2
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+13 Привет
показати весь коментар14.02.2021 14:42
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Очко кало-мойши шото перднуло?
Айайай,навернае прийдет гуманитарная помощь(типа 5 кг лечебной грязи) из Израиля?
В тоже время украинский суд не віполняет решение нью-йоркского и не арестовал имущество дубинеско.
Поєтому он его распродает.
Хайль зе! Зип файл!
30 лет только говорим лучше и обещаем больше.
Банально но факт.