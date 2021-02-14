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"Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В анотації до проведеного 8 лютого Офісом президента України форуму "Україна 30" зовсім не згадується про зниження тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і якого виключили з парламентської фракції "Слуга народу".

"Зверніть увагу: в анотації немає жодного слова про "зниження" тарифів.

Тільки "хто винен" і чому буде ще гірше.

Я думаю, виборці не для того наймали чиновників і депутатів на роботу, щоб ті проводили форуми для пояснення причин обкрадання українців", - написав він.

Слуга народу Дубінський про форум Україна 30: Жодного слова про зниження тарифів. Лише - хто винен і чому буде ще гірше 01

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Топ коментарі
+17
По факту это картинка для вас тупых зебилов...за что боролось..на то и напоролись...
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14.02.2021 14:44
+15
"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 921
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14.02.2021 14:38
+13
Да да...тебе зебилу об этом два года назад говорили... и призывали...ДумайТе...а ты не смог... "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 892
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14.02.2021 14:42
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Да да...тебе зебилу об этом два года назад говорили... и призывали...ДумайТе...а ты не смог... "Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 892
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14.02.2021 14:42 Відповісти
По факту это картинка для вас тупых зебилов...за что боролось..на то и напоролись...
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14.02.2021 14:44 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 921
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Дубинеску снова прорвался на фейсбук? кто разрешил?
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14.02.2021 14:43 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 3485
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14.02.2021 14:50 Відповісти
В Минэнерго не знают, сколько газа в хранилищах
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14.02.2021 14:50 Відповісти
"Слуга народа" Дубинский о форуме "Украина 30": Ни одного слова про снижение тарифов. Только - "кто виноват" и почему будет еще хуже - Цензор.НЕТ 7595

...
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14.02.2021 14:52 Відповісти
любовь приходит и уходит ,а кушать хочется всегда
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14.02.2021 14:53 Відповісти
почему будет еще хуже ?
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14.02.2021 14:56 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше - Цензор.НЕТ 9944
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14.02.2021 14:56 Відповісти
у Меня так Кот постоянно делает
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14.02.2021 15:00 Відповісти
от кормушки отбили, как за народ переживает, вот мерзость
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14.02.2021 15:01 Відповісти
Ну виноват конечно же Порошенко, а в том что будет ещё хуже нет сомнений😁😁😁
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14.02.2021 15:02 Відповісти
Дубинский теперь борец за счастье простога нарида. "Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше - Цензор.НЕТ 8388
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14.02.2021 15:04 Відповісти
секс жабы с гадюкой-не за кого болеть,но весело)))
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14.02.2021 15:04 Відповісти
Виноваты вы все. От попередних до полузадних.Правительство выбрать мы не сумеем. Если только не Америка назначит.
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14.02.2021 15:07 Відповісти
Очередная-ЗАШКВАРЕННАЯ ВОНЮЧКА!
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14.02.2021 15:09 Відповісти
В блок Зубожинки набивается? Опять снижение тарифов? )
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14.02.2021 15:12 Відповісти
Хуцпа дубінеску не "проканала". Тепер з тим же натхненням традицІйно почав натягувати на себе машкару "жертви". Ну як тут не без натяків на "помсту". Але ж мститися доведеться всій країні - ну зневажають його (мягко кажучи) українці. Проблемка в тому що цей "тупий собачий рот" цього не розуміє і вважає себе людиною а не матюгальником бені.
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14.02.2021 15:14 Відповісти
Для чого робити рекламу цьому у№бану?
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14.02.2021 15:22 Відповісти
Уся-пуся!
Очко кало-мойши шото перднуло?
Айайай,навернае прийдет гуманитарная помощь(типа 5 кг лечебной грязи) из Израиля?
В тоже время украинский суд не віполняет решение нью-йоркского и не арестовал имущество дубинеско.
Поєтому он его распродает.
Хайль зе! Зип файл!
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14.02.2021 15:25 Відповісти
Бенина говорящая задница что то несуразное вякнула.
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14.02.2021 15:26 Відповісти
Очередной оппозиционер выкристализовался.))
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14.02.2021 15:32 Відповісти
Оппозишен карманен внесистемнен вульгариус.
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14.02.2021 15:36 Відповісти
Кому цікава ця беніна сабака.
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14.02.2021 15:38 Відповісти
Снижение тарифов это коммунизм. При капитализме снижают цены только чтобы отбить клиентов у конкурента. Ликбез для чайников капитализма.
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14.02.2021 15:42 Відповісти
Зачем Ахметову отбивать клиентов у самого себя.
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14.02.2021 15:47 Відповісти
Цензор всё вонючий собачий рот пиарит. Видно неплохо башляет.
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14.02.2021 16:19 Відповісти
Виноват Дубинский, поскольку его хотят убрать из партии. А также пока Витренко, которого хотят поставить на пост министра. Но на оба события голосов пока не хватает. Потому и ветер особенно холодный, мешает провести сходку СН в ОП под названием съезд партии. Ну а пока перетирают вопросы с аваковским папередником Захарченко в ОАЭ. Но он, я так понимаю, уже ни в чем не виноват.
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14.02.2021 16:39 Відповісти
Чтобы сделать что то лучше - нужно делать лучше!
30 лет только говорим лучше и обещаем больше.
Банально но факт.
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14.02.2021 16:43 Відповісти
вот здесь он вообще-то прав. "Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше - Цензор.НЕТ 4599
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14.02.2021 16:45 Відповісти
Щось того Дубінського всюди вже забагато, як і його їзика - в сраці вже крутяться обоє!
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14.02.2021 18:42 Відповісти
А, Коломойше слабо это сказать? А не кривляться на публику.
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14.02.2021 19:30 Відповісти
 
 