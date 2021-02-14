"Слуга народу" Дубінський про форум "Україна 30": Жодного слова про зниження тарифів. Лише - "хто винен" і чому буде ще гірше

В анотації до проведеного 8 лютого Офісом президента України форуму "Україна 30" зовсім не згадується про зниження тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише нардеп Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і якого виключили з парламентської фракції "Слуга народу".

"Зверніть увагу: в анотації немає жодного слова про "зниження" тарифів.

Тільки "хто винен" і чому буде ще гірше.

Я думаю, виборці не для того наймали чиновників і депутатів на роботу, щоб ті проводили форуми для пояснення причин обкрадання українців", - написав він.

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