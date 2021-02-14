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культура (355) ОАЕ (134) Олена Зеленська (225)

Олена Зеленська запропонувала активізувати культурну співпрацю з ОАЕ. Серед ініціатив - тижні українського кіно та дні народного мистецтва в Еміратах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Олена Зеленська запропонувала активізувати культурну співпрацю з ОАЕ. Серед ініціатив - тижні українського кіно та дні народного мистецтва в Еміратах

У межах офіційного візиту президента України та першої леді в Об'єднані Арабські Емірати Олена Зеленська провела зустріч із міністеркою культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. На зустрічі сторони обговорили питання співпраці у сфері культури та ідеї щодо її поглиблення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Значна активізація культурної співпраці між мистецькими спільнотами обох країн розпочалася разом із підписанням Угоди про співпрацю у сфері культури між Кабінетом Міністрів України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів у 2017 році. Зокрема, українське мистецтво було представлено в межах наймасштабніших і найбільш відвідуваних фестивалів ОАЕ, зокрема на Фестивалі культурної спадщини емірату Шарджа та Фестивалі спадщини шейха Заїда", - зазначають в Офісі президента.

Серед ініціатив для поглиблення співпраці між двома країнами, які сьогодні запропонувала перша леді України, можна виділити:

- проведення тижнів українського кіно в ОАЕ;

- заснування Днів українського народного мистецтва та традиційної української кухні з проведенням в їхніх межах майстер-класів із народних промислів;

- організація в межах художніх фестивалів ОАЕ окремих програм українського мистецтва, зокрема з концертними програмами від національних колективів.

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"Усі ці заходи можуть бути об’єднані в окремий проєкт. Наприклад, Дні дружби наших країн. Вони можуть і мають бути двосторонніми та проводитись як в Україні, так і в ОАЕ", - зауважила Олена Зеленська.

Зі свого боку Нура бінт Мухаммад Аль Каабі підтримала проведення Днів дружби та зазначила, що це міцний міст для культурної співпраці. Крім того, міністерка культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів сказала про велику зацікавленість в українському досвіді проведення "Книжкового Арсеналу" та інших масштабних культурних заходів у "Мистецькому Арсеналі".

Ще одним важливим для України проєктом Олена Зеленська назвала впровадження україномовних аудіогідів в музеях ОАЕ.

"Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії українською мовою", – висловила сподівання перша леді.
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Топ коментарі
+27
ЗЕбанутый цирк продолжается
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14.02.2021 14:52
+23
...зеЛенка, разучивай танец живота... Елена Зеленская предложила активизировать культурное сотрудничество с ОАЭ. Среди инициатив - недели украинского кино и дни народного искусства в Эмиратах - Цензор.НЕТ 6383
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14.02.2021 14:50
+21
Лєдя з верблюда впала?
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14.02.2021 14:51
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Наступним разом до Оману поїдуть емісари культури: 95-й квартал, Сердючка, Полякова та інше "культурное наследие". Як колись у фільмі "Волга-Волга" ми із собою везем дядю Кузю, тьотю Пашу... Але Оман це ісламська держава там швидко за розбещену поведінку голову знесуть...
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14.02.2021 18:44 Відповісти
А бы что-то скиздеть...
Дебилы, .лядь!
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14.02.2021 19:16 Відповісти
У арабов нет рисунков вообще, кроме узоров.
Это кому вообще распил бюджета?
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14.02.2021 19:25 Відповісти
Тупа зелена курва геніальну ідею придумала
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14.02.2021 19:27 Відповісти
Обмен кино - это хорошо, наши им про Роксолану покажут, а они нам документальные фильмы про казни за колдовство и публичные порки, так две великих цивилизации похвастаются равно значимыми культурными достижениями.
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14.02.2021 22:16 Відповісти
Ну а що ви очікувалі від візіту блазня?
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15.02.2021 03:16 Відповісти
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