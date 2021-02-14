Олена Зеленська запропонувала активізувати культурну співпрацю з ОАЕ. Серед ініціатив - тижні українського кіно та дні народного мистецтва в Еміратах

У межах офіційного візиту президента України та першої леді в Об'єднані Арабські Емірати Олена Зеленська провела зустріч із міністеркою культури та молоді Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі. На зустрічі сторони обговорили питання співпраці у сфері культури та ідеї щодо її поглиблення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Значна активізація культурної співпраці між мистецькими спільнотами обох країн розпочалася разом із підписанням Угоди про співпрацю у сфері культури між Кабінетом Міністрів України та урядом Об’єднаних Арабських Еміратів у 2017 році. Зокрема, українське мистецтво було представлено в межах наймасштабніших і найбільш відвідуваних фестивалів ОАЕ, зокрема на Фестивалі культурної спадщини емірату Шарджа та Фестивалі спадщини шейха Заїда", - зазначають в Офісі президента.

Серед ініціатив для поглиблення співпраці між двома країнами, які сьогодні запропонувала перша леді України, можна виділити:

- проведення тижнів українського кіно в ОАЕ;

- заснування Днів українського народного мистецтва та традиційної української кухні з проведенням в їхніх межах майстер-класів із народних промислів;

- організація в межах художніх фестивалів ОАЕ окремих програм українського мистецтва, зокрема з концертними програмами від національних колективів.

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"Усі ці заходи можуть бути об’єднані в окремий проєкт. Наприклад, Дні дружби наших країн. Вони можуть і мають бути двосторонніми та проводитись як в Україні, так і в ОАЕ", - зауважила Олена Зеленська.

Зі свого боку Нура бінт Мухаммад Аль Каабі підтримала проведення Днів дружби та зазначила, що це міцний міст для культурної співпраці. Крім того, міністерка культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів сказала про велику зацікавленість в українському досвіді проведення "Книжкового Арсеналу" та інших масштабних культурних заходів у "Мистецькому Арсеналі".

Ще одним важливим для України проєктом Олена Зеленська назвала впровадження україномовних аудіогідів в музеях ОАЕ.

"Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії українською мовою", – висловила сподівання перша леді.