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Держприкордонслужба (4331) ОАЕ (134) Козак (115)

Депутат Козак цього місяця ще не виїжджав з України. Але його літак справді перебуває за межами країни, - глава Держприкордонслужби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Депутат Козак цього місяця ще не виїжджав з України. Але його літак справді перебуває за межами країни, - глава Держприкордонслужби

Народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тарас Козак не може зараз перебувати в Об'єднаних Арабських Еміратах, як про це повідомили деякі ЗМІ, оскільки останнім часом з України не виїжджав.

Про це повідомив глава Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Згаданий вами депутат цього місяця ще не перетинав кордон України на виїзд. Востаннє громадянин Козак перетинав кордон наприкінці січня, повернувшись в Україну через один зі столичних аеропортів", - сказав Дайнеко.

Відповідаючи на запитання про те, чи можливо, що приватним літаком, яким користується депутат Козак, полетів до ОАЕ хтось із його найближчих соратників, голова Держприкордонслужби сказав: "Це знову не відповідає дійсності. Усе набагато простіше, якщо говорити про окремих громадян, які є його найближчими соратниками і про яких суспільству відомо, що вони перетинали кордон, скажімо так, у безпосередньому зв'язку з Тарасом Козаком, то ці особи також у лютому Україну не залишали".

Керівник прикордонного відомства також розповів, що літак "Gulfstream G450", бортовий номер Т7 BRG, яким останнім часом користувався Козак, наразі справді перебуває за межами України.

"Ним, звичайно, можуть виконуватися комерційні рейси світом. За наявною інформацією, 12 лютого цей борт був орендований двома громадянами Білорусі, які прибули в Об'єднані Арабські Емірати для організації двох музичних концертів, анонсованих на березень цього року. Насправді, це все дуже легко перевірити", - додав Дайнеко.

Раніше повідомлялося про те, що Козак полетів в ОАЕ, де зараз з офіційним візитом перебуває президент України Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+14
цікаво, як ставляться голодранці-виборці опзжопників до того, що їх депутат володіє літаком?
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14.02.2021 15:10
+14
"конечно" - это не Козак, а граждане Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов.
Помнится в 2014 году в Крыму тоже "небыло" - российских оккупантов, а были "зеленые человечки."
Кто бы не был в том самолете, но эти "кто-то" полетели в ОАЭ именно для встречи с "зеленым папуасом".
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14.02.2021 15:12
+11
Депутат Козак в этом месяце еще не выезжал из Украины. Но его самолет действительно находится за пределами страны, - глава Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 1611
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14.02.2021 15:21
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Та то пилот в отпуск на 14-е решил слетать,да зебилы 73%
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14.02.2021 18:34 Відповісти
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