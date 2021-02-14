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Зеленський (17415) смерть (6550) операція Об'єднаних сил (4158) Хомчак (245) Таран Андрій (260)

Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.

На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.

Читайте також: На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)

"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню - і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - наголосив президент.

Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника. Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.
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Топ коментарі
+93
Да, из бассейна. Коктейль даже не допил...
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14.02.2021 15:28
+56
Подзвонив з Еміратів ?
Може ще і відпустку свою призупинить ?
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14.02.2021 15:26
+51
звідки доручив, з лай... еміратів..?
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14.02.2021 15:26
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Капитуляция при Барыге нивелировалась его жадностью и урапереможной брехней лившейся по всем сми без исключений.Капитуляция Комика усугубляется его неопытностью и политическим непрофессионализмом
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14.02.2021 17:16 Відповісти
наш барыга от жадности 2\3 бамбаса освободил и кучу орков на тот свет спроавадив
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14.02.2021 18:55 Відповісти
Желаю этим ЗЕуродам своими руками хоронить своих детей.
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14.02.2021 16:02 Відповісти
Воно там з Лєнкою сексом трахається у королівському номері... йому не до негативу... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 5368
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14.02.2021 16:02 Відповісти
Так на чем перемещались , на великах ? За сколько лет не обеспечить бронетехникой ?
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Большой специалист по передвижению на переднем крае фронта или просто так ляпнул?
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14.02.2021 16:36 Відповісти
а почему именно на танке ?

может канал прорыть и на авианосце патрули менять, стоящие в 100 метрах друг от друга ?
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14.02.2021 22:14 Відповісти
погибли даже не на передке, а в тылу. Часто ли мы слышим про работу наших диверсантов в тылу у противника?
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14.02.2021 16:14 Відповісти
Складається таке враження,що так зване українське керівництво держави та збройних сил, тишком позбавляється українських воїнів.
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14.02.2021 16:14 Відповісти
Так и есть.
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14.02.2021 18:28 Відповісти
Так немцы проводили разминирование, прогоняя по местам подрывов своих солдат военнопленных. Крут Зеля, аж страшно!
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14.02.2021 16:17 Відповісти
"своих солдат военнопленних" - це не про німців. "Розмінування" в такий спосіб здійснювали московські "асвабадітєлі". Для цього у них були штрафні батальони (свої солдати). А при "розмінуванні" Зеєльовських висот щоб прискорити взяття Берліна послали піхоту і вже за ними танки. Можна ще згадати "форсування" Дніпра , "штурм" Кенігсберга...
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14.02.2021 16:51 Відповісти
шо не так з форсуванням Дніпра?Вам што то не нравидса?
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14.02.2021 20:34 Відповісти
точно. єйзенхауер в своїх спогадах писав, що при зустрічі з маршалом жорою питав його, як вони розміновували поля перед наступом. а жора гордо відповів - а ми атакували мінні поля. Айк подумав. що перекладач неправильно перевів. однак жора сказав, що вони підрахували втрати при атаці по мінному полю, це складало 30 відсотків від кількості атакуючих, тому така атака вважалась вигідною. айк онімів.
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15.02.2021 04:31 Відповісти
датчане также разминировали после войны - посылая на минные поля пленных немцев.
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14.02.2021 22:13 Відповісти
Чмо ,****,це все наслідки того що ти заборонило бойове забезпечення,гандон.
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14.02.2021 16:19 Відповісти
**********.....
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14.02.2021 16:23 Відповісти
А може нарешті призначити спеців та почати щось робить?
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14.02.2021 16:27 Відповісти
І що???
що ці два уйопка, які зайняті лише особистою міжусобицею???
Їм насрати на загибель військових, як і препіздєнту, котрий заборонив розвідку, контрбатарейну та контрснайперську боротьбу і взагалі активну оборону, коли б фєдєрасти боялись висунути носа з окопу, не те, щоби встановлювати мини поряд з позиціями ВСУ...
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14.02.2021 16:36 Відповісти
Цих зелених нарко-ґандонів треба зносити накуй, панове, от що я скажу... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 5500
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14.02.2021 16:36 Відповісти
Капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
---------------------------------------------------
Войтенко, Алексеенко, Мироненко ...Дубинский, Бужанский, Каломойский и Зеленский. Масса мыслей всяческих возникает.
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14.02.2021 16:38 Відповісти
шли сменять караул
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14.02.2021 16:39 Відповісти
Акцентував на закінчення фамілій
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14.02.2021 18:36 Відповісти
дистанционное минирование это и есть боевые действия , а у клоуна перемирие
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14.02.2021 16:38 Відповісти
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии - а без поручения президента эти отожравшиеся хари не могут прибыть на место трагедии,? или поднять свою жопу с дивана - это не их должностная обязанность ?
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14.02.2021 16:41 Відповісти
На "передке"-без них разберутся,пусть уроды поедут на родину к погибшим и объяснят,родным-за что погибли ребята... Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 3131
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14.02.2021 16:50 Відповісти
уже ездили к отцу Журавля...лучше б их тогда парализовало
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14.02.2021 17:04 Відповісти
Шмаркля из Эмиратов командует армией.
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14.02.2021 16:45 Відповісти
Так у нас же припинення вогню, пам'ятаєте як вони сміялися з пороха який по світу возив шмат обстріляної маршрутки? Той хоч щось робив, при цьому кожен день гинуть люди і воно мовчить та надіється що за нього хтось все зробить.
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14.02.2021 16:50 Відповісти
ну и шо ? ну прибудут.... и шо это прибытие солдат оживит? ты сам из эмиратов прибывай и решай то ли воевать то ли сдаваться? еще ра убеждаюсь - только стена и ров......все эти перемирия ведут к еще большим тратам.
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14.02.2021 16:51 Відповісти
педофілу ніколи їхати на фронт, у нього молода дружина
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14.02.2021 16:54 Відповісти
контрснайперские группы отвели, разведку беспилотниками запретили...хммм интересно почему же бойцы продолжают гибнуть во время "прекращения огня", а вислюк оманский?
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14.02.2021 16:55 Відповісти
На........й всякі там ОБСЄ? Скільки років ми обесьєкаїмся, а який толк? Краще провели б хоч одну гарну контроперацію і послали нафіг домовленості і різні посередності. Але хто буде це робити? Кожен толковий командир пішов, а безтолоч сидить в теплих кабінетах і чекає чергової зірки на погон, медальку на груди або чергового підвищення по службі. Хто з депутатів 8-го скликання пішов в ЗСУ? Всі ці берези,реви, яценюки-бакаї, гройсмани і їм подібні розумники лише на екранах телевізорів. Парашенківці зараз навчають зелепенських, наче у них були високі пенсії, зарплати, низькі комуналки і т.д. Мудак гройсман жив брехнею, що останнє підвищення цін на газ, і двічі-тричі на рік піднімав ціни.
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14.02.2021 20:52 Відповісти
Ну прибыл на место подрыва старый пердун, а дальше что? Саперы, наверняка, уже зачистили всю территорию до его приезда. Дальше что? Очередная нота в адрес ОБСЕ?
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14.02.2021 16:55 Відповісти
Потому что очередной видосик. А на большее его мозгов не хватает.
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14.02.2021 17:49 Відповісти
Як же важко ...
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14.02.2021 17:03 Відповісти
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии-правильно не главнокомандущего дело лично ездить и вообще не мешайте праздновать день Валентина Бубочке
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14.02.2021 17:05 Відповісти
Хто вбив наших хлопців?

Я думаю, відповідь однозначна. Це зробив президент Зеленський.
Бо звинувачувати ворога, це все одно, що звинувачувати кулю.
Або звинувачувати земне тяжіння у смерті людини, яку викинули з вікна на 10му поверсі.
Ворог діє за ясним для всіх сценарієм, визначеним логікою протистояння. Його дії обмежені лише силою протилежної сторони.
Більш того, якби ворог перестав так діяти, він своє життя піддав би додатковому ризику.
Ворог не має вибору.
Наказавши "пєрєстать стрєлять" та позбавивши наших хлпців засобів розвідки, недолугий Вова змістив цю рівновагу взаємного залякування та стримування у бік ворога.
Зробив він це, виходячи зі своїх брехливих передвиборних обіцянок совковим дурням, які свято вірять, що Кремль за "мір ва всєм мірє" ,
А може й сам він у це вірить.
Зробив, перебуваючи особисто у безпеці.
Підставив хлопців, аби свою уявну радянську картину світу відстояти 14 февраля, 12:30, emiliozk
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14.02.2021 17:05 Відповісти
зеЛеный мародер подонок и предатель! за все будет отвечать!
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14.02.2021 17:05 Відповісти
Горіти у вогні пуйлу та підпуйловникам!
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14.02.2021 17:09 Відповісти
І все це зеленапотвора із паофосом називає "200 днів з моменту припинення вогню"!
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14.02.2021 17:11 Відповісти
відосіки пише...
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14.02.2021 17:16 Відповісти
Нужно в стране объявить траур и прекратить показывать сериал Сваты и 95 развлекательный канал пока идёт война
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14.02.2021 17:16 Відповісти
Всрался Зеленский или еще нет?
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14.02.2021 17:18 Відповісти
У всех почти война, а у зеленского тропические каникулы.
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14.02.2021 17:27 Відповісти
Будь ви прокляти зелене лайно.
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14.02.2021 17:28 Відповісти
Зеленский поручил срочно прибыть на место трагедии... Ну видите, и из Эмиратов главнокомандующий может вполне успешно управлять армией. А вы все Мальдивы, Мальдивы...
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14.02.2021 17:31 Відповісти
Что Мальдивы, что эмираты, если у руля стоит торгаш без совести, чести и Родины , Вернее, для которых Родина не Украина, а Израиль. результат будет одинаков.
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14.02.2021 18:04 Відповісти
Вот что вот эта цитата означать должна: " Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противникаИсточник: https://censor.net/ru/n3247860"? Что орки могут колошматьть наших сотнями пока оманское чувырло не соизволить признать войну войной?!?!
Да иди ты нах зеленомордое!!!
Это четкое последствие запрета на разведку и контрснайперские действия с нашей стороны!!! Зато за неделю орки отстреляли снайперами почти под десяток наших парней, и уже вторая массовая ловушка из серой зоны на наших путях сообщения, которую принесли ДРГ из серой зоны орки. А чего бы им не кошмарить наших - аведь контрдиверсионная работа опирается на на данные розведки, которую зечмо прямо запретил и даже доказал этот запрет демонстрацией "личного контроля" дела журавля.
Это все - просто госизмена зеленского и его кодла.
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14.02.2021 17:38 Відповісти
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
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14.02.2021 17:45 Відповісти
Иса Мунаев- Великий и славный Сын чеченского и украинского народов ! Слава ему !
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14.02.2021 19:21 Відповісти
Мне одному показалось, что Зеленский в этом подрыве россиян даже не обвиняет. Виноваты, видимо, сами украинские военные - не берегут зелёное "перемирие", на минах, вон, подрываются.
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14.02.2021 17:54 Відповісти
Вы не убиваете врага на упреждение тогда враг будет убивать вас.Если там на местах офицеры не пошлют все хотелки зебила про штрафы и запрет на разведку, то это будет продолжаться бесконечно,либо на уровне рядовых начнутся массовые увалы.Ходить зайцами в тире за сраных 20к грн. мало кто согласится.
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14.02.2021 18:00 Відповісти
До боли напоминают слова одного идиота , который исполнял роль Президента, теперь мы слышим то же от другого идиота, который играет роль Президента
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14.02.2021 18:01 Відповісти
Убили на фронте 22.01.2020 солдата Николая Сорочука. Его девушка написала.
Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".
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14.02.2021 18:03 Відповісти
А сам нелох оманско-эмиратский не хочет прибыть на место?
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14.02.2021 18:06 Відповісти
да оно серливое, вон давеча якобы тело было "на передовой"- так три броника на себя натянуло.
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14.02.2021 18:57 Відповісти
И пройтись пешком вдоль всего предка....
Хоть какая то польза.
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14.02.2021 18:12 Відповісти
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 7847
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14.02.2021 18:26 Відповісти
Рабинович 10 дней назад в ответ на закрытие мертвечуковских каналов уверял, что на Донбассе в скором времени может начаться резкая эскалация конфликта. Зеля, какие тебе еще нужны доказательства, чтобы этому ублюдку склеить ласты?
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14.02.2021 18:27 Відповісти
Якась в Зе погана карма, коли він в черговий раз кудись виїжджає, особливо на Близький Схід!
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14.02.2021 18:29 Відповісти
Може не всю правду кажуть ...
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14.02.2021 18:51 Відповісти
Венная память погибшим воинам....
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 3343
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14.02.2021 19:00 Відповісти
14.02.21 15:24 При подрыве погибли воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.

И ЧТО ОЧЕНЬ СТРАННО - НИ ОДНОГО КАЦМАНА ИЛИ ХОТЯ БЫ РАБИНОВИЧА ...
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14.02.2021 19:20 Відповісти
отсутствие разведки, запрет на превентивные меры, отвод войск с удобных позиций, запрет работы БПЛА, контрснайперов, непоощрение (мягко говоря) боевой инициативы штабными сраколизами бойцов................
зеля-чмошница, твоё персональное кладбище пацанов-героев, которые не стали косить от службы, как ты, сцыкуха, растёт.. гнида ты, подз..елёная
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14.02.2021 19:23 Відповісти
Земля пухом нашим воякам.

Думаю підрив наших вояків на НВП тісно пов язано з ліквідацієй Зе клоуном авіаційної розвідки у ЗСУ Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 4275
Погано коли агент Кремля є головнокомандуючим який стоіть на чолі армії яка воює з цим самим Кремлем.
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14.02.2021 19:41 Відповісти
Подписали м выполнили Оттавскую конвенцию и теперь вчистую проигрываем минную войну захватчикам...
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14.02.2021 19:44 Відповісти
Победа будет когда исчезнет олигархат.
С ними исчезнут ватники.
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14.02.2021 19:48 Відповісти
"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров"
мы это предатели Украины агенты кремля клоун, ермак и т.д.Своих солдат в тюрмы, путинских терористов на волю, своим солдатам запретили стрелять, вести разведку, путину отдали свои територии, своим солдатам бюджета нет, себе увеличили.
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14.02.2021 20:35 Відповісти
нема чого робити на місці трагедії. окрім з артилерії зрівняти з землею всю прилеглу територію окупантів
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14.02.2021 21:03 Відповісти
ДРГ кремлевских утырков шастает по тылам закладывает фугасы ...Во как служба организована. Пусть эти горе начальники Тараны и Хомчаки сидят на передке безвылазно и сами на разминирование ходят может поубавится мокшанских снайперов и разведгрупп ...
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14.02.2021 21:10 Відповісти
Это прошлый век - скидывают ПОМку с самого делового беспилотника и все.....ш
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15.02.2021 00:56 Відповісти
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на место трагедии... и подорваться вместо бойцов
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14.02.2021 21:45 Відповісти
Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії - Цензор.НЕТ 8230
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14.02.2021 21:51 Відповісти
Будь ты проклят тварь зеленая и те кто тебя породил.
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14.02.2021 22:35 Відповісти
Ушлепок зеленыЙ. Тупица, взвалившая на себя груз образованного. Гори Зеленым пламенем! Карма догонит, феншуй не поможет. Я узнавал.
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15.02.2021 00:59 Відповісти
кЛОУН конечно же виноват, но еще больше виноваты те 73% уродов, которые за него проголосовали. В Украине очень много дураков и предателей, но они смогут "отличиться" только в том случае, если сброд выберет их на царствование. Проклятый сброд....
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15.02.2021 01:14 Відповісти
Ожидаемые последствия Зе-капитуляции имени гауляйтера Украины от руSSкого мира Ермака-Козыря, и это только начало. Зе, Ермак, Таран и Хомчак должны быть подвергнуты военному трибуналу, как предатели своей армии и страны.
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15.02.2021 02:07 Відповісти
в пресы появиться топ новина - корнет Отлетаев и Шантеклер убыли на фронт. при царю був міністр сухомлинов, який успішно розвалював армію, в нього було два наведені призвіська -перше за надмірну схильність до відряджень і отримання за це надмірних, як тоді називали -прогонних, а друга - в нього буда молода дружина, яка постійно відпочивала в європі в обіймах свого кавалера -нафтопромисловця із баку Манташева. Ну а це розпорядження бубочки - слів не можна підібрати - це просто піздобольство. буде фотосесія, як хромчак з"явиться на фронті, один хабарі бере за маски (медслужба) другий заробляє на перевезенні медпрепаратів в чужі країни (авіатор) третій заробляє на засобах звязку (генштаб). Пир під час чуми, яка іде із сходу.
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15.02.2021 05:51 Відповісти
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