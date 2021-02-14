Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії
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Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об'єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського.
На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.
"Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню - і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - наголосив президент.
Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку противника. Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.
Будь ласка, зачекайте...
может канал прорыть и на авианосце патрули менять, стоящие в 100 метрах друг от друга ?
що ці два уйопка, які зайняті лише особистою міжусобицею???
Їм насрати на загибель військових, як і препіздєнту, котрий заборонив розвідку, контрбатарейну та контрснайперську боротьбу і взагалі активну оборону, коли б фєдєрасти боялись висунути носа з окопу, не те, щоби встановлювати мини поряд з позиціями ВСУ...
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Войтенко, Алексеенко, Мироненко ...Дубинский, Бужанский, Каломойский и Зеленский. Масса мыслей всяческих возникает.
Я думаю, відповідь однозначна. Це зробив президент Зеленський.
Бо звинувачувати ворога, це все одно, що звинувачувати кулю.
Або звинувачувати земне тяжіння у смерті людини, яку викинули з вікна на 10му поверсі.
Ворог діє за ясним для всіх сценарієм, визначеним логікою протистояння. Його дії обмежені лише силою протилежної сторони.
Більш того, якби ворог перестав так діяти, він своє життя піддав би додатковому ризику.
Ворог не має вибору.
Наказавши "пєрєстать стрєлять" та позбавивши наших хлпців засобів розвідки, недолугий Вова змістив цю рівновагу взаємного залякування та стримування у бік ворога.
Зробив він це, виходячи зі своїх брехливих передвиборних обіцянок совковим дурням, які свято вірять, що Кремль за "мір ва всєм мірє" ,
А може й сам він у це вірить.
Зробив, перебуваючи особисто у безпеці.
Підставив хлопців, аби свою уявну радянську картину світу відстояти 14 февраля, 12:30, emiliozk
Да иди ты нах зеленомордое!!!
Это четкое последствие запрета на разведку и контрснайперские действия с нашей стороны!!! Зато за неделю орки отстреляли снайперами почти под десяток наших парней, и уже вторая массовая ловушка из серой зоны на наших путях сообщения, которую принесли ДРГ из серой зоны орки. А чего бы им не кошмарить наших - аведь контрдиверсионная работа опирается на на данные розведки, которую зечмо прямо запретил и даже доказал этот запрет демонстрацией "личного контроля" дела журавля.
Это все - просто госизмена зеленского и его кодла.
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит".
Хоть какая то польза.
И ЧТО ОЧЕНЬ СТРАННО - НИ ОДНОГО КАЦМАНА ИЛИ ХОТЯ БЫ РАБИНОВИЧА ...
зеля-чмошница, твоё персональное кладбище пацанов-героев, которые не стали косить от службы, как ты, сцыкуха, растёт.. гнида ты, подз..елёная
Думаю підрив наших вояків на НВП тісно пов язано з ліквідацієй Зе клоуном авіаційної розвідки у ЗСУ
Погано коли агент Кремля є головнокомандуючим який стоіть на чолі армії яка воює з цим самим Кремлем.
С ними исчезнут ватники.
мы это предатели Украины агенты кремля клоун, ермак и т.д.Своих солдат в тюрмы, путинских терористов на волю, своим солдатам запретили стрелять, вести разведку, путину отдали свои територии, своим солдатам бюджета нет, себе увеличили.