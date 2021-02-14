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Новини Політика України
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Зеленський (17415) ОАЕ (134) Укроборонпром (959) Гусєв Юрій (66)

"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічної співпраці на понад 1 млрд дол. США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дозволить обмінюватися і розвивати передові технології.

"EDGE робить акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн", - сказав генеральний і керівний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

Дивіться також: Зеленський в ОАЕ: Наші відносини виходять на новий якісний рівень, є потенціал збільшити товарообіг у кілька разів. ФОТО
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Топ коментарі
+27
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9745 "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4971
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14.02.2021 16:10
+25
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4327
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14.02.2021 16:08
+19
Це той укроборонпром, ліквідація якого намічена "до літа"?
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14.02.2021 16:07
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Добытчик, все в дом.
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14.02.2021 16:04 Відповісти
Ахринеть...
Де ті отіскал малазийский ВПН???
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14.02.2021 16:15 Відповісти
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Халіф ібн Зайд Аль Нахайян "чомусь" і ПОКИ-ЩО на прийняв Зєлю...

А ЗЕ зустрівся чомусь лише з заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном. (не за рангом)

Але, чомусь з військовим фахівцем підписувалися якісь економічні угоди. Пишу чомусь, бо то рівень міністрів економіки обох країн. А якщо їх підписав ЗЕ, то за рангом -їх мав би підписати і президент ОАЕ...

Мені вояж Зєлі в ОАЕ -щось нагадує його ж "візит в ОМАН" !!!

Це чергова операція "прикриття"для якихось його темних закулісних ігор..

Між іншим - ніде немає інформації про результати виконання . сторонами "оманливих" Угод. А від оманської зустрічі Зєлі - пройшло вже більше року.



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14.02.2021 20:15 Відповісти
Неужели мы получим от ОАЭ 10 боевых верблюдов
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14.02.2021 16:05 Відповісти
обойдетесь ))) хватит и 2 - хомчаку и тарану...
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14.02.2021 16:08 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4327
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14.02.2021 16:08 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 9745 "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4971
показати весь коментар
14.02.2021 16:10 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4286
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14.02.2021 16:11 Відповісти
Какой же песец... у зебилов внешнеполитический прорыв
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14.02.2021 16:05 Відповісти







Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 1 ч

Зеленський продовжує сцяти нам в очі, розказуючи, про підписану угоду про визнання водійських прав.
Отже, Авакова він взяв в ОАЕ для переговорів з руснею.
Як варіант - Авакову дають гарантії у випадку силового придушення силами мусорів Майдану, якщо Нелох погодиться на капітуляцію.
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14.02.2021 16:36 Відповісти
Угода діє з 10.01.2007р.дивіться сайт СЦ МВС.
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15.02.2021 01:30 Відповісти
Це той укроборонпром, ліквідація якого намічена "до літа"?
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14.02.2021 16:07 Відповісти
а действительно ))))
от аферисты...ммм-щики ))))
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14.02.2021 16:09 Відповісти
Николай, не наводите тень на плетень! Конечно тот "Укроборонпром", а как иначе деньги сзвиздить??? =)
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14.02.2021 23:29 Відповісти
Та не может быть! 14 февраля, в воскресенье- и ПОДПИСАЛ??? Так Зеленский же "праздновать Валентина со своей ЗеЛенкой поехал"!!! "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3243
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Это сказка для зебилов - глотай, не отвлекайся.
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14.02.2021 16:44 Відповісти
Забудьте уже за Петю. У вас уже почти 2 года презик - вЯЯличайший лидер Европы. Только почему-то оно принимает со всех сторон и во всех позах, как актриса из фильмов для взослых.
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14.02.2021 17:36 Відповісти
Угу. Пока шо сидит Риф. А подследственных по делу убийства Окуевой( практически - теракт) - отпустили по домам. Так шо ты триколор таки достань из-под дивана и постирай...
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14.02.2021 18:17 Відповісти
Врет. Помните сегодняшнее сообщение о признании водительских прав? Так вот вранье -- еще с 2007 года

"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3695
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14.02.2021 17:14 Відповісти
воскресенье у мусульман рабочий день, выходной - пятница
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14.02.2021 17:26 Відповісти
Про мусульман понятно. А как же Зе? Не уж-то выходной "пропустил"? "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2756 "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6093
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14.02.2021 17:34 Відповісти
у евреев воскресенье тоже рабочий день "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3059
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14.02.2021 18:03 Відповісти
То есть ты сам признал то, что поехал он туда работать, а не "праздновать с женой/отдыхать". Ок. "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2085
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14.02.2021 18:09 Відповісти
работать? ЗЕ? ой, "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9465 не смешите меня - у меня и так губа треснутая. скорее всего вся эта гопкомпания решила устроить себе небольшой корпоративчик за бюджетный счет - типа, с мороза на теплый пляж.

не знаю как а ОАЭ, а в обычных мусульманских странах в пятницу ничего не работает, кроме продуктовых магазинов. в субботу иудею даже свет включать нельзя, а не то, чтобы путешествовать и развлекаться. так что, у ЗЕ особого выбора не было, тем более, что 14 февраля (день Св. Валентина) выпал на воскресенье чистое совпадение
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14.02.2021 18:29 Відповісти
Хорошая дурь, видать у арабов.
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14.02.2021 16:08 Відповісти
контрабасом свою привезли )))
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14.02.2021 16:10 Відповісти
Там за дурь - секым башка. Это их на отходняках так колбасит.
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14.02.2021 17:25 Відповісти
Шо ж ви делаете??? Опять куча бабла - зебилы еще те шо с Омана не потратили)
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14.02.2021 16:08 Відповісти
Гучний заголовок, а по факту зебанат нічого конкретного не виторгував.
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14.02.2021 16:09 Відповісти
Чуваки! Гайда святкувати день закоханих в Еміратах! 😀🤣🤣
Ми з Лєнкою вже там, тут дуже тепло, а ще тепліше на душі від того, що все це оформлено, як державний візит.
І корисно, і приємно, і купу грошей зекономимо 😂😂
Ваш Зеєміратський 😁
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14.02.2021 16:11 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7628 "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента - Цензор.НЕТ 6640
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14.02.2021 16:11 Відповісти
а в каске, бронежилете сбацать на пианине слабо?
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14.02.2021 17:31 Відповісти
Чего клоуны так упёрлись в эти ОАЭ? Они же с руснёй сотрудничают только ну - в том числе и в Ливии ихтамнетят совместно.
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14.02.2021 16:11 Відповісти
Tawazun Economic Council

Веб сайтhttp://www.tawazun.ae
галузі Оборонні та космічні технології
Розмір компанії201-500 співробітників
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14.02.2021 16:12 Відповісти
Про инвестиции из Омана мы уже слышали.
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14.02.2021 16:12 Відповісти
лучше ехать в Афган, там и дурь лучше и опыт по вакцинации можно перенять. И оружия там больше. Но в ОАЭ мягонький песочек, Персидский залив и хитровы.. шейхи. Все родное.
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14.02.2021 16:14 Відповісти
А в Афгане песочек из Лазуритов
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14.02.2021 16:43 Відповісти
"EDGE делает сильный акцент на совместное развитие и сотрудничество. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности. Мы в восторге от Источник: https://censor.net/ru/n3247864 "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8924 "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8924 "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8924
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14.02.2021 16:16 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9435

а теперь давайте посмотрим с кем ещё сотрудничают эти компании........

Russian Helicopters Holding Company, part of Rostec State Corporation, has signed an agreement with UAE-based Tawazun Holding Company on the purchase of a stake in VR-Technologies.
Tawazun will become the owner of half of the shares of VR-Technology company, which is developing helicopters and unmanned aerial vehicles.
The transaction is planned to be finalised in the first quarter of 2020.
Upon the acquisition of a stake in VR-Technologies, Tawazun representatives will sit on the company's board of directors, and their rights will be equal to those of the members representing Russian Helicopters.
The document was signed by Andrey Boginsky, director general of Russian Helicopters, and Tareq Abdul Raheem Al Hosani, director general of Tawazun.
переводите сами....
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14.02.2021 16:17 Відповісти
Russian Helicopters Holding Company, part of Rostec State Corporation, has signed an agreement with UAE-based Tawazun Holding Company on the purchase of a stake in VR-Technologies.
Tawazun will become the owner of half of the shares of VR-Technology company, which is developing helicopters and unmanned aerial vehicles.
The transaction is planned to be finalised in the first quarter of 2020.
Upon the acquisition of a stake in VR-Technologies, Tawazun representatives will sit on the company's board of directors, and their rights will be equal to those of the members representing Russian Helicopters.
The document was signed by Andrey Boginsky, director general of Russian Helicopters, and Tareq Abdul Raheem Al Hosani, director general of Tawazun.
"I am sure that the investments of our partners will fasten the development of VRT300 and VRT500 projects and will give impetus to new developments of advanced helicopter and UAV systems. Our agreements also provide cooperation in promoting these products in the markets of the Middle East and GCC in particular," said Sergey Chemezov, CEO of Rostec State Corporation.
"As equal partners, we plan to invest at least 400 million euro ($442 million) in the development of VR-Technologies, which will help make the company's products competitive and in demand all over the world," added Boginskiy.
Abdullah Nasser Al Jaabari, head of Tawazun Strategic Development Fund, said: "This agreement stems from the fund's commitment to support the UAE's strategic vision of investing in advanced industries and transferring relevant technologies."
Dubai Airshow is the first foreign site to showcase the VRT500 project. The helicopter has the largest passenger and cargo cabin in its class with a total capacity of up to 5 people. At the same time, the outline dimensions of the rotorcraft were reduced due to the coaxial rotor placement, which permits to operate the helicopter in the restrained urban conditions.перевод гугл...
Холдинг «Вертолеты России», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал соглашение с базирующейся в ОАЭ Tawazun Holding Company о покупке доли в VR-Technologies. Тавазун станет владельцем половины акций компании VR-Technology, занимающейся разработкой вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Завершение сделки планируется в первом квартале 2020 года. После приобретения доли в VR-Technologies представители Tawazun войдут в совет директоров компании, и их права будут равны правам членов, представляющих «Вертолеты России». Документ подписали генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдул Рахим Аль Хосани. «Уверен, что инвестиции наших партнеров ускорят развитие проектов VRT300 и VRT500 и дадут импульс новым разработкам перспективных систем вертолетов и БПЛА. Наши договоренности также предусматривают сотрудничество в продвижении этой продукции на рынки Ближнего Востока и стран Персидского залива, в частности », - сказал Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех. «Как равноправные партнеры, мы планируем инвестировать не менее 400 миллионов евро (442 миллиона долларов) в развитие VR-технологий, которые помогут сделать продукты компании конкурентоспособными и востребованными во всем мире», - добавил Богинский. Абдулла Насер Аль-Джабари, глава Фонда стратегического развития Tawazun, сказал: «Это соглашение вытекает из обязательства фонда поддерживать стратегическое видение ОАЭ по инвестированию в передовые отрасли и передаче соответствующих технологий». Dubai Airshow - первая зарубежная площадка, на которой представлен проект VRT500. Вертолет имеет самую большую пассажирско-грузовую кабину в своем классе с общей вместимостью до 5 человек. При этом габаритные размеры винтокрылого аппарата были уменьшены за счет соосного расположения несущего винта, что позволяет эксплуатировать вертолет в стесненных городских условиях.

https://www.arabianbusiness.com/technology/433566-uaes-tawazun-to-invest-over-220m-in-russian-aviation-tech-firm
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14.02.2021 16:23 Відповісти
так эту структуру зеля собрался ликвидировать, т.к. коррупционная она оказапась. Или уже не оказалась?
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14.02.2021 16:18 Відповісти
все внимательно прочитали новость?
"соглашения о расширении сотрудничества"
т.е. ни договора на поставку, ни договора на сотрудничество. нет. соглашение о расширении. знаете что это? НИЧЕГО. НОЛЬ

мы нижеподписавшиеся договорились о расширении сотрудничества.
ну ок. дальше что? а где расширение?
а это не к нам. мы договорились расширять.
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14.02.2021 16:18 Відповісти
эта ясна, утром согласились соглашаться, днем на пляж, вечером на пати. Красиво жить не запретишь. Все оплачено. ЛОХАМИ.
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14.02.2021 16:21 Відповісти
Зеро и генерирует Зеро. А само на пляже в красных труселях загорает.
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14.02.2021 16:22 Відповісти
Це як з підписаною угоду про визнання водійських прав...
"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9518
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14.02.2021 16:38 Відповісти
В Литве потребовали от России почти триллион долларов репараций

А Украина не будет требовать ?

https://charter97.org/ru/news/2021/2/14/411350/
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14.02.2021 16:21 Відповісти
"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 5199 Ты смотри какие молодцы...а то что Укроборонпром уже в этом году ликвидируют не остановило....

Укроборонпром прекратит свое существование в 2021 году - гендиректор
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14.02.2021 16:21 Відповісти
Фотки ніби зняті таємним спостерігачем на смартфон з відстані 1 км- щоб не змогли ідентифікувати статистів типу від ОАЄ ? https://www.ukrinform.ua/tag-zelenskij - ось тут набір фото жах!
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14.02.2021 16:28 Відповісти
Мы в восторге, - Фейсал Аль Баннаи. / Восток дело тонкое-говорят одно, делают другое. Но вероятность договоренности украинского и ОАЭ семитов есть. Пусть не на миллиард, лишь бы затраты на вояж комика-пианиста были компенсированы..
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14.02.2021 16:31 Відповісти
Ну фсе!!!! Роялево-членоэмиратский нам везет боевых двугорбых верблюдей где в каждом боевые установки!!! Трепищи весь мир забросаем кизяками и верблюжьей слюной!!! Браво, гэнэрал!!!
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14.02.2021 16:37 Відповісти
Враховуючи, що "Укроборонпром" намічено ліквідувати, то не буде ні оборонпрому, ні міль'ярда...
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14.02.2021 16:39 Відповісти
І для яких лохів ці казки "шухереЗЕди" розраховані?!
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14.02.2021 17:05 Відповісти
Смішно так, коли порохо-путіно-мертвечоботи біснуються!!!
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14.02.2021 17:28 Відповісти
вешайся москаль
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14.02.2021 17:34 Відповісти
На один лярд баків закупимо бойових верблюдів "Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9561
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14.02.2021 18:17 Відповісти
Никакой конкретики. Похоже что подписали договор что бы и дальше договариваться.
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14.02.2021 18:19 Відповісти
Шо, 1 млрд украл и таки отвез в ОАЭ? И похвастался.
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14.02.2021 19:01 Відповісти
 
 