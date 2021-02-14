"Укроборонпром" в ОАЕ підписав угоди про розширення співпраці на $1 млрд, - Офіс президента
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У межах офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Об'єднані Арабські Емірати генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічної співпраці на понад 1 млрд дол. США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дозволить обмінюватися і розвивати передові технології.
"EDGE робить акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості. Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн", - сказав генеральний і керівний директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.
Будь ласка, зачекайте...
Де ті отіскал малазийский ВПН???
А ЗЕ зустрівся чомусь лише з заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном. (не за рангом)
Але, чомусь з військовим фахівцем підписувалися якісь економічні угоди. Пишу чомусь, бо то рівень міністрів економіки обох країн. А якщо їх підписав ЗЕ, то за рангом -їх мав би підписати і президент ОАЕ...
Мені вояж Зєлі в ОАЕ -щось нагадує його ж "візит в ОМАН" !!!
Це чергова операція "прикриття"для якихось його темних закулісних ігор..
Між іншим - ніде немає інформації про результати виконання . сторонами "оманливих" Угод. А від оманської зустрічі Зєлі - пройшло вже більше року.
Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 1 ч
Зеленський продовжує сцяти нам в очі, розказуючи, про підписану угоду про визнання водійських прав.
Отже, Авакова він взяв в ОАЕ для переговорів з руснею.
Як варіант - Авакову дають гарантії у випадку силового придушення силами мусорів Майдану, якщо Нелох погодиться на капітуляцію.
от аферисты...ммм-щики ))))
не знаю как а ОАЭ, а в обычных мусульманских странах в пятницу ничего не работает, кроме продуктовых магазинов. в субботу иудею даже свет включать нельзя, а не то, чтобы путешествовать и развлекаться. так что, у ЗЕ особого выбора не было, тем более, что 14 февраля (день Св. Валентина) выпал на воскресенье чистое совпадение
Ми з Лєнкою вже там, тут дуже тепло, а ще тепліше на душі від того, що все це оформлено, як державний візит.
І корисно, і приємно, і купу грошей зекономимо 😂😂
Ваш Зеєміратський 😁
Веб сайтhttp://www.tawazun.ae
галузі Оборонні та космічні технології
Розмір компанії201-500 співробітників
а теперь давайте посмотрим с кем ещё сотрудничают эти компании........
Russian Helicopters Holding Company, part of Rostec State Corporation, has signed an agreement with UAE-based Tawazun Holding Company on the purchase of a stake in VR-Technologies.
Tawazun will become the owner of half of the shares of VR-Technology company, which is developing helicopters and unmanned aerial vehicles.
The transaction is planned to be finalised in the first quarter of 2020.
Upon the acquisition of a stake in VR-Technologies, Tawazun representatives will sit on the company's board of directors, and their rights will be equal to those of the members representing Russian Helicopters.
The document was signed by Andrey Boginsky, director general of Russian Helicopters, and Tareq Abdul Raheem Al Hosani, director general of Tawazun.
переводите сами....
Tawazun will become the owner of half of the shares of VR-Technology company, which is developing helicopters and unmanned aerial vehicles.
The transaction is planned to be finalised in the first quarter of 2020.
Upon the acquisition of a stake in VR-Technologies, Tawazun representatives will sit on the company's board of directors, and their rights will be equal to those of the members representing Russian Helicopters.
The document was signed by Andrey Boginsky, director general of Russian Helicopters, and Tareq Abdul Raheem Al Hosani, director general of Tawazun.
"I am sure that the investments of our partners will fasten the development of VRT300 and VRT500 projects and will give impetus to new developments of advanced helicopter and UAV systems. Our agreements also provide cooperation in promoting these products in the markets of the Middle East and GCC in particular," said Sergey Chemezov, CEO of Rostec State Corporation.
"As equal partners, we plan to invest at least 400 million euro ($442 million) in the development of VR-Technologies, which will help make the company's products competitive and in demand all over the world," added Boginskiy.
Abdullah Nasser Al Jaabari, head of Tawazun Strategic Development Fund, said: "This agreement stems from the fund's commitment to support the UAE's strategic vision of investing in advanced industries and transferring relevant technologies."
Dubai Airshow is the first foreign site to showcase the VRT500 project. The helicopter has the largest passenger and cargo cabin in its class with a total capacity of up to 5 people. At the same time, the outline dimensions of the rotorcraft were reduced due to the coaxial rotor placement, which permits to operate the helicopter in the restrained urban conditions.перевод гугл...
Холдинг «Вертолеты России», входящий в Госкорпорацию Ростех, подписал соглашение с базирующейся в ОАЭ Tawazun Holding Company о покупке доли в VR-Technologies. Тавазун станет владельцем половины акций компании VR-Technology, занимающейся разработкой вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Завершение сделки планируется в первом квартале 2020 года. После приобретения доли в VR-Technologies представители Tawazun войдут в совет директоров компании, и их права будут равны правам членов, представляющих «Вертолеты России». Документ подписали генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский и генеральный директор Tawazun Тарек Абдул Рахим Аль Хосани. «Уверен, что инвестиции наших партнеров ускорят развитие проектов VRT300 и VRT500 и дадут импульс новым разработкам перспективных систем вертолетов и БПЛА. Наши договоренности также предусматривают сотрудничество в продвижении этой продукции на рынки Ближнего Востока и стран Персидского залива, в частности », - сказал Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех. «Как равноправные партнеры, мы планируем инвестировать не менее 400 миллионов евро (442 миллиона долларов) в развитие VR-технологий, которые помогут сделать продукты компании конкурентоспособными и востребованными во всем мире», - добавил Богинский. Абдулла Насер Аль-Джабари, глава Фонда стратегического развития Tawazun, сказал: «Это соглашение вытекает из обязательства фонда поддерживать стратегическое видение ОАЭ по инвестированию в передовые отрасли и передаче соответствующих технологий». Dubai Airshow - первая зарубежная площадка, на которой представлен проект VRT500. Вертолет имеет самую большую пассажирско-грузовую кабину в своем классе с общей вместимостью до 5 человек. При этом габаритные размеры винтокрылого аппарата были уменьшены за счет соосного расположения несущего винта, что позволяет эксплуатировать вертолет в стесненных городских условиях.
https://www.arabianbusiness.com/technology/433566-uaes-tawazun-to-invest-over-220m-in-russian-aviation-tech-firm
"соглашения о расширении сотрудничества"
т.е. ни договора на поставку, ни договора на сотрудничество. нет. соглашение о расширении. знаете что это? НИЧЕГО. НОЛЬ
мы нижеподписавшиеся договорились о расширении сотрудничества.
ну ок. дальше что? а где расширение?
а это не к нам. мы договорились расширять.
А Украина не будет требовать ?
https://charter97.org/ru/news/2021/2/14/411350/
Укроборонпром прекратит свое существование в 2021 году - гендиректор