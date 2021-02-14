У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами
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Понеділок і вівторок (15-16 лютого) в Кременчуці (Полтавська область) оголошуються днями жалоби за загиблими сьогодні на Донбасі військовослужбовцями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
"Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче - життя за її Незалежність. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби.
Вічна пам‘ять Героям!"- написав Малецький.
За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.
Будь ласка, зачекайте...
щирі співчуття родинам і побратимам...
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!