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Кременчук (218) жалоба (106) військовослужбовці (3942) втрати (3818)

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами

Новини Цензор.НЕТ Події

Понеділок і вівторок (15-16 лютого) в Кременчуці (Полтавська область) оголошуються днями жалоби за загиблими сьогодні на Донбасі військовослужбовцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В‘ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко. Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче - життя за її Незалежність. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби.

Вічна пам‘ять Героям!"- написав Малецький.

Також читайте: На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)

За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.
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Топ коментарі
+30
В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам - Цензор.НЕТ 7178

щирі співчуття родинам і побратимам...
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14.02.2021 16:41
+9
"Генералиссимус"-прервать визит(отдых),не желает?Или смерть троих ребят-уже обыденность. У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1929
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14.02.2021 16:54
+8
Царство небесное и вечная память героям.

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 59
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14.02.2021 17:11
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В Кременчуге на два дня объявили траур по погибшим на Донбассе воинам - Цензор.НЕТ 7178

щирі співчуття родинам і побратимам...
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14.02.2021 16:41 Відповісти
Колорадские вжопучленцы здохните пид.расты !
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14.02.2021 16:46 Відповісти
"Генералиссимус"-прервать визит(отдых),не желает?Или смерть троих ребят-уже обыденность. У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1929
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14.02.2021 16:54 Відповісти
У него война закончилась. Оно отдыхает.
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14.02.2021 17:04 Відповісти
Зеленский поручил Тарану расследовать гибель воинов ВСУ на Донбассе ,Таран подумал подожду, может Президент в глаза Фюреру посмотрит .
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14.02.2021 17:07 Відповісти
У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 4777
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14.02.2021 17:07 Відповісти
Царство небесное и вечная память героям.

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 59
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14.02.2021 17:11 Відповісти
Лучше один траур по зелепадольному нарику, чем каждый день по нашим воинам. Каждый день гибнут наши хлопцы, а зелепадаль глумится и развлекается.
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14.02.2021 17:25 Відповісти
Не діждемось! Воно наскирдувало стільки бабла, що його вистачить і з пекла цю курву повернуть, щоб продовжити красти і глумитись над достойними людьми.
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14.02.2021 17:39 Відповісти
Щирі співчуття родинам полеглих воїнів за Украіну 😪😪
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14.02.2021 17:35 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблим воїнам! Спочивайте з миром хлопці, Ви - Герої!
Пам'ятаємо! Не пробачимо! Помстимося!

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 2303
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14.02.2021 17:49 Відповісти
У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 1766
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14.02.2021 18:00 Відповісти
не сомневался что мерзость мавзолейная уже вовсю пишет что мины не ихние и они снова ниучомнивинаватые, чтоб вы здохли там в москве все падлы !
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14.02.2021 18:33 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим героям...

У Кременчуці на два дні оголосили траур за загиблими на Донбасі воїнами - Цензор.НЕТ 211
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14.02.2021 19:04 Відповісти
 
 