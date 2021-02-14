Через сильні снігопади в п'яти областях України обмежено рух на дорогах

У зв'язку зі складними погодними умовами в п'яти областях України обмежено рух транспорту на дорогах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия –

м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Львівська область - о 13:00 за інформацією Департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА введено обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

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Також, у зв'язку з сильними поривами вітру та утворенням переметів:

Рівненська область - на автодорогах державного значення в межах області тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки;

Хмельницька область – на автодорогах загального користування залишаються обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту:

Т-18-04 Корець-Славута-Антоніни; Т-20-12 Ланівці-Лисогірка-Теофіполь; Т-23-01 Білогір'я- Р26; Т-23-02 Чернелівка - Городок- Смотрич; Т-23-06 Шепетівка - Старокостянтинів; Т-23-12 Гусятин - Городок; Т-23-14 Теофіполь - Красилів - Н03; Т-23-18 Старий Остропіль – Вовковинці та Т-23-21 Ярмолинці - Кам'янець Подільський.

"На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСН . Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено осіб та 6 одиниць техніки. Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 1 тис. 50 транспортних засобів, зокрема 26 карет ШМД та 12 автобусів та надано допомогу близько 1 тис. 240 осіб". - йдеться у повідомленні.