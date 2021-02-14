Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір із ЄС, - Боррель
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Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом.
Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу Хосеп Боррель, написав у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ
"Найближчим часом очікуємо й на укладення угоди про спільний авіаційний простір. Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель підтвердив, що Україна виконала всі умови для її підписання. Спільний авіаційний простір з ЄС означатиме більше рейсів між Україною та ЄС (зокрема, більше нових напрямків), що сприятиме розвитку вітчизняної авіації, туристичної галузі та матиме загалом позитивний ефект на економіку," - написав Шмигаль.
Нагадаємо, переговори про спільний авіаційний простір України та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна і ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, яка дозволяє всім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи і навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.
У березня 2014 року ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" в контексті питання Гібралтару.
Обговорювалася можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім, за результатами зустрічі документ підписаний не був.
Будь ласка, зачекайте...
3.2.1. 03.12.20 о 10:35 при виконанні рейсу AXY 0302 за маршрутом Краснодар - Ренн-Сен-Жак на літаку В-737-500 9Н-АНА, авіакомпанії «Air X Charter» (Мальта), ПС, без радіозв'язку, увійшло в район відповідальності Одеського РДЦ. На неодноразові виклики диспетчера на основній та аварійній частотах встановити радіозв'язок з ПС не вдалося. О 10:38 повітряне судно увійшло в небезпечну зону обмежену НОТАМ. О 10:52 повітряне судно залишило небезпечну зону. В подальшому політ виконувався без відхилень. За інформацією РДЦ Анкара, екіпаж ПС зв'язок з РДЦ Анкара не встановлював. За інформацією РДЦ Дніпро диспетчер РДЦ Ростов перевів екіпаж повітряного судна на зв'язок з нелегітимною станцією Сімферополь. Категорія: АТМ.
Завтра Боррель опровергнет, а Шмыгаль сошлется на неверный перевод.