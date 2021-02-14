Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіапростір із ЄС, - Боррель

Україна виконала всі умови для підписання Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу Хосеп Боррель, написав у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ

"Найближчим часом очікуємо й на укладення угоди про спільний авіаційний простір. Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель підтвердив, що Україна виконала всі умови для її підписання. Спільний авіаційний простір з ЄС означатиме більше рейсів між Україною та ЄС (зокрема, більше нових напрямків), що сприятиме розвитку вітчизняної авіації, туристичної галузі та матиме загалом позитивний ефект на економіку," - написав Шмигаль.

Нагадаємо, переговори про спільний авіаційний простір України та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна і ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, яка дозволяє всім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якої точки Європи і навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березня 2014 року ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" в контексті питання Гібралтару.

Обговорювалася можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім, за результатами зустрічі документ підписаний не був.

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