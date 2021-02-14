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Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби 14 лютого на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я. Троє воїнів загинули від підриву на невідомому пристрої, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 14 лютого на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я. Троє воїнів загинули від підриву на невідомому пристрої, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На жаль, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів...

У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 3 гектари території та передали на знищення 52 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії
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Топ коментарі
+7
ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
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14.02.2021 18:49
+6
Шоб ти зд-х падло Зе
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14.02.2021 18:50
+5
Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
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14.02.2021 18:50
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То це таки порушення перемир'я?
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14.02.2021 18:47 Відповісти
Нет. ГБР уже ответило:небрежное обращение со взрывоопасными предметами. Т.Е. сами виноваты..(
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14.02.2021 19:35 Відповісти
ЦИТАТА: "Сегодня саперы ГСЧС разминировали 3 гектара территории и передали на уничтожение 52 взрывоопасных предмета". Источник: https://censor.net/ru/n3247874. Честно говоря- кошмар! Я сегодня по Запорожской трассе прокатился чуток. Морозяка, ветер. Как старый черный копатель, я не совсем представляю разминирование в этой замороженной почве, которая аки асфальт. Не говорю уже просто о нахождении на открытой местности, при этом западном ветре, с морозом... Достается пацанам.
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14.02.2021 18:49 Відповісти
походу- такое "раз-дваминирование" означает, шо смотрели де-шо упало свежее - и подрывали дистанцией....(((- це зветься в нас- срала-мазала-билыла...(((
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14.02.2021 22:44 Відповісти
Шоб ти зд-х падло Зе
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14.02.2021 18:50 Відповісти
Интересная мысль - "Северный поток строится для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу при активных боевых действиях на территории Украины. Другого смысла в нём нет." С начала суток 14 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение перемирия. Трое воинов погибли от подрыва на неизвестном устройстве, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4574
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14.02.2021 18:50 Відповісти
Ну наконец-то и вы поняли для чего москали строят этот газопровод. Достроят, а потом начнут полномасштабные боевые действия в Украине.
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14.02.2021 19:08 Відповісти
Спешат, они так и сказали к апрелю закончат, а потом по хорошим дорогам на танках вглубь пойдут ....
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14.02.2021 21:20 Відповісти
вдумчиво прочитано..))) ++++_
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14.02.2021 22:30 Відповісти
Я це ще знав десь на початку 2000-х і коли при політичних бесідах це говорив,люди думали,що я трохи дурнуватий.
Не пам!ятаю ,чи це був ПП ,але щл газопровід в обхід України ,то пам"ятаю на 100%
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14.02.2021 19:23 Відповісти
Пока сепаратисты открывают огонь по нашим позициям в тылу минируют.Вот почему я всегда настаиваю что в зоне боевых действий недолжно быть ниодного постороннего тем более гражданских.
Светлая память ребятам.
Слава Україні,Героям Слава...
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14.02.2021 18:56 Відповісти
ВОСЕМЬ украинских военных лишились жизней с начала февраля и по данный момент !!! Таковы реальные итоги нынешнего "перемирия" в текущем месяце… RIP
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14.02.2021 18:58 Відповісти
чого не використовують Байрактары...!?
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14.02.2021 19:05 Відповісти
гавноком запрещает б\действия..= перимирьё.................
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14.02.2021 22:32 Відповісти
"На обстрелы противника наши защитники давали адекватный ответ" -какой ответ? ни одного трупа орка уверен если бы убили то кацапы орали что мы нарушили и убиваем наемников если раньше 2015 года ранения или трупы орков те волали и звони во все колокола что мы убиваем их людей сейчас убитые лишь с нашей стороны
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14.02.2021 19:10 Відповісти
Эти хомчаки никогда не скажут нам правду, то ли мы по приказу "СВЫШЕ", то ли принимая решения на месте, открываем или не открываем огонь по противнику. НО... ребята умеют воевать и уничтожать противника, и если этого не происходит, а потери идут лишь с нашей стороны, значит, есть жесткий приказ НЕ УБИВАТЬ РАШИСТСКИХ УБЛЮДКОВ! А это ДОГОВОРНЯК!
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14.02.2021 19:24 Відповісти
Царствие Небесное героям! ....Будьте прокляты, путинские мрази по обе стороны фронта..... Пусть подохнет кремлёвская шизоидная крыса и сгниёт в своем подземном склепе....
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14.02.2021 20:04 Відповісти
 
 