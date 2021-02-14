Від початку доби 14 лютого на Донбасі зафіксовано одне порушення перемир'я. Троє воїнів загинули від підриву на невідомому пристрої, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Так, надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На жаль, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів...

У районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували 3 гектари території та передали на знищення 52 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок підриву загинули воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко. Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на місце трагедії