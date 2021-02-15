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Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

З'явилося більше інформації про загиблих на Донбасі 14 лютого українських воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські воїни Олександр Войтенко, Вячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі 01

Капітан Олександр Володимирович Войтенко, 30.11.1974 р.н., уродженець Полтави

Українські воїни Олександр Войтенко, Вячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі 02

Солдат В'ячеслав Сергійович Олексієнко, 17.04.1987 р.н., уродженець міста Кременчук.

Українські воїни Олександр Войтенко, Вячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі 03

Старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р.н., уродженець Харкова.

За попередніми даними, близько 10:00 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої зазнали несумісних із життям поранень три військовослужбовці: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці.
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Топ коментарі
+76
Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 5712
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14.02.2021 19:54
+74
Осколки до Эмиратов не долетают...
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14.02.2021 19:52
+54
Не мешайте Вове отдыхать
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14.02.2021 19:54
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Осколки до Эмиратов не долетают...
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14.02.2021 19:52 Відповісти
«Лепесток» отрывает ноги.
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
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15.02.2021 09:23 Відповісти
Вы, наверное, забыли, что РФ, как и многие другие страны не подписали договор по минам.
Это и Китай и Индия и США и Грузия и Израиль и много других. Так что никому из тех, кто договор не подписал ничего Вы не предъявите, к сожалению
Но вот чего я точно не понимаю, так это зачем его надо было подписывать Украине. А сейчас Украина, подписавшая договор, выглядит глупо как-то. Ибо постоянно его нарушает. Лучше уж из него выйти, потому что мины ставить надо и не только клейморки, а всякие разные. Хотя бы против ДРГ и хотя бы потому, что противник применяет мины очень широко.
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15.02.2021 17:05 Відповісти
Депил!
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16.02.2021 08:33 Відповісти
Не мешайте Вове отдыхать
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14.02.2021 19:54 Відповісти
Идиот? Это вместо соболезнования? Ребята погибли!
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16.02.2021 00:43 Відповісти
Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 5712
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14.02.2021 19:54 Відповісти
Проросiський кагал, захопивший владу в України, несе смерть, злидні, горе i сльози всім громадянам. «Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя», сказав батько загиблого солдата Ярослава Журавля - Зеленському. https://www.youtube.com/watch?v=PECiBdBaOtI
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15.02.2021 09:24 Відповісти
Украина уничтожила больше миллиона мин, подобных той, на которой подорвались эти молодые парни. Отомстить нечем ...
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14.02.2021 19:55 Відповісти
Сменить главкома и начинать(продолжать) воевать, биться! Других вариантов нет.
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14.02.2021 20:56 Відповісти
я вижу фото только двоих воинов Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 9077
Цензор! - будьте внимательны..
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14.02.2021 19:57 Відповісти
Два фото одного и того же воина!
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14.02.2021 20:18 Відповісти
Вечная Память Героям!
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14.02.2021 19:57 Відповісти
Царство небесне загиблим..
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14.02.2021 19:59 Відповісти
https://twitter.com/Free_Cossack/status/1360963878172123139

Украинские воины Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля на Донбассе - Цензор.НЕТ 9578
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14.02.2021 20:00 Відповісти
А во власти Зеленский , Дубинский , Бужанский
Почувствуйте разницу в фамилиях
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14.02.2021 20:51 Відповісти
Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали документ про визнання водійських посвідчень. Порошенко їздив по світу щоб створити міжнародну коаліцію, щоб привезти безвіз, Томос, Джавеліни і т.п. А зеЛенін - щоб визнали водійські посвідчення. Відчуйте різницю. До речі, ще у 2007-у році ОАЕ визнали Українські водійські посвідчення.

P.S.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/faq/u-yakih-********-svitu-mozhna-koristuvatisya-natsionalnim-posvidchennyam-vodiya-a-u-yakih-viznayutsya-lishe-mizhnarodni-posvidchennya-vodiya/

Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 736
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14.02.2021 21:39 Відповісти
Главная разница не в фамилиях, а в национальностях тех кто захватил власть в стране и тех, кто отдал свои жизни за эту страну. Но быдло такие мелочи не интересуют, и оно продолжит голосовать за всяких маланцев.
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14.02.2021 22:02 Відповісти
Помнится была у зелебобика фишечка с желтыми браслетами с именами моряков ... Что бы помнить имена погибших украинских воинов уже при нем он тоже что то носит ?
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14.02.2021 20:05 Відповісти
Выборы прошли, так что можно и не прикидываться что ему не все равно.
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14.02.2021 22:05 Відповісти
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 7608
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14.02.2021 20:07 Відповісти
Все ж таки яка сволота цей ішак оманський.
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14.02.2021 20:15 Відповісти
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 3477
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14.02.2021 20:16 Відповісти
Будь проклято ***** и весь *****стан!
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14.02.2021 20:20 Відповісти
На жаль, Володимір Люциферович ***** не відвідує цей сайт...
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15.02.2021 11:11 Відповісти
Ну це ж проголос не для люциферовича, а трішки ВИШЧЕ...
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15.02.2021 12:15 Відповісти








******* Такасама

@n6j1K0PZH4vMK0y

·7 ч

У нашого Вована Аравійського традиція - кожен рік на день св Валентина він їде до арабської країни. Той рік до Оману - закінчилося забитим українським літаком. Цей рік ОАЕ - три воїни ЗСУ пвдірвалися на міні.
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14.02.2021 20:33 Відповісти
Яке горе людям! Щиро співчуваю! Нехай буде проклятий той паскудний лисий рашиський збоченець, його падлючі діти і їх отприски! Нехай в них не залишиться ні краплі ні здоров'я, ні бажання жити!
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14.02.2021 20:40 Відповісти
Вова щоби омарами там, у Еміратах, вдавився, с_ка...
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14.02.2021 20:40 Відповісти
в спам кацапское животное
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14.02.2021 20:43 Відповісти
КАКцапи тут не ходють .!
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14.02.2021 20:45 Відповісти
Вічна память полеглим.
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14.02.2021 20:45 Відповісти
Вот вам и разменирование серой зоны от нашей мыролюбной власти
Шоб ты поскользнулся на плитке бассейна в ОАЭ и темечком...
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14.02.2021 20:48 Відповісти
Carstvo Nebesne ...
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14.02.2021 20:50 Відповісти
Як видно з повідомлення," поїхали перевіряти несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях ".Отже були не в "сірій зоні" і не у ворожому тилу.Вибухівка закладена на під контрольній території.Там що- вільно ходять ворожі диверсійні групи ? чи це "свої" допомага ють ?
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14.02.2021 20:51 Відповісти
ДРГ шастают скорее всего, потому что кошмарить их нельзя, премии лишат.
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14.02.2021 22:07 Відповісти
ДРГ скорійше за все встановили.
Розвідку не можна, дрони не можна. Зрадники брехнею дорвалися до влади!!!
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14.02.2021 22:22 Відповісти
Уявіть собі бенядіктова вважає "Причиною загибелі трьох українських десантників районі Новолуганське Донецької області у Державному бюро розслідувань вважають «недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду». Провадження зареєстрували по ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу"Загибель десантників під Новолуганським: ДБР розслідує недбале ставлення до служби
Там також є фото з вивернутим асфальтом, тобто вибух був на дороз
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14.02.2021 23:11 Відповісти
Читав колись та зустрічав в описах що є дистанційне мінування за допомогую **********. Але можливо і ДРГ встановлюють, а можливо і з коптера скидають, треба б розібратися та вжити заходів, хлопців дуже шкода.
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15.02.2021 17:43 Відповісти
Украинцев убивают потому, что Коломойский, Боголюбов и другие гниды поставили Зеленского в президенты Руси-Украины с целью грабить и продавать Русь-Украину Московии, а не защищать украинцев и страну. Удивительно, что их еще не грохнули.
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14.02.2021 20:53 Відповісти
Президентом его сделали 73% тупых совкодрочеров,плебеев,люмпенов и наивных дурачков.Олигархи лишь воспользовались их тупостью и тупостью их сцыкливого простонестрелятеля.
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14.02.2021 22:14 Відповісти
А ви впевнені у цьому на 100 відсотків? Самі очно перевірили усі бюллетені?
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15.02.2021 17:47 Відповісти
Ну и сколько ещё смертей нужно?Доколе подставляется будем?
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14.02.2021 21:06 Відповісти
Герої не вмирають
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14.02.2021 21:22 Відповісти
Герої не вмирають(с)

И что, гибель троих военных не считается и можно продолжать отдыхать в Эмиратах?
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14.02.2021 21:55 Відповісти
Да клоуну это всё пофик, он на это внимание не обращает, это же не его родственники погибли...
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14.02.2021 22:32 Відповісти
..и не соплеменники
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15.02.2021 09:26 Відповісти
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 9020
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14.02.2021 21:36 Відповісти
Гинуть Украинци,а при владi хто?
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14.02.2021 21:45 Відповісти
Пейсато-пархатые богоизбранные, но тут больше вопросов к нашему народу - как вообще живя в Украине, будучи украинцем и хоть немножко зная нашу историю можно голосовать за иуд?
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14.02.2021 22:09 Відповісти
Кто-кто, ЕВРЕЙ, вот кто.
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14.02.2021 22:33 Відповісти
Еврей - не так плохо, гораздо хуже, когда - Жыд.
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14.02.2021 23:44 Відповісти
Всі три украінці. Молоді, красиві чиісь чоловіки, сини, кохані
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14.02.2021 21:53 Відповісти
О Володя побачив мир в очах кремлiвского дикуна.
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14.02.2021 21:57 Відповісти
Він рашист, нелюдь.
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14.02.2021 22:24 Відповісти
Горіти в аду усім рашистам-фашистам!
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14.02.2021 22:20 Відповісти
Привет ослу оманскому от партнёров по переговорам.
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14.02.2021 22:30 Відповісти
а скільки кацапів здохло там сьогодні?? чому Україна не обстрілює московію??
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15.02.2021 00:08 Відповісти
Чем и где его взять, если стрелять, то через пару лет на передке будем стоять с вилами.
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15.02.2021 16:49 Відповісти
Спите спокойно, Зааорожцы. Мы отомстим, зелень буде покарана.
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15.02.2021 00:47 Відповісти
Сейчас вылезет леша - "20 долларов есть 20 долларов.." и объяснит, что трое убитых не ЩитаеЦЦа, а значит это никакое не нарушение перемирия... и мы его будем беречь до последнего украинца.
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15.02.2021 01:26 Відповісти
tZE
12.‎02.‎2021

В результате "миротворческих" усилий Зеленского\Ермака, создания "зон разведения и разминирования по всей протяженности линии соприкосновения подразделения снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) смогли сократить дистанцию приближения на 200-300 м до наших позиций. Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
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15.02.2021 12:17 Відповісти
Це ганьба. Такого "сафарі" з боку москалів без належної відповіді з нашого боку я навіть не пригадую.
Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі - Цензор.НЕТ 8042
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16.02.2021 00:19 Відповісти
На фронті загиблі.
Троє нашіх військових підірвались на невстановленому вибуховому пристрої.
Саме так звучить офіційна версія.
Ось тільки чомусь ніхто не розповість, як там, (на шляху військових), опинився той невстановлений пристрій?

Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
Смерть московітам 😡
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15.02.2021 13:03 Відповісти
Царство Небесне загиблим...

Кажеш 200 днів тиші...ГНИДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.02.2021 13:58 Відповісти
схиляю голову... Болячє..
Хай здохне раша з усіма своїми посіпаками в Україні !.
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15.02.2021 16:39 Відповісти
Наші хлопці, добре розуміють як відповідати... Вони повинні надати адекватну відповідь не порушуючи вогню і не стріляючи---так, чи майже так мовило наш головнококандувач, --не знаю що це означає.. Але мені так боляче, що ми обрали горе , і зробити нічого не можна..
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15.02.2021 23:52 Відповісти
 
 