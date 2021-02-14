УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4768 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
17 976 135
Медведчук (1323) літак (1984) Ткач Михайло (118) Козак_Тарас_фінансист (10)

Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну

Журналіст Михайло Ткач прокоментував висловлювання голови Держприкордонслужби про те, що скандальний депутат Тарас Козак не покидав межі України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці (наводимо текст без змін).

Ткач зазначив:"Оце так рівень! Цілий начальник державної прикордонної служби не просто коментує, чи в країні перебуває депутат Козак, а навіть знає, хто орендував в Мінську! літак, яким Козак користувався останні років 5. (Цим бортом завжди користувався лише Козак та його оточення). Думаю, це авжеж, ніяк не пов‘язане з візитом президент Зеленського до ОАЕ. Давно такий сервіс працює?"

А пусті сторінки одразу підхоплюють цю новину і несуть в коментарі.

Завжди в таких випадках офіційні органи посилались на те, що це приватна інформація особи. Тепер з такими можливостями журналістам значно легче буде робити матеріали, не витрачаючи час на пошук відповідних джерел.

Два дні тому, ще до того, як стало відомо про візит президента, я опублікував допис про те,  що гольфстрім 450, яким користується Козак, вилетів з Мінська і здійснив посадку в Абу-Дабі (ОАЕ).

Користуючись нагодою, можна так само через начальника прикордонної служби оперативно дізнатись, де наразі перебуває, наприклад, бізнесмен Павло Фукс, літак гольфстрім 650, яким користується Віктор Медведчук, і сам Медведчук? А то в коментарі дуже загальне формулювання і прізвище не фігурує "все набагато простіше - якщо говорити про окремих громадян, які є його найближчими соратниками і про яких суспільству відомо, що вони перетинали кордон, скажімо так, в безпосередньому зв'язку з Тарасом Козаком, то ці особи також в лютому Україну не залишали".

Хто сьогодні з Одеси прилетів в Дубай літаком з бортовим OE- GCE і 12.02. з Києва на 9h-jpc? Просто перевіряю. Різне буває.

І чи можна звертатись за такою інформацією на регулярній основі в подальшому?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Не, ну это ж просто совпадение. Планета стала такой тесной, шо яблоку плюнуть некуда. Вот поехал один великий лидер Европы в Оман на лыжах покататься, глядь - а там Патрушев на коньках по пустыне рассекает. Совпадение жеж. Так и сейчас, совпало просто
показати весь коментар
14.02.2021 20:54
+34
Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 3673
показати весь коментар
14.02.2021 21:11
+21
Самолет Gulfstream Aerospace G-IV X (G450) -регистрационный № T7-BRG, серийный №4295 молдавской компании S.R.L. JET4U (MD-2072, str. Valea Crucii 9, ap.(of.) 153/, mun. Chişinău, Republica Moldova) 12 февраля 2021 года доставил в Абу-Даби (ОАЭ) руководителя аппарата заместителя генерального директора государственной корпорации "Ростех", бывшего министр МВД Украины Виталий Захарченко *
показати весь коментар
14.02.2021 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9008 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9363
показати весь коментар
14.02.2021 21:20 Відповісти
Через два года после президентских выборов, признание что голосовал за ЗЕ равнозначно, признанию тому, что имел пассивный секс с козлом.
показати весь коментар
14.02.2021 21:21 Відповісти
от Омана не отстирались...так с Эмиратами...****сь (в смысле добавили))))
показати весь коментар
14.02.2021 21:21 Відповісти
Схемы любят собирать информацию из под юбок.Ни стыда,ни совести.
показати весь коментар
14.02.2021 21:22 Відповісти
Схемы это американская разведка. Маленький зеленый диктатор у них под колпаком.
показати весь коментар
14.02.2021 21:36 Відповісти
Нечистоплотные люди не могут быть американской разведкой.От них тхне.
показати весь коментар
14.02.2021 21:41 Відповісти
..из-под хвостика нанюхал..???- и шо за запАХХ???- так и нагинаешься, под хвостики..??- сзади не жмет..???- ну эт временнно)))
показати весь коментар
14.02.2021 23:23 Відповісти
Где где, а в Эмиратах американцы и Моссад поимеют возможность узнать на что неровно дышит зелень
показати весь коментар
14.02.2021 22:37 Відповісти
И на что эта дебильная зелень уже надышала...)
показати весь коментар
14.02.2021 22:51 Відповісти
Да лет на 10 - как минимум
показати весь коментар
14.02.2021 22:53 Відповісти
Да и не говори, совсем обнаглели, подозревать бубочку в нехороших делишках и тайных переговорах с врагами Украины, ведь этого же на может быть в приципе, как говорится "жена императора выше подозрений".
показати весь коментар
14.02.2021 22:21 Відповісти
..а ты доххх продвинутый...- поделись, посучувствуемммммм...)))
показати весь коментар
14.02.2021 23:21 Відповісти
Можно ли узнать у главы Госпогранслужбы, где сейчас находится Медведчук, - в Кремле или на Лубянке с докладом, а потом с московскими девками депутатскую зарплату пропивает
показати весь коментар
14.02.2021 21:24 Відповісти
Мона.. якщо...
КОзак чи КозАк..
))
показати весь коментар
14.02.2021 21:26 Відповісти
Не перейматесь, схоже вони обидва з одного "гнізда".
показати весь коментар
15.02.2021 07:21 Відповісти
Де, де. Разом з ****** чаї ганяють.
показати весь коментар
14.02.2021 21:31 Відповісти
Рост рейтинга Ведмедчука не выгоден ни Зеле ни тем более Юле,ни тем более Розумкову...Юля хоче все и зразу Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9418 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9418
Думаю что Розумков в этом раскладе играет определенную роль...
показати весь коментар
14.02.2021 21:31 Відповісти
Юля от слишком большого хотения гормонально деформировала себе корму, а Разумков явно не хочет быть для нее буксиром-толкачем
показати весь коментар
14.02.2021 22:40 Відповісти
Жодного відпочинку Вовки без зашквару... Особливо під грифом "офіційний візит ". Погранець спалився...
показати весь коментар
14.02.2021 21:35 Відповісти
Схоже, що в Еміратах відбуваєцця *уйловський сходняк. Зельцман --заручник! Його разом з його сєпаршей полощуть на пляжУ, поки справжні дійові особи вирішують, як отруїти Байдена новічком!)))
показати весь коментар
14.02.2021 21:42 Відповісти
Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 2771 Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 3488
Цікаво, а він тещу знову взяв з собою? В Омані їй мабуть сподобалось відпочивати за державний кошт. Пардон, за кошти своєї доньки. Це ж Лєнка-апалченка фінансувала оманський вояж. Чи можна дізнатися у голови Держприкордонслужби, де зараз перебуває Медведчук, - журналіст Ткач про заяву глави ДПСУ, що депутат Козак не покидав країну - Цензор.НЕТ 9185
показати весь коментар
14.02.2021 22:41 Відповісти
Думаю ребята уголовно преследуемого в Украине Байдена все точно узнают, кто, где и с кем встречался, о чем договорились и кто, и сколько в результате получил. И Байден доведет до сведения своего друга Порошенко. Ну а Петр лексеевич уж постарается чтобы общественность Украины узнала про все их арабские договорняки.
показати весь коментар
14.02.2021 21:42 Відповісти
Може й тєліхфон і країну і не "покинув"..
Маєш декілька(дофіга) телефонів та номерів..
А шо..
🤣🤣
показати весь коментар
14.02.2021 21:43 Відповісти
- Брехню брехали брехуны,
а власть захватывали урки.
В итоге правят паханы
и приблатненные придурки.И. Губерман
показати весь коментар
14.02.2021 21:48 Відповісти



Отец Солдата

@uspenovka19632


У них и судья Чаус границу не пересекал, и Прозоров .И Порошенко-на Мальдивы. ..
показати весь коментар
14.02.2021 22:53 Відповісти
Зєля, дай знак, якщо тебе на Еміратщіні вороги люті катують! Забороняють з лєнкою спілкуватися Українською та жерти САЛО!) Ми тебе-такі звільнемо. Бо на ростові з тебе вже ніхто так не знущатимецця!) Бо там й сала нормального НЕМА!)))
показати весь коментар
14.02.2021 23:07 Відповісти
Зе Оманский поехал за новыми инструкциями!
показати весь коментар
15.02.2021 02:51 Відповісти
На кого работает погранслужба Украины?, пытающаяся представить визит зе оманского, как визит главы государства, а не как встречу агента с московским кураторам. Правда год назад, куратором был медведчук и патрушев, а сейчас козак, видимо зе явно дают понять, что его статус понижен.
показати весь коментар
15.02.2021 02:58 Відповісти
після виборів ці самі були на яхті коломойського та в готелі міши махна в турречинні, скабеєва їх розкрила. туди літали юля, вітя, бойко,львочкін,був плахотнюк з молдавіїї, з москви прилітали чечени. і поспорили славяне, что им делать на руси. Тепер щорічний семінар проводять в ОАЕ, скабеєву туди не пустять бо потрібно їй одягати паранджу.
показати весь коментар
15.02.2021 04:15 Відповісти
після виборів ці самі були на яхті коломойського та в готелі міши махна в турречинні, скабеєва їх розкрила. туди літали юля, вітя, бойко,львочкін,був плахотнюк з молдавіїї, з москви прилітали чечени. і поспорили славяне, что им делать на руси. Тепер щорічний семінар проводять в ОАЕ, скабеєву туди не пустять бо потрібно їй одягати паранджу.
показати весь коментар
15.02.2021 04:16 Відповісти
А наша погранслужба работает на путина!! Что был предатель -пограничник Литвин, что нынешнее руководство погранвойск!! все враги Украины,себе летают вольготно РАССЕЮ,контра-перевозит свободно через кордон миллионы пачек сигарет, нелегалы сотными убегают - переходят в ЕС , а пограничники себе спят!!
показати весь коментар
15.02.2021 15:55 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 