"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева

Ексглава ОП Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї, зазначивши, що його "тероризував звільненням один п##арас".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Богдан зазначив: "Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї.

Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави.

Ти будеш сидіти... "

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