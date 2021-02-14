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"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ексглава ОП Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї, зазначивши, що його "тероризував звільненням один п##арас".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Богдан зазначив: "Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї.
Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави.
Ти будеш сидіти... "
Топ коментарі
+80 Привет
показати весь коментар14.02.2021 22:23
+54 Nataliia Radchenko
показати весь коментар14.02.2021 22:23
+46 Ned Stark
показати весь коментар14.02.2021 22:28
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верного Зеленинца Татарова
«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали только как профессионала, который самоотверженно служил Украине», - сообщил в комментарии «Интерфакс-Украина» спикер МИД Олег Николенко.
ПЕРЕКОНЛИВО? Мабуть саме через те, що про це офіційно зявлено спікером (знаємо під чиїм наглядом із ОПУ є МЗС) - вірогідною є інформація Богдана. Козир палиться!