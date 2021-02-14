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Новини Політика України
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посол (1006) Богдан Андрій (380)

"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ексглава ОП Андрій Богдан прокоментував смерть посла України в Китаї, зазначивши, що його "тероризував звільненням один п##арас".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Богдан зазначив: "Помер мій хороший товариш Сергій Камишев. Чесний, професійний, щирий. Легенда дипломатії. Двічі посол України у Китаї.

Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави.

Ти будеш сидіти... " 

Також читайте: Помер посол України в Китаї Камишев

Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням, - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева 01
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Топ коментарі
+80
А фамилия этого идараса не на букву З случайно начинается...или она на букву Е...??
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14.02.2021 22:23
+54
Нарешті не витримав Богдан, розказав нам хто у ванні теплій з Вовкою в ОПУ кувиркається
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14.02.2021 22:23
+46
Якось так?
"Останні півроку один п##арас тероризував його звільненням", - Богдан про смерть посла в Китаї Камишева - Цензор.НЕТ 5208
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14.02.2021 22:28
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Теперь послом в Китай назначат
верного Зеленинца Татарова
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15.02.2021 10:37 Відповісти
Его нельзя назначать. Его могут перепутать с местными ворами и расстрелять.
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15.02.2021 13:04 Відповісти
а я думаю Єрмака - там й Росія гей-гей близько
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15.02.2021 18:14 Відповісти
А богдн "пПрофесіонал"!? Мені жаль людину, він мабуть, дійсно професіонал! Але, щодо богдана ??????????
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15.02.2021 11:45 Відповісти
имя пида*аса?
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15.02.2021 13:07 Відповісти
Так там куди не ткни- одні три-два-раси..
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15.02.2021 14:04 Відповісти
Комусь ціакво - почитайте заповнення звичайної рутинної графи у ВІКІПЕДІЇ- СІМ"Я. Хоча б таких людей, як Мілованов, Богдан, Ермак , той же крворжський кореш Вовки Манжосов -тільки у деяких з них у кращому випадку є запонення словом - РАЗВЕДЬОН , й то тільки у деяких.
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15.02.2021 17:24 Відповісти
В Министерстве иностранных дел отрицают давление на умершего накануне посла Украины в Китае Сергея Камышева. После сообщений о смерти дипломата экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал, что его систематически «доводили» требованием уволиться.
«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали только как профессионала, который самоотверженно служил Украине», - сообщил в комментарии «Интерфакс-Украина» спикер МИД Олег Николенко.
ПЕРЕКОНЛИВО? Мабуть саме через те, що про це офіційно зявлено спікером (знаємо під чиїм наглядом із ОПУ є МЗС) - вірогідною є інформація Богдана. Козир палиться!
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15.02.2021 18:02 Відповісти
Цікава історія!??
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15.02.2021 18:36 Відповісти
США уже запустили процесс подготовки нового санкционного пакета против агентов Кремля в Украине. С таким заявлением в своем ТГ-канале выступил политолог Тарас Березовец, передает Диалог.UA.
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15.02.2021 22:26 Відповісти
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