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У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу

У місті Молодечно в Мінській області затримано 19 осіб, яких білоруська міліція звинуватила в участі в неузгодженій акції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання TUT.BY.

Як повідомило МВС Білорусі, люди зібралися біля підстанції і "під виглядом катання на лижах" влаштували мітинг, при цьому існувала "ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ЛЕП".

Міліція зазначила, що люди використовували біло-червоно-білу символіку - в кольорах прапора, який став головним символом протестів проти Олександра Лукашенка. Як заявили в МВС, у затриманих "були виявлені відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика".

За інформацією видання TUT.BY, затримано 11 жінок і 8 чоловіків. Правозахисний центр "Вясна" назвав імена п'яти затриманих.

Також читайте: 15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"
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Топ коментарі
+22
Лучше всего на лыжах протестовали финны в 1939-40 годах. И без всякой протестной символики положили в снега тысячи красных
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14.02.2021 23:52
+7
Аннексия Белоруси РАБссией типа 2 брата акробата закончится летом,союзный СаРай по сути построен...остались детали операции ФСБ "Зубр"......
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14.02.2021 23:56
+7
Не, ну там как раз точно такая же символика. На белый снег клали красных, и их присыпал белый снег. Бело-красно-бело.
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15.02.2021 00:07
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який простір для креативної поліцейської діяльності!
можна арештовувати за участь у мітингу під видом ходіння вулицею, під видом пересування до робочого місця, під видом керування автомобілем, тощо
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14.02.2021 23:50 Відповісти
У переддень початку Першої Світової війни президент Франції, Пуанкаре, прибув у Росію, для узгодження дій проти Німеччини. В цей день у СПБ проходила "забастовка" з демонстрацією, робітників головних заводів міста. На мосту через Неву, кортеж Пуанкаре зустрівся з мітингувальниками. Робітники заспівали "Марсельєзу"... І поліція з козаками "сіли на жопу" - пісня в Росії заборонена, треба бить... А як бить, якщо прийдеться бить за неї у присутності президента країни, офіційним гімном якої ця пісня є?. Ну, а Пуанкаре був "у екстазі" стосовно "підтримки Франції русскім народом...".
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15.02.2021 03:49 Відповісти
Хто там радів за білорусію - ай в них бацька, ай в них дороги! Накуй мені ті дороги, якщо з хати вийти страшно.
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15.02.2021 07:03 Відповісти
Лучше всего на лыжах протестовали финны в 1939-40 годах. И без всякой протестной символики положили в снега тысячи красных
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14.02.2021 23:52 Відповісти
Не, ну там как раз точно такая же символика. На белый снег клали красных, и их присыпал белый снег. Бело-красно-бело.
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15.02.2021 00:07 Відповісти
Аннексия Белоруси РАБссией типа 2 брата акробата закончится летом,союзный СаРай по сути построен...остались детали операции ФСБ "Зубр"......
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14.02.2021 23:56 Відповісти
ВСЕ НОВОСТИ из коммунистических и экс коммунияцких стран публиковать под Рубрикой Новости Дурки.. к Украине это также относится.. У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 9842
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14.02.2021 23:57 Відповісти
До відома. УРСР була самою камуняцькою на просторах сесере.
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15.02.2021 00:01 Відповісти
Угу, була... Згідно звітів очільників типу Крачука та Івашко... І раптом, упс! 9 з 10 за Незалежність... У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 7811
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15.02.2021 00:25 Відповісти
Ніфіга ти не розумієш. Тутешні камуняки сказали це наша корова і ми її будемо доїти, а іншим зась. Ну а вчорашній савєцкій народ проголосував ЗА, під казочку про золото Полуботка.
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15.02.2021 00:39 Відповісти
Ну так а як могло бути інакше? - "другі" на всьому пострадянському просторі стали "першими" і мрія номенклатури про "приватизацію" здійснилася в повному обсязі. А те про що мріяли толерантні та помірковані "пересічні" ... то "шерифа проблеми індіанців не іпуть". У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 1397
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15.02.2021 00:53 Відповісти
Ну-ну... Самою комуняцькою...От тільки найсильніший спротив комунякам був у Прибалтиці і в Україні. І тільки українці піднімали повстання і керували ними, в ГУЛАГу...
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15.02.2021 03:54 Відповісти
Плешивый Мавзолейный Хмырь однажды сказал : крупнейшая геополитическая катастрофа Века...,это было кажись в 2002 году..теперь пересчитайте сколько бывшего советского дерьма выхватил КГБшный Хмырь...,Приднестровье и Таджикистан не считается..то Ельцин соорудил...
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15.02.2021 00:01 Відповісти
Скоро черги в касу й в туалет затримуватимуть ... У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 7883 Доки замість баранів нез'являться бійці...
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15.02.2021 00:02 Відповісти
В дурдоме все стабильно... У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 5877
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15.02.2021 00:06 Відповісти
Мюнхенская речь Путлера в 2007 году есть в Ютьюбе...там все понятно,когда зачем и почему РАБссия начнет мочить в сортире советских бывших Шариковых...
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15.02.2021 00:07 Відповісти
лыжи, это товарищи не наш вид спорта,его завезли проклятые геи и развратницы из шведции.
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15.02.2021 00:08 Відповісти
Даже знаю кто,Магдалена Форсберг... У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 9693 У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 9693
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15.02.2021 00:12 Відповісти
У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 4737
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15.02.2021 00:14 Відповісти
Беларусь, годы оккупации
У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 5545
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15.02.2021 00:13 Відповісти
У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 8741
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15.02.2021 01:09 Відповісти
Андрей Соколов 1b6fe907- а годы оккупации Московией и Совком не выложишь?

Расстрельные места по всей Беларуси, нет?
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15.02.2021 06:13 Відповісти
Нюю, не мытьом так катаньем..
На асфальте в лыжи обутый...
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15.02.2021 00:16 Відповісти
Белорусь Гитлер взял за 6 дней...,генерал армии Павлов командующий Западным фронтом,просра Беорусь с позором..был расстрелян 21 июля 1941 года...в плен попало около миллиона солдат и офицеров РККа...
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15.02.2021 00:17 Відповісти
О Великий Макаронный Монстр!
Чудны деяния твои...
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15.02.2021 00:28 Відповісти
Лично мое мнение,генерал Павлов не виноват,его сделали козлом отпущения...,на 23 июня в шабе Западного фронта находилось все высшее партийное и военное руководство СССра дохлого кроме Сралина,тем не менее Западный фронт рухнул что коллос на глиняных ногах....Надобраніч Панове... У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах" - Цензор.НЕТ 798
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15.02.2021 00:35 Відповісти
Ригорич невмирущий....
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15.02.2021 00:42 Відповісти
Всього то двадцять сім років у руля. Тільки розкачався...
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15.02.2021 07:07 Відповісти
Амапавец з спачуваннем глядзеў услед змагару.
"Але ж ён зусім не ўмее стаяць на лыжах", - падумаў амапавец.
Голас за кадрам:
- Стаяў ліпень 21-га года.
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15.02.2021 00:43 Відповісти
Ничо, подумал омоновец, до Литвы недалеко, как нибудь доползет, лишь бы палки не потерял
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15.02.2021 01:12 Відповісти
Меня вот терзает мысля - а что, например, демонстрируют граждане Белоруси в общественных туалетах и как на это безобразие до сих пор не обратили внимание ,,кому следует,,!
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15.02.2021 01:09 Відповісти
А ещё и бумагу используют! А она ведь белая! Если красным в середине дорисовать - выйдет бел-червоно-белый сцяг!!!
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15.02.2021 07:06 Відповісти
Беларусь = концлагерь.
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15.02.2021 01:21 Відповісти
Сябров скоро с толчка будут снимать и говорить,что это митинг) Главное- не как в Украине...
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15.02.2021 05:34 Відповісти
ну и для кого эта новость? осветите лучше визит зеленского в Эмираты... это будет более интересно... а то в Украине становится как на расии - просыпаюсь в 6 часов, нет резинки от трусов и сразу думаю, а что я сделал для Украины...
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15.02.2021 07:06 Відповісти
Щось ФК не відкривається, чи то тільки у мене?
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15.02.2021 07:35 Відповісти
Нормально открывается.
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15.02.2021 08:02 Відповісти
зрозуміло, виходить прикрили на сході
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15.02.2021 08:06 Відповісти
 
 