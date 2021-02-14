У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах"

У місті Молодечно в Мінській області затримано 19 осіб, яких білоруська міліція звинуватила в участі в неузгодженій акції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання TUT.BY.

Як повідомило МВС Білорусі, люди зібралися біля підстанції і "під виглядом катання на лижах" влаштували мітинг, при цьому існувала "ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ЛЕП".

Міліція зазначила, що люди використовували біло-червоно-білу символіку - в кольорах прапора, який став головним символом протестів проти Олександра Лукашенка. Як заявили в МВС, у затриманих "були виявлені відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика".

За інформацією видання TUT.BY, затримано 11 жінок і 8 чоловіків. Правозахисний центр "Вясна" назвав імена п'яти затриманих.

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