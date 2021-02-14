У Білорусі затримали майже 20 осіб і звинуватили їх в участі в мітингу "під виглядом катання на лижах"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У місті Молодечно в Мінській області затримано 19 осіб, яких білоруська міліція звинуватила в участі в неузгодженій акції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання TUT.BY.
Як повідомило МВС Білорусі, люди зібралися біля підстанції і "під виглядом катання на лижах" влаштували мітинг, при цьому існувала "ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ЛЕП".
Міліція зазначила, що люди використовували біло-червоно-білу символіку - в кольорах прапора, який став головним символом протестів проти Олександра Лукашенка. Як заявили в МВС, у затриманих "були виявлені відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика".
За інформацією видання TUT.BY, затримано 11 жінок і 8 чоловіків. Правозахисний центр "Вясна" назвав імена п'яти затриманих.
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можна арештовувати за участь у мітингу під видом ходіння вулицею, під видом пересування до робочого місця, під видом керування автомобілем, тощо
Расстрельные места по всей Беларуси, нет?
На асфальте в лыжи обутый...
Чудны деяния твои...
"Але ж ён зусім не ўмее стаяць на лыжах", - падумаў амапавец.
Голас за кадрам:
- Стаяў ліпень 21-га года.