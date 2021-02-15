Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко

Видобутий в Україні газ має низьку собівартість і не експортується, а йде на потреби українців,

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко.

"Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія "Укргазвидобування") видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення", – сказав Вітренко.

Він підкреслив, що собівартість приблизно 2,6 гривні, тобто в 2-3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платять українці. "Потрібно ще врахувати тариф на передачу. Але в принципі в будь-якому випадку собівартість набагато менше, ніж ринкова ціна", - зазначив Вітренко.

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Вітренко додав, що виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", – сказав він.

"Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону", – пояснив посадовець.