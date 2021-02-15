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Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко

Видобутий в Україні газ має низьку собівартість і не експортується, а йде на потреби українців,

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко.

"Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія "Укргазвидобування") видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення", – сказав Вітренко.

Він підкреслив, що собівартість приблизно 2,6 гривні, тобто в 2-3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платять українці. "Потрібно ще врахувати тариф на передачу. Але в принципі в будь-якому випадку собівартість набагато менше, ніж ринкова ціна", - зазначив Вітренко.

Також дивіться: Вітренко: Навіть Міненерго не знає, скільки газу у сховищах "Нафтогазу". ВIДЕО

Вітренко додав, що виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", – сказав він.

"Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону", – пояснив посадовець.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Норот и слуги!
Все едины!
Но только разное едим мы...
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15.02.2021 00:12
+12
Короче, полный "конец эпохи бедности" - украинцы должны держать на плаву зеленомику, увеличение расходов на мусоров, прокуроров, ГБР, судей, ОП, на дорогие полёты всяких Ермаков, на пиар и попытки удержания рейтинга тупого недоросля всякими "большими достройками" с перерезанием ленточек, и т.д. Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев, - Витренко - Цензор.НЕТ 299
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15.02.2021 00:36
+11
витренко, баран, в себестоимость добычи газа входят ВСЕ затраты.
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15.02.2021 00:45
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"" Добытый в Украине газ имеет низкую себестоимость и не экспортируется, а идет на нужды украинцев ""
идет на нужды украинцев,якщо Ахметов з Коломойским Українці, тоді ДА!
Молодець Юрко ! Через декілька днів "проштовхнуть"в міністри.... Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8797
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15.02.2021 08:40 Відповісти
В первом квартале 2020 года средняя стоимость поставляемого «Газпромом» газа в страны Европы упала по сравнению с тем же периодом прошлого года более чем на треть - с $259,1 до $162,1 за 1 тыс. куб. м, следует из презентации, опубликованной на сайте компании. Таким образом, за год цена российского газа упала более чем на 37%..... Странно получается, у касапов свепхприбыля по такой цене экспорта, а наш любимый нафтогаз в жопе при цене почти в два раза больше!!? не подскажите как это? хотя я знаю - кто то 3,14здит докуя!
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15.02.2021 08:56 Відповісти
Что он несёт? Незаконные накрутки цены, оправдывает субсидиями? Думает все дураки, считать не умеют? Субсидии сократили, теперь это копейки, субсидиантов тоже стало в шесть или семь раз меньше по сравнению с 2017 годом, субсидии дают единицам. А цена на газ выросла в разы!!!! Наш газ нам продают дороже, чем в Европе газ купленный в России!!!! Падлы! Как вы уже достали! Шоб вы сдохли! Нет цензурных слов для вас, ублюдки у власти!
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15.02.2021 09:04 Відповісти
не можешь платить за газ? не покупай его))) тебя никто не заставляет его покупать. и что значит незаконная накрутка?)))
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15.02.2021 10:30 Відповісти
Ты идиот?
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15.02.2021 11:04 Відповісти
Он Светлана не ИДИОТ,о таких в Украине говорят - НЕ сповна розуму,к сожалению мы таких выбираем во власть...
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15.02.2021 13:01 Відповісти
вас нищенок вообще нужно лишить права голоса)))) сами уроды не живете и нам не даете
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15.02.2021 17:27 Відповісти
Лiкуйся телепень, в палатi №6 вас буде вдосталь.Такi мразi розграбували Украiну,присвоiли природнi ресурси i думаэте що будете над народом знущатися? Хочу вiрити що будете на лiхтарях рядочками,як новорiчнi iграшки...
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16.02.2021 03:00 Відповісти
ты не плачь, вытри сопли и иди в школу)))) думаю что тебя там научат хотя бы коров пасти, что бы была возможность заплатить за газ)))
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16.02.2021 07:45 Відповісти
Брысь в будку,сявка...
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16.02.2021 11:12 Відповісти
и это все? слаб ты головой очень)))
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16.02.2021 16:28 Відповісти
идиотка ты. почему ты не ешь каждый день черную икру? не можешь за нее заплатить? так вот и за газ так же, не можешь платить, не бери
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15.02.2021 17:30 Відповісти
варианты надписей на футболках для витренко:

мама любит газ
мама знает теплотворность газа
мама хочет сына в министры
мама очень любит деньги
мама сильно ненавидит Украину
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15.02.2021 09:27 Відповісти
Так він же зеленого кольору, видно що наш, рідний.
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15.02.2021 09:41 Відповісти
зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 .
Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 839
Гении логики!
Чем поднимать экономику, лучше сделать всех нищими.
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15.02.2021 10:09 Відповісти
Т.е. Мы наш газ покупаем у себя
По ценам импортированного ,
потому что БЛА ,БЛА ,БЛА....
У меня уже руки чешутся...
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15.02.2021 10:11 Відповісти
А хотіли продавати і по 9.90 і по 10.80 Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6126
Газ, видобутий в Україні, не експортується, а йде на потреби українців, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3233
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15.02.2021 14:38 Відповісти
ЕСЛИ И ТАТАРИНА НАЗЫВАТЬ УКРАИНЦЕМ ТО ТОГДА ПРАВДА !)
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15.02.2021 20:17 Відповісти
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