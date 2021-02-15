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У світі зафіксовано мінімальний за чотири місяці добовий приріст інфікованих коронавірусом, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У світі зафіксовано мінімальний за чотири місяці добовий приріст інфікованих коронавірусом, - ВООЗ

14 лютого у світі зареєстрований найменший з жовтня 2020 року добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За останні 24 години на планеті підтвердили 300 тис. випадків COVID-19. Останній раз менше було тільки 13 жовтня - 297 тис.

Всього з початку пандемії ВООЗ підтвердила понад 108 млн випадків COVID-19 і більш як 2,38 млн смертей серед інфікованих (14 лютого 2021 року - 7776).

Спалах коронавірусної інфекції почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

Також читайте: Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ну конечно. Байден въехал в Белый Дом; спецоперацию можно сворачивать.
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15.02.2021 00:58
+5
Живем в такое время, что Нас, здоровых *** - "бессимптомными больными" стали называть. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 1922
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15.02.2021 01:07
+3
Перехворієш, організм набуде природнього імунитету і ти теж станеш затятою антиваксершою ))
Якщо немає проблем з серцево-судинною системою, все буде в нормі.
Це набагато кращий варіант, ніж колоти собі сумнівний сурогат
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15.02.2021 02:28
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Ну конечно. Байден въехал в Белый Дом; спецоперацию можно сворачивать.
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15.02.2021 00:58 Відповісти
Та да.Весь мир работал на Байдена,даже отот кремлевский выродок чухонский.
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15.02.2021 07:42 Відповісти
Живем в такое время, что Нас, здоровых *** - "бессимптомными больными" стали называть. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 1922
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15.02.2021 01:07 Відповісти
Здоровых - не сушествует
Есть недообследованные...
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15.02.2021 01:18 Відповісти
или кто первым из нас оденет белый халат - тот и врач.. В мире зафиксирован минимальный за четыре месяца суточный прирост инфицированных коронавирусом, – ВОЗ - Цензор.НЕТ 4970
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15.02.2021 01:21 Відповісти
Пора выпускать на волю новый штам.
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15.02.2021 01:27 Відповісти
В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
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15.02.2021 01:36 Відповісти
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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15.02.2021 01:43 Відповісти
Хорошая новость, потому, что всё могло быть к этому времени намного хуже.
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15.02.2021 01:54 Відповісти
А що ж не пояснють, чому ?
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15.02.2021 02:03 Відповісти
*пояснюють
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15.02.2021 02:04 Відповісти
Демократы в Белом Доме, спецоперации дают отбой.
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15.02.2021 02:44 Відповісти
Вірус іде на спад природньо, пік пройдено.
Я хочу побачити, як діятимуть тепер. Чи збавлять тиск щодо вакцини хоча б ?
Бо взялися серйозно і відступати не збираються.
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15.02.2021 03:01 Відповісти
"Вакцина", конечно, какой-то яд. Не бывает вакцин состряпанных на коленке за несколько месяцев.
И отступать они, конечно, не собираются. Их задача, собственно - геноцид белого, христианского населения, теперь это абсолютно ясно. Потому они и свирепствуют прежде всего в Европе.
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15.02.2021 03:28 Відповісти
Мене дивує Ізраїль своїм =чемпіонством=.
Населення мовчить. Його залякали репресіями, штрафами, покараннями.

У нас сьогодні в місцевій газеті дві цікаві статті.
Одна про обов*язкові тренінги для працівників CBC / Radio Canada, в яких їм впарюють туфту про privileges, тобто про білих та освічених людей, з якими (privileges) треба боротися. Файний відголосок блм, не дарма ж погроми влаштовували.
Хай живе diversity ! Гостра стаття. На диво. Дружина автора там працює. Мушу ще раз перечитати (бо пробігла лише) пізніше + коменти.

А друга - про нашу тюрягу уже майже рік. В коментах і штат Вікторія австралійський згадували ... Автор написав, що в Квебеку - найжорсткіші заходи на Заході. І уряд не збирається нічого міняти поки що. Він пише, що комендантська година, карантин - це виняткові заходи, введення яких мусить бути виправдане, а не існувати на постійній основі, бо комусь так вигідно / зручно чи хочеться.
Одним словом, дурдом. І не можеш не стежити за тим, що відбувається.
А почитаєш - гірко.
Або рвоне громадянська непокора, бо люди змучені, або вони придумають ще щось.
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15.02.2021 03:47 Відповісти
Они ведут против нас войну на уничтожение. Они шли к этом с 1913-го года, т.е. создания ФРС. Две мировые войны устроили; несколько "революций", залили кровью пол-планеты. Они и не скрываются: это всемирная банкирская мафия. Расставили везде своих говорящих марионеток, а сейчас занялись открытым геноцидом. Сколько у них холуёв оказалось - уму непостижимо. Всё это добром не кончится. Если эту банду не нейтрализовать сейчас, они ещё пол-планеты затравят своими "вакцинами". Сопротивляйтесь там как можете; ваш бородатый чмырь - ротшильдовская шестёрка, как и Борька Патлатый.
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15.02.2021 04:02 Відповісти
А яка тоді кінцева мета ? Чому саме біле населення - мішень ?
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15.02.2021 07:47 Відповісти
Конечная цель, как всегда, власть. Белая цивилизация опирается (опиралась) на идеологию, на христианские ценности. Она в минимальной степени подвержена коррумпированию. Именно поэтому все усилия пропаганды за последние десятки лет нацелены на разрушение всех фундаментов христианской цивилизации. Например, "браки" между гомосексуалистами. Атомизация семьи, когда даже близкие родственники не помогают друг другу. Создание такой законодательной базы и налоговой обстановки при которой становится невыгодным производство товаров, и производство уезжает в Китай. Вот так, одно к одному.
Они люто ненавидят белую цивилизацию. Везде на руководящие должности пропихивают чёрных баб. Они сумасшедшие шизофреники.
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15.02.2021 08:01 Відповісти
Але вони всі білі (у ФРС, board members).

?
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15.02.2021 08:10 Відповісти
Какая разница ? Я обрисовал их идеологию. Их цель - власть. Их метод - полная ливкидация любой оппозиции. Оппозция - это христианская цивилизация. Значит, по их понятиям, она подлежит уничтожению. Всё.
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15.02.2021 08:13 Відповісти
"По делам узнаете их" (С) Это из Библии.
Я вижу конкретно: что они делают; и я объяснил: почему они это делают.
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15.02.2021 08:17 Відповісти
От я зараз на тому етапі, що дивлюся. Думаю, аналізую.
Минулий рік був =щедрим= на =відкриття=. На інші речі до цього не звертала увагу.
Я Вам чесно кажу, що не готова до такої версії.
Звичайно, що насторожують і неприємно вражають окремі тенденції.
Є факти, які можна завжди інтерпретувати або подавати під різними соусами.
Однозначно, що зараз (та й завжди) у світі відбуваються неоднозначні глобальні процеси, ************* світогляди та інтереси.

Я це відчуваю і сама писала, що ми - на зламі епох.
І що значну частину населення заносить (чи їх ведуть) явно не туди.
Мені дуже не комфортно останній рік через це.
Спостерігаю далі.
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15.02.2021 08:34 Відповісти
Ведана, я Вам сейчас дам прямое доказательство что глобалисты приготовили геноцид.
У нас в Австралии разрешение на лекарства и вакцины выдаёт TGA - (Aдминистрация терапевтических средств). Они обычно тестируют всё несколько лет. А вот тут все "вакцинки" проскочили тестирование за пару месяцев. Итак, какие же этапы тестирования проигнорированы ?

" 5.3 Preclinical safety data
Genotoxicity/Carcinogenicity
Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed. The components of COMIRNATY (lipids and mRNA) are "not expected" to have genotoxic potential. "

Понятно, да ? Короче: "мы не знаем получите ли вы рак или другие генетические дефекты при вакцинации; мы думаем что вы не получите" (то есть ХЗ).

Это про "вакцинку" от Pfizer.
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15.02.2021 08:43 Відповісти
Щодо вакцини від ковід - питань нема (вірніше, навпаки: є. І дуже багато).
Тому багато людей все-таки стримано ставляться: спрацьовує як не інстинкт самозбереження, то здоровий глузд.

Бажаю наразі Вам приємного дня, бо я йтиму спатки. Пізно вже в нас.
До наступних зутсрічей.
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15.02.2021 08:51 Відповісти
На добранiч Вам.
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15.02.2021 08:52 Відповісти
Якшо все розкласти по полицях, то так і є, як акваріус пише. Релігія втрачає свою владу, недарма почали зважати на збільшення атеїстів або тих, хто вважає себе вірянином лише формально. Навіть в нас, думаю, йдуть шляхом самознищення, гризуться з тим Томосом за приходи, вірян втрачають через це і думають, ніхто нічого не розуміє.
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15.02.2021 09:00 Відповісти
12 лютого моїй свекрусі діагностували ковід. Ми з чоловіком наступні. Антиковідники, вас це теж не мине.
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15.02.2021 02:13 Відповісти
Перехворієш, організм набуде природнього імунитету і ти теж станеш затятою антиваксершою ))
Якщо немає проблем з серцево-судинною системою, все буде в нормі.
Це набагато кращий варіант, ніж колоти собі сумнівний сурогат
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15.02.2021 02:28 Відповісти
нічого подібного якщо ваші родичи с ковідом то це не значить що ви 100% теж заразитесь по власному досвіді знаю коли у нас офісі заразився колегга ковід виявили і потім був вдома 2 тижня хоча горло хворіло і кашаляв то вже мав ковід і ходив нас 6 чоловік потім через місяц інша людина захворіла але решта не зачепила хоча були всі в контакті з ними також у тих людей коли мати хворіла то до її чоловіка і сина не перейшло в одній квартирі були пройшло 2 місяца вона вже здорова але решту сімї не зачепила так що не переживайте не факт що ви захворієте
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15.02.2021 07:37 Відповісти
Срочно всем колоться, а то пройдет само собой!
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15.02.2021 07:38 Відповісти
Или не пройдет. Как повезет. Уже 2,38 млн смертей.
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15.02.2021 09:15 Відповісти
 
 