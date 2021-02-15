У світі зафіксовано мінімальний за чотири місяці добовий приріст інфікованих коронавірусом, - ВООЗ
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14 лютого у світі зареєстрований найменший з жовтня 2020 року добовий приріст нових випадків коронавірусної інфекції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
За останні 24 години на планеті підтвердили 300 тис. випадків COVID-19. Останній раз менше було тільки 13 жовтня - 297 тис.
Всього з початку пандемії ВООЗ підтвердила понад 108 млн випадків COVID-19 і більш як 2,38 млн смертей серед інфікованих (14 лютого 2021 року - 7776).
Спалах коронавірусної інфекції почалася в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
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Будем лечить!
Я хочу побачити, як діятимуть тепер. Чи збавлять тиск щодо вакцини хоча б ?
Бо взялися серйозно і відступати не збираються.
И отступать они, конечно, не собираются. Их задача, собственно - геноцид белого, христианского населения, теперь это абсолютно ясно. Потому они и свирепствуют прежде всего в Европе.
Населення мовчить. Його залякали репресіями, штрафами, покараннями.
У нас сьогодні в місцевій газеті дві цікаві статті.
Одна про обов*язкові тренінги для працівників CBC / Radio Canada, в яких їм впарюють туфту про privileges, тобто про білих та освічених людей, з якими (privileges) треба боротися. Файний відголосок блм, не дарма ж погроми влаштовували.
Хай живе diversity ! Гостра стаття. На диво. Дружина автора там працює. Мушу ще раз перечитати (бо пробігла лише) пізніше + коменти.
А друга - про нашу тюрягу уже майже рік. В коментах і штат Вікторія австралійський згадували ... Автор написав, що в Квебеку - найжорсткіші заходи на Заході. І уряд не збирається нічого міняти поки що. Він пише, що комендантська година, карантин - це виняткові заходи, введення яких мусить бути виправдане, а не існувати на постійній основі, бо комусь так вигідно / зручно чи хочеться.
Одним словом, дурдом. І не можеш не стежити за тим, що відбувається.
А почитаєш - гірко.
Або рвоне громадянська непокора, бо люди змучені, або вони придумають ще щось.
Они люто ненавидят белую цивилизацию. Везде на руководящие должности пропихивают чёрных баб. Они сумасшедшие шизофреники.
?
Я вижу конкретно: что они делают; и я объяснил: почему они это делают.
Минулий рік був =щедрим= на =відкриття=. На інші речі до цього не звертала увагу.
Я Вам чесно кажу, що не готова до такої версії.
Звичайно, що насторожують і неприємно вражають окремі тенденції.
Є факти, які можна завжди інтерпретувати або подавати під різними соусами.
Однозначно, що зараз (та й завжди) у світі відбуваються неоднозначні глобальні процеси, ************* світогляди та інтереси.
Я це відчуваю і сама писала, що ми - на зламі епох.
І що значну частину населення заносить (чи їх ведуть) явно не туди.
Мені дуже не комфортно останній рік через це.
Спостерігаю далі.
У нас в Австралии разрешение на лекарства и вакцины выдаёт TGA - (Aдминистрация терапевтических средств). Они обычно тестируют всё несколько лет. А вот тут все "вакцинки" проскочили тестирование за пару месяцев. Итак, какие же этапы тестирования проигнорированы ?
" 5.3 Preclinical safety data
Genotoxicity/Carcinogenicity
Neither genotoxicity nor carcinogenicity studies were performed. The components of COMIRNATY (lipids and mRNA) are "not expected" to have genotoxic potential. "
Понятно, да ? Короче: "мы не знаем получите ли вы рак или другие генетические дефекты при вакцинации; мы думаем что вы не получите" (то есть ХЗ).
Это про "вакцинку" от Pfizer.
Тому багато людей все-таки стримано ставляться: спрацьовує як не інстинкт самозбереження, то здоровий глузд.
Бажаю наразі Вам приємного дня, бо я йтиму спатки. Пізно вже в нас.
До наступних зутсрічей.
Якщо немає проблем з серцево-судинною системою, все буде в нормі.
Це набагато кращий варіант, ніж колоти собі сумнівний сурогат