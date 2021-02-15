Байден закликав Конгрес США посилити законодавство, яке регулює носіння і використання зброї
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Президент США Джо Байден закликав Конгрес посилити законодавство, що регулює носіння і використання зброї. Зокрема, він закликав повністю заборонити штурмову зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це йдеться в повідомленні Білого дому.
Зазначається, що це прохання він приурочив до третьої річниці масової стрілянини в школі в місті Паркленд, де загинули 17 людей.
"Сьогодні я звертаюся до Конгресу із закликом провести реформу законів про зброю, які вміщують вимогу перевірки особистості при продажу зброї, заборону на штурмову зброю та магазини великої місткості, а також виключення можливості уникати відповідальності для виробників зброї, які свідомо поширюють його на вулицях", - зазначив Байден.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що винесе на повторний розгляд законопроект про посилення перевірок власників зброї, який за адміністрації Дональда Трампа так і не ухвалили.
У США регулярно відбуваються масові розстріли, нерідко з десятками жертв. У 2018 року найбільший кривавий інцидент такого роду стався в лютому, коли 19-річний Ніколас Круз відкрив стрілянину в своїй колишній школі в Паркленді (штат Флорида). В результаті загинули 17 людей, 17 отримали поранення. У 2019 році 21-річний стрілець убив 23 відвідувача торгового центру в місті Ель-Пасо (Техас), ще 23 людини було поранено.
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Від себе додам що в країні де 73% проголосувало за недоумкуватого клоуна, повівшись на серіал про Голобородька, короткоствол легалізувати не можна. Краще вже коноплю, хай хапають хоч і до всрачки.
За образу немає такого права вбивати, поки що в нас не Японія і ще не прийнятий кодекс бусідо)
А те, як саме воні прописані, наші існуючі закони, і для чого: навмисно з дирами для корупционерів чи не виписані зовсім, то це вже інше питання і проблема.
https://www.newsmax.com/charlesfaddis/jerusalem-nuclear-tehran-weapons/2021/02/10/id/1009445/
До речі, думаю, ви в курсі, що блм номінували на нобелівську премію миру ?
"штурмового оружия" и "сознательно распространяют его на улицах" - это вообще клиника.
Впрочем, это было ожидаемо и предупреждали об этом давно.
Забавно что в текущей реальности Украина в контексте выборов президента очень похожа на США: прям сценка из саус парка - вот тебе гигантская клизма или вот тебе бутерброд с говном. ВЫБИРАЙ.
Только вот у нас так было всю нашу историю, а у штатов - последние десятилетия.