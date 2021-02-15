Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні
Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про неминучість нового загострення на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я вважаю, що воно (загострення ситуації на Донбасі - ред.) не просто можливе, воно практично неминуче, рано чи пізно. Кремль не залишить спроб продавити нас силою. Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути навесні, ближче до літа", — сказав він.
Арестович нагадав, що Кремль поки не домігся свого на сході України.
"А неминуче — пам'ятаєте, як все починалося? Були голоси, що президент і його команда здадуть все Кремлю. Минуло півтора року, не здали нічого", — сказав він.
За словами радника української делегації в ТКГ, переговори щодо Донбасу йдуть дуже мляво.
"Мінський процес і Нормандський формат якщо не в глухому куті, то рухаються ледве-ледве, не в стратегічній частині, а, радше, тактичній. Режим припинення вогню, який би він не був, підвішений на волосині зараз. Два або три пункти, які були прийняті в Парижі як продовження Мінського процесу, були виконані. Ані Російська Федерація, ані ми не вийшли з цих переговорів, ми їх продовжуємо, що також само по собі є досягненням. Можливо, відкриються КПВВ, хоча я сумніваюся.
Росія ставить все в залежність від політичних зрушень. Головна умова — щоб ми вступили в переговори з представниками квазідержавних структур, і тоді все посунеться. А ми не вступаємо і не будемо вступати. Оскільки ситуація практично зайшла в глухий кут і залишається спроба скористатися допомогою США, то, можливо, це допоможе, більше розраховувати нема на що. Але я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті. Сценаріїв багато, починаючи з того, що вони інтенсифікують вплив, щоб були загиблі, і нестійка частина суспільства починала тиснути на керівництво", — сказав він.
Арестович вважає, що Росія вже ухвалила рішення щодо Донбасу.
"Дивлячись на те, як росіяни натягують віжки з ЄС, ось цей візит Борреля, який закінчився практично образою європейського дипломата в обличчя, і заяву Лаврова, що вони не бояться розірвати відносини, — видно, що свій вибір вони зробили. Цей вибір однозначно на загострення. Ми знаємо всі засоби, які вони застосовували за 6 років, треба придумувати щось нове", — сказав він.
Раніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Україна заручилася підтримкою Заходу в питанні виконання Мінських угод.
Будь ласка, зачекайте...
Алёша Арестович а есть ли успехи в военном плане за 1,5 года?........
Мамин ковбой!
От навилазило москалів в стрічці... В Україні навіть Міти і Батька на "Ви" називають! Не те що незнайому людину. І розуміються в мові. Не роблять помилок.
Згинь - нечиста сила!
Зубів пожалкував?
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.
1. Не здали ? Серйозно ? І не моргнеш ?
2. Шавка, на яку ти зараз горбатишся і видаєш це за якесь досягнення, взагалі-то вякала, що вона =закончіт вайну= і ніжками била-істерила в Париж рвалася =в ґлаза пасматрєть=, а потім ще таким, як ти, лохам і безпринципним тварюкам, розказувала про план Б. Якщо через рік після його страшно "успішного" вояжу до Франції нічого не зміниться, то воно його запропонує.
І ??? З грудня (від року) вже два місяці пройшло.
А що ж ви там так =вяло= все робите, га ? Де твої афіґєнні таланти зі стратегічних комунікацій, чи як ти там себе при агенті козирю назвав ?
Тепер вже загострення не уникнути ? Ото добалакалися, "прохвесіонали".
А до загострення армія готова ? командування ? плани складено ?
Сподіваєтеся на допомогу Заходу ?
После обострения ситуации на Донбассе и ежедневных сообщений с фронта о гибели и ранениях украинских военных, в обществе потребовали ответы на несколько вопросов. Политики и эксперты обратили внимание на неоднозначные решения военного руководства, которые вызывают недоумение и должны быть разъяснены. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на главные темы по войне на востоке страны в своем ТГ-канале, передает Диалог.UA. Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович. Вторая тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю". ""Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович. Он рекомендует украинцам мыслить критически и задавать "правильные вопросы".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/223958_1613335162
Пойдешь в свой 34-й вьіход
Так это же ты, придурок, и утверждал. Полтора года назад у нас была боеготовая армия, которую ЗЕпредатели начали гнобить и раскачивать. За время правления криворожского дарования из армии выкурили половину боевых офицеров и солдат с опытом реальных боев.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"