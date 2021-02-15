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Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович

Радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про неминучість нового загострення на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що воно (загострення ситуації на Донбасі - ред.) не просто можливе, воно практично неминуче, рано чи пізно. Кремль не залишить спроб продавити нас силою. Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути навесні, ближче до літа", — сказав він.

Арестович нагадав, що Кремль поки не домігся свого на сході України.

"А неминуче — пам'ятаєте, як все починалося? Були голоси, що президент і його команда здадуть все Кремлю. Минуло півтора року, не здали нічого", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

За словами радника української делегації в ТКГ, переговори щодо Донбасу йдуть дуже мляво.

"Мінський процес і Нормандський формат якщо не в глухому куті, то рухаються ледве-ледве, не в стратегічній частині, а, радше, тактичній. Режим припинення вогню, який би він не був, підвішений на волосині зараз. Два або три пункти, які були прийняті в Парижі як продовження Мінського процесу, були виконані. Ані Російська Федерація, ані ми не вийшли з цих переговорів, ми їх продовжуємо, що також само по собі є досягненням. Можливо, відкриються КПВВ, хоча я сумніваюся.

Росія ставить все в залежність від політичних зрушень. Головна умова — щоб ми вступили в переговори з представниками квазідержавних структур, і тоді все посунеться. А ми не вступаємо і не будемо вступати. Оскільки ситуація практично зайшла в глухий кут і залишається спроба скористатися допомогою США, то, можливо, це допоможе, більше розраховувати нема на що. Але я на 100% впевнений, що Росія готує якийсь нехороший сюрприз, і це в тому чи іншому варіанті обернеться загостренням на фронті. Сценаріїв багато, починаючи з того, що вони інтенсифікують вплив, щоб були загиблі, і нестійка частина суспільства починала тиснути на керівництво", — сказав він.

Арестович вважає, що Росія вже ухвалила рішення щодо Донбасу.

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"Дивлячись на те, як росіяни натягують віжки з ЄС, ось цей візит Борреля, який закінчився практично образою європейського дипломата в обличчя, і заяву Лаврова, що вони не бояться розірвати відносини, — видно, що свій вибір вони зробили. Цей вибір однозначно на загострення. Ми знаємо всі засоби, які вони застосовували за 6 років, треба придумувати щось нове", — сказав він.

Раніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Україна заручилася підтримкою Заходу в питанні виконання Мінських угод.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Люся - брехливая продажная шмара. "Клоун не сдал кремлю ничего"? А кто приказал отступить ВСУ вглубь Украины? Ко отдал рашке Цемаха и убийц-беркутовцев? Лишь протесты патриотов под ОПой остановили дальнейшую капитуляцию.
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15.02.2021 07:58
+25
Могу Вас успокоить - Арестовича ничего не заедает. Он тупо, настойчиво и планомерно оправдывает капитулянтские действия зелёных слуг и лично криворожско-каломойской куклы.....То, что кремлёвская крыса может напасть по-крупному, знает весь мир с 2014 года... И эта опасность останется до тех пор, пока не сдохнет кремлёвский уродец и паРаша не захлебнётся в собственной кровищи , разваливаясь на куски в гражданской войне....
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15.02.2021 07:59
+23
Тут проблема в тім що у нас нема головнокомандуючого.
Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 07:57
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33 раза ходившая за линию фронта, суперсекретная шпионка Люся конечно же все знает....
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15.02.2021 07:46 Відповісти
Арестович мудак, но не дурак.
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15.02.2021 07:48 Відповісти
В отличие от гавнокомандующего, который просто мудак.
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15.02.2021 07:49 Відповісти
люська Арестович - ублюдок , холуй - проститут А вспомните , заявления арестовича ,что каналы мертвечука работают на благо Украины , через неделю их закрывают , как рассадник терроризма 🤮🤮
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15.02.2021 08:20 Відповісти
Он не заявлял, что "каналы мертвечука работают на благо Украины"
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15.02.2021 10:42 Відповісти
думаю к лету по Арестовичу молебен заупокойный вместе с Бубочкой -Украина справит как и по Бене и прочих антошам ....
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19.02.2021 13:29 Відповісти
Полюбому! Просто сказал очевидный факт - весной просто пойдет "зеленка", а так как обострение уже свершившийся факт, то сложить "2+2" и сделать вывод, что оно усилится с появлением листвы, не сможет только тупица!
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15.02.2021 09:33 Відповісти
Арестовича иногда заедает совесть и он начинает пытаться делать хорошие поступки. Например предупредить о надвигающейся угрозе.
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15.02.2021 07:46 Відповісти
Могу Вас успокоить - Арестовича ничего не заедает. Он тупо, настойчиво и планомерно оправдывает капитулянтские действия зелёных слуг и лично криворожско-каломойской куклы.....То, что кремлёвская крыса может напасть по-крупному, знает весь мир с 2014 года... И эта опасность останется до тех пор, пока не сдохнет кремлёвский уродец и паРаша не захлебнётся в собственной кровищи , разваливаясь на куски в гражданской войне....
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15.02.2021 07:59 Відповісти
То,что рашка может напасть,стало видно с Тузлы,А после подписания харьковских угод это не видел только слепой или их серии*какая разница*.
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15.02.2021 09:44 Відповісти
Зеленський вмирає за Крим!

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 432
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15.02.2021 07:48 Відповісти
пока шеф в ОАЭ подписывает контракты с дочерними предприятиями Патрушева, супер советник прогнозирует неизбежное......
Алёша Арестович а есть ли успехи в военном плане за 1,5 года?........
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15.02.2021 07:50 Відповісти
Не будет полномасштабной агрессии. Достаточно полноценного закона об обращении оружия.
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15.02.2021 07:50 Відповісти
І ти з короткостволом побіжиш воювати?
Мамин ковбой!
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15.02.2021 07:51 Відповісти
Що, добродію, повилазило? читати не вмієте? не розумієтесь в слові "повноцінний"?
От навилазило москалів в стрічці... В Україні навіть Міти і Батька на "Ви" називають! Не те що незнайому людину. І розуміються в мові. Не роблять помилок.
Згинь - нечиста сила!
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15.02.2021 08:00 Відповісти
Що, рвонув?
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15.02.2021 08:03 Відповісти
Нигде больше почему-то нет этого странного "уважения во множественном числе" - только в московском улусе и его сателлитах...
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15.02.2021 08:11 Відповісти
До речі, тобі два сєпара лайкнули. Бригадою працюєте, чи вони в тобі рідну душу побачили?
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15.02.2021 08:18 Відповісти
З голими руками краще?
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15.02.2021 08:09 Відповісти
..что бы как в 2014...когда пришли сепары..,,Дозвілна" передала им списки владельцев огнестрельного оружия...и нарезное было изьято
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15.02.2021 08:47 Відповісти
то що треба робити Арестович?... мудодзвонити та займатися троллізмом? чи йти на поступки на шантаж ворога необмежено.... так переможемо?
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15.02.2021 07:52 Відповісти
Что,люська пойдёт в свой очередной "рейд в тыл врага"?
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15.02.2021 07:54 Відповісти
Прям предвидец. Будет обострение. Ясный пень шо будет. Нашим бойцам надоест получать пули от снайперов и гибнуть на минах. Вне зависимости от ослячего - просто перестать стрелять.
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15.02.2021 07:55 Відповісти
Тут проблема в тім що у нас нема головнокомандуючого.
Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 2983
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15.02.2021 07:57 Відповісти
Володимир Сс...Алєксандрич, не знав що Ви теж на Цензорі попісюєте.
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15.02.2021 08:19 Відповісти
Они скоро за пенсиями на танках будут ездить если их не взбодрядь ракетными ударами даже по инфракструктуре в Гаагу они жаловаться не пойдут а только в кремль а кремль межлународных судов непризнает
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15.02.2021 07:57 Відповісти
Не підкажеш де танки виробляють у луганську чи в донецьку?
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15.02.2021 08:13 Відповісти
выробляють ? если ты словоед то так и быть отвечу тебе - их качают
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15.02.2021 09:22 Відповісти
Отвєчать будете перед судом а я не суддя і не прокурорі не визнаю кацапського лайна в Україні такого як ти.
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15.02.2021 09:24 Відповісти
Люся - брехливая продажная шмара. "Клоун не сдал кремлю ничего"? А кто приказал отступить ВСУ вглубь Украины? Ко отдал рашке Цемаха и убийц-беркутовцев? Лишь протесты патриотов под ОПой остановили дальнейшую капитуляцию.
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15.02.2021 07:58 Відповісти
Яке ж ти тільки лайно....
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15.02.2021 08:20 Відповісти
До речі, а що ж ти сам засцав взяти аквафрешну ганчірку і вийти на вулицю з закликом ;Так капітуляції!;
Зубів пожалкував?
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15.02.2021 08:23 Відповісти
Не хвилюйся, я знаю, що в тебе розуму, як кіт наплакав.
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15.02.2021 08:35 Відповісти
Вы абсолютно правы... Гундосый из сил выбивается, пытаясь угодить кремлёвской крысе, заслужить похвалу и благосклонный поцелуй полудохлого шизоидного кремлёвского педофила.... Только украинские патриоты (Храни их Господь) не дают этой тошнотворной парочке угробить Украину....
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15.02.2021 08:07 Відповісти
Те, що ти файно відпрацьовуєш пайку - очевидно.
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.

1. Не здали ? Серйозно ? І не моргнеш ?
2. Шавка, на яку ти зараз горбатишся і видаєш це за якесь досягнення, взагалі-то вякала, що вона =закончіт вайну= і ніжками била-істерила в Париж рвалася =в ґлаза пасматрєть=, а потім ще таким, як ти, лохам і безпринципним тварюкам, розказувала про план Б. Якщо через рік після його страшно "успішного" вояжу до Франції нічого не зміниться, то воно його запропонує.

І ??? З грудня (від року) вже два місяці пройшло.

А що ж ви там так =вяло= все робите, га ? Де твої афіґєнні таланти зі стратегічних комунікацій, чи як ти там себе при агенті козирю назвав ?

Тепер вже загострення не уникнути ? Ото добалакалися, "прохвесіонали".
А до загострення армія готова ? командування ? плани складено ?
Сподіваєтеся на допомогу Заходу ?
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15.02.2021 08:01 Відповісти
ну, план "Б", я рахую це закриття каналів медведчука...ось и увесь той страшний план Б
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15.02.2021 09:20 Відповісти
Ага, сподіваються. Є такий моЩЩний дєдушко байден, так от він як дасть пуйлу у вухо, аж загуде, да. А дєдушко тим часом продовжив з москвою договір про стратегічну зброю (який Трамп продовжувати не збирався, заявивши, що він для США невигідний) і своїми указами про фактичне згортання видобутку нафти спричинив зростання цін на неї. Так на кого дєдушко працює, га? Тутешнім форумним глобалістам та їхнім корисним ідіотам вже видали нову методичку у фонді "від.родження"?
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15.02.2021 12:37 Відповісти
У семи нянек -дитя без глазу!.Перед лицом нависшей смертельной угрозы от кремлёвского улуса самое главное -раздрай среди народа,ослабить по возможности ВСУ,и МО,Устроить травлю власти,лишить её поддержки и консолидации.А потом волонтёры и добровольцы будут грудью затыкать амбразуры на фронте.Все добиваются очередных Иловайсков,Дебальцевых,Минсков.Кремлёвский мафиози посылает всех на три буквы и некому ему кувалдой зубы посчитать.
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15.02.2021 08:06 Відповісти
А пока все эти каждодневные потери воинов не от войны а от мира ?
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15.02.2021 08:06 Відповісти
Закончится "странная война" ?
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15.02.2021 08:11 Відповісти
Зрадникам - ТРИБУНАЛ, ДЕРЖАВІ - БУДАПЕШТ!!! Скільки казати??? - поки не пізно!!!
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15.02.2021 08:16 Відповісти
Арестович эмоциально ответил "хейтерам" Банковой из-за Донбасса: "Помогаете Кремлю" читайте подробнее на сайте "Диалог.UA"

Обострение на Донбассе практически неизбежно. Скорее всего, это будет ближе к лету, - Арестович - Цензор.НЕТ 1468

После обострения ситуации на Донбассе и ежедневных сообщений с фронта о гибели и ранениях украинских военных, в обществе потребовали ответы на несколько вопросов. Политики и эксперты обратили внимание на неоднозначные решения военного руководства, которые вызывают недоумение и должны быть разъяснены. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ответил на главные темы по войне на востоке страны в своем ТГ-канале, передает Диалог.UA. Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович. Вторая тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю". ""Почему Президент в Эмиратах?" - это неправильный вопрос. Это не ваш вопрос. Вам его подсказали очень мелкие и нехорошие люди, которые ради мелкого политического гешефта готовы трепать и ваши мозги, и имена погибших, хотя прекрасно знают, как обстоят дела на самом деле", - раскритиковал Арестович. Он рекомендует украинцам мыслить критически и задавать "правильные вопросы".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/223958_1613335162
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15.02.2021 08:19 Відповісти
Короче для нас спасение статус союзника США..как у Израиля Ю.Кореи и Японии и какие то подвижки в этом вопросе идут..и это круче чем призрачное и далекое НАТО...сказал Барковский на Еспрессо....Может Кулеба как раз и говорил об этом сюрпризе к Дню Незалежності
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15.02.2021 08:52 Відповісти
Слов нет на такой анализ.Получается как всегда.Готовится видите ли 6 месяцев нвдо?С середины 90-х рашка начала экономическое давление на Украину.И наши навариши по животному с приминением российских товаров обворовывали нашу страну при согласии правительств,Были: Тузла,Харьковские угоды,подписание торговле стртигическими товарами на условиях рашки и после этого- в очередной раз,,разоружать нашу армию,закупать энергоресурсы у рашки,заниматься миротворческой пацифисткой имитацией,а потом как всегда- полностью снимая ответственность с себя,правительство втюхивает о своих достижениях и этого достигает работой *не покладая рук*.Всё это напоминает работу народа при совке,все работали,суетились.строили планы,руководство нас вело в светлое будущее и при этом всё больше погружались в болото.Безусловно ,перемирее снизило интенсивность огня,но стратигически оно обязательно должно приводить к затягиванию процесса по решению проблемы и для Украины дороже будет обходиться изгнание рашистов с наших территорий.
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15.02.2021 10:42 Відповісти
Если угроза есть,то встречать ее нужно подготовленным. И сразу же переходить в наступление для полного освобождения.
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15.02.2021 08:29 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад?
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15.02.2021 08:52 Відповісти
Арестович, тьі наверное как только, так сразу.
Пойдешь в свой 34-й вьіход
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15.02.2021 08:53 Відповісти
Зеленые .ляди дали врагу укрепиться, подвезти технику, боеприпасы и ГСМ. Оборудовать позиции. А теперь про обострение рассказывают? Какого хрена Зелене чортило войска отводил и украинскую землю без боя врагу сдавал? "Миротворец" ублюдочный
Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович - Цензор.НЕТ 3320
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15.02.2021 09:03 Відповісти
Коли не зрадив президент уже досягненням здається.
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15.02.2021 09:21 Відповісти
"А неизбежно - помните, как все начиналось? Были голоса, что президент и его команда сдадут все Кремлю. Прошло полтора года, не сдали ничего", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3247901

Так это же ты, придурок, и утверждал. Полтора года назад у нас была боеготовая армия, которую ЗЕпредатели начали гнобить и раскачивать. За время правления криворожского дарования из армии выкурили половину боевых офицеров и солдат с опытом реальных боев.
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15.02.2021 10:06 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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15.02.2021 10:30 Відповісти
Дебати 2025 - Порошенко і Зеленський сперечаються, то з них щиріший українець і крутіший бардерівець. Загострення на Донбасі практично неминуче. Швидше за все, це буде ближче до літа, - Арестович - Цензор.НЕТ 9737
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15.02.2021 10:47 Відповісти
хто б вже взяв срану мітлу і прибив це чьмо ?
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15.02.2021 11:37 Відповісти
неужели эта проститутка проснулась?
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15.02.2021 13:15 Відповісти
Арестович, как пресс-секретарь руSSкого мира, знает о чем говорит.
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15.02.2021 14:18 Відповісти
 
 