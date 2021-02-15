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Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС

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Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим

Минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про те повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що недалеко від населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів ...", - йдеться в повідомленні відомства.

З початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українським воїнам, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим тиші, - штаб ОС 01
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим тиші, - штаб ОС 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Не на «неизвестном устройстве», а на мине, заложенной противником, для убийства украинских граждан.
Называйте вещи своими именами,
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15.02.2021 08:05
+10
одна квартальная мразь простопрекратиластрелять?
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15.02.2021 08:13
+7
Скажіть хтось презЕденту, бо щось у нього пика дуже задоволена зранку.
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7229
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15.02.2021 08:07
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тому кто кричит о "разведении сил" и "открытии новых кпвв" и "там тоже люди" нужно просто бить лицо....
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15.02.2021 08:02 Відповісти
Не на «неизвестном устройстве», а на мине, заложенной противником, для убийства украинских граждан.
Называйте вещи своими именами,
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15.02.2021 08:05 Відповісти
Низззя,а то "та сторона"-может обидеЦЦа.
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15.02.2021 08:07 Відповісти
Надо как сказал Кравчук, на каждый ХЛОПОК давать ответ, что бы кости кацапов взлетали вверх.
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15.02.2021 08:07 Відповісти
Скажіть хтось презЕденту, бо щось у нього пика дуже задоволена зранку.
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7229
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15.02.2021 08:07 Відповісти
маланцям пох ані рєзвятся празнуя очєрєдной гешефт над гоямі це не їхня батьківщина
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15.02.2021 08:33 Відповісти
Сразу видно, скорбит человек...
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15.02.2021 08:35 Відповісти
Офіційна зустріч з одним з 3000 принців у розпалі...
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15.02.2021 08:51 Відповісти
А "перша лядя" теперь спит только в увеличительных очках, без них не может найти "гиганта".
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15.02.2021 10:13 Відповісти
То щоб по очах не видно було що будуна.
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15.02.2021 12:38 Відповісти
одна квартальная мразь простопрекратиластрелять?
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15.02.2021 08:13 Відповісти
Захисники гинуть від підступних дій мордви...а тєм врємєнєм в ОАЕ свєтіт солнишко загар на пляже асобєна харош...
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15.02.2021 08:37 Відповісти
В Еміратах розпал курортного сезону. Повітря плюс 30.
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15.02.2021 10:30 Відповісти
Но в статистику потерь они НЕ ВОЙДУТ! По новой методике зе- пірахуів. Вот и доклАдАют найвеличнишему писюисту "Потерь нет!",а оно ЛОХторату втирает "потери втрое уменьшились"!.
Просто из боевых потерь исключили,статистику поправили.
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15.02.2021 08:39 Відповісти
Но в статистику потерь они НЕ ВОЙДУТ! По новой методике зе- пірахуів. Вот и доклАдАют найвеличнишему писюисту "Потерь нет!",а оно ЛОХторату втирает "потери втрое уменьшились"!.
Просто из боевых потерь исключили,статистику поправили.
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15.02.2021 08:58 Відповісти
Троє українських воїнів загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 175
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15.02.2021 10:35 Відповісти
 
 