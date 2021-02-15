В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб
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Станом на ранок понеділка, 15 лютого, виявлені 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 145 осіб;
летальних випадків – 62;
одужало – 2 478 осіб;
здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 273 475 осіб;
одужало – 1 116 779 осіб;
летальних випадків – 24 392;
проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях", - розповів Степанов.
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Цікаво скільки осіб помирає щоденно від старості?
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."