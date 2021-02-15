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В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб

Станом на ранок понеділка, 15 лютого, виявлені 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 145 осіб;

летальних випадків – 62;

одужало – 2 478 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 273 475 осіб;

одужало – 1 116 779 осіб;

летальних випадків – 24 392;

проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові штами коронавірусу в Україні поки не виявлено, - ВООЗ

В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб 03

Автор: Анастасія Потіха
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кожен день про пандемію, якої нема. з..бали. афера століття.
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15.02.2021 08:37 Відповісти
"летальних випадків - 62;" - про кількість померлих від серцево -судинних хворіб , стєпашка навмисне приховує щоб вводити в оману народ України !
Цікаво скільки осіб помирає щоденно від старості?
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15.02.2021 10:10 Відповісти
Зедебилы ,где вакцины? Сегодня Обещанное вами 15 февраля! Начало вакцинации 180000 тысячами вакцин! Опять брехня.? Уже страны Африки получили вакцины!
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15.02.2021 08:43 Відповісти
Сегодня болеют 132 304 человека. Это 0,36% от всего населения посчитанного Дубилетом.

"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
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15.02.2021 09:54 Відповісти
 
 