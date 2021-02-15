В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб

Станом на ранок понеділка, 15 лютого, виявлені 2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 145 осіб;

летальних випадків – 62;

одужало – 2 478 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 273 475 осіб;

одужало – 1 116 779 осіб;

летальних випадків – 24 392;

проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях", - розповів Степанов.

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