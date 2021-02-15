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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 2,4 млн, заражень вже понад 109,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Станом на ранок 15 лютого у світі зареєстрували 290 079 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 6 792 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 109 390 606 випадків інфікування, з них 290 079 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 411 502 особи, з них 6 792 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 2,4 млн, заражень вже понад 109,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 81,4 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 62 людини, зафіксовано 2 332 нові випадки зараження, одужали 2 478 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 2,4 млн, заражень вже понад 109,3 млн 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-м в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 21-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.

Автор: Анастасія Потіха
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,4 млн, заражений уже более 109,3 млн - Цензор.НЕТ 5943
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15.02.2021 08:27 Відповісти
 
 