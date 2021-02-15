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"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна та ОАЕ підписали контракти і меморандуми на 3 млрд. доларів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Меморандуми та контракти на $ 3 млрд. Перший день в ОАЕ був вдалим! Продовжуємо!", - написав Зеленський за підсумками першого дня робочого візиту в ОАЕ.

Як повідомляється на сайті ОП, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України і інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в рамках розробки перспективних інвестиційних проєктів і участі еміратської сторони в програмі приватизації державної власності в Україні.

"На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку", - цитує Зеленського його пресслужба.

Президент зазначив: залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

Поряд з цим 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.

Нагадаємо, Зеленський з дружиною Оленою прибули в ОАЕ 13 лютого.

14 лютого українська делегація в ОАЕ підписала низку двосторонніх документів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зацікавився концепцією "Масдар-Сіті" в ОАЕ з нульовим викидом вуглекислого газу

Перший день в ОАЕ був вдалим, - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
довбень зеленожопый
ты вчера "успешно" подписал соглашение которые было подписано в 2007 году!
а свои "меморандумы" засунь себе в дупу. это не договоры. это бумага.
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15.02.2021 08:51
+43
Тільки що, у своєму номері, був знайдений убитий Володимир Зеленський, охорона каже, що бачили його таким не раз. "Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд - Цензор.НЕТ 2499
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15.02.2021 08:51
+40
Ой всьо!!! Деньги потекли рекой меж розовых берегов.

И уже не первый раз. Только почему-то в реале не понятно, где они уже второй год.
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15.02.2021 08:46
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Яке ж воно жалюгiдне... "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 2415
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15.02.2021 18:01 Відповісти
И ни одного фото зеленого ублюдка в помещении в зале для официальньіх делегаций подписьівающего документьі на 3 млрд.
Такое впечатление что его дальше порога не пускают
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15.02.2021 09:48 Відповісти
И не пустят! Восток дело тонкое...
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15.02.2021 11:48 Відповісти
он туда ленку созил и всё.какие документы могут быть.если ещё до его отъезда было сказано шо под видом официального визита.т.к следующего раза за гос.счёт можно уже не полететь.
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15.02.2021 16:10 Відповісти
Що на ці три мільярда продасте ублюдки - останню олію чи пшеницю на які в Україні вже ціни вищі ніж у Європі???
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15.02.2021 09:50 Відповісти
Як там водичка в морі? Бурдж Халіф сподобався? а Лєнці?
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15.02.2021 09:54 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Підписав меморандуми (декларації про наміри) і чекає коли шалене бабло попливе прямо у кишені його кодли. Шейхи непогано володіють іноземними мовами і, напевно, в оригіналі прочитали Резолюцію Ради Європи, яка засудила небувалий зліт коррупції в Україні за період президентства криворіжського дарування.
Пишу понятним для ЗЕ языком: "Вова тебе никто денег не даст, у тебя лицо скучное. Да и надоел ты всем, бегаешь по миру с протянутой рукой, готовый принять с любой стороны."
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15.02.2021 09:54 Відповісти
НОВІ СТАНДАРТИ «ОФІЦІЙНОГО ВІЗИТУ» ВІД ЗЕЛЕНСЬКОГО!
* Країна: Об'єднані Арабські Емірати;
* Дата: субота-неділя - угу, в суботу-неділю чиновники ОАЕ будуть сидіти на роботі з ЗЕленим чучелом, ага, вірю-вірю);
* Склад офіційної делегації України: лише дружина (жодного представника Уряду чи парламенту);
* Підписані угоди, договори, контракти - НУЛЬ!!! ЖОДНОГО!!
* Фінансування: держбюджет (наші податки) - літак, охорона, проживання та ін.

Україна - ЗАМОЖНА КРАЇНА
Можемо собі дозволити утримувати такого преЗЕдента!!
П.Розенко
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15.02.2021 09:56 Відповісти
Зверніть увагу хто був на переговорах від ОАЕ: другорядні чиновники -заступники. Це якась ганьбища. Як це все пережити, щоб на українців не показували пальцями за кордоном?
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15.02.2021 10:00 Відповісти
розділяючи Ваші почуття, мушу зауважити, що в ОАЕ, як мусульманській країні, вихідним днем є п'ятниця.
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15.02.2021 10:56 Відповісти
Так. П'ятниця і субота.
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15.02.2021 11:25 Відповісти
субота - ні!!! Це в Ізраїлі Шаббат починається вечером в п'ятницю, а закінчується вечером в суботу!
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15.02.2021 13:38 Відповісти
Век живи -- век учись. А помрёшь всё равно неучем "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 1293
Таки ДА!
Хотя:
пятница - аль-Джум'а - выходной
суббота - ас-Сабт - отдых (википедия)
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15.02.2021 14:32 Відповісти
Хроника одного преЗЕдента

‎13.‎02.‎2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen, правительство Украины уведомляется, что сумма оплаты за вакцины, оговоренные соглашением, не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform).

В планах перспективного планирования Министерства иностранных дел Украины отсутствует официальный визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля 2021 года.

Отмена съезда партии "Слуга народа", анонсированного на 11 февраля, связана с информацией заместителя главы фракции СН в ВР об отсутствии необходимого количества голосов за два вопроса - исключение из партии депутата Дубинского и поддержка избрания Витренко. Оба вопроса набирали меньше 100 голосов. Предложение Ермака провести голосование опросным листом - пока отложено.

Главной темой планируемого на 19 февраля заседания СНБО, будеткритическая ситуация в энергетике.

Неуклюжие попытки Зеленского договориться с ЕС в обход МВФ закончились окончанием миссии МВФ. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было.

Уровень технологической готовности украинского спутника "Сич-2-1 составляет 65%.
Уровень технологической готовности систем управления спутником - 45%.
Финансирование этого проекта в бюджете 2021 года - не предусмотрено.
tZE inform
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15.02.2021 10:00 Відповісти
Оманські канікули-2

Одночасно з Зеленським, в Емірати вилетів нардеп ОПЗЖ Тарас Козак.
На скріншотах з ресурсу Flightradar видно, як літак Gulfstream G450, який також потрапив під санкції СНБО, вилетів з Мінська та приземлився в аеропорту Абу-Дабі (ОАЕ):

"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 939

Розпочався торг Козака з ЗЕленим ублюдком за те, щоб розблокували телеканали Медведчука і Козака?
Як там верещав ЗЕлений г.....н: "Кінець епохи договорняків"?
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15.02.2021 10:07 Відповісти
Нужно не в сельское хозяйство инвестировать,а развивать украинскую промышленность.Строить заводы и фабрики,создавать новые рабочие места.Украина мало производит товаров народного потребления.Мы не делаем холодильников,стиральных машин,пылеосов и т.д.Хотя там нет ни чего сложного.Мы уже даже перестали производить автомобили.В Китае 50 автомобмльных заводов ,а у нас уже ни одного.В эти секторы экономики и нужно заводить инвесторов.Строить новые заводы.Украина - большой рынок и большая страна!Украина может производить до 70% всех товаров для внутреннего потребления.Привлекайте китайцев и давайте им защиту от рейдерства ,и льготные нвлоги в те сферы производства,где мы ни чего не производим или производим очень мало.Тогда не нужно будет просить деньги мвф.И не будет внешнего долга,нагрузки на валютный рынок,дыры в бюджете и т.д.Стоит только открыть двери для инвесторов и создать пакет документов для защиты бизнеса от рейдерства,посягательств,дать льгтные налоги или освободить от налогов на первое время вообще.Страна должна развиваться.А у нас все хуже и хуже....
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15.02.2021 10:09 Відповісти
Это Вы кому сейчас это рассказали? Президенту зеленскому? Премьеру Шмыгалю? Или еще кому?
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15.02.2021 10:21 Відповісти
Про китайцев особенно понравилось. Пиши истчо.
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15.02.2021 11:10 Відповісти
Он еще сам себе "понравился" "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 9637
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15.02.2021 11:26 Відповісти
сделайте, развивайте, копайте глубже, кидайте дальше...Вы таксистом работаете?) А чем вам с/х не угодило?
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15.02.2021 12:10 Відповісти
Обісрався з МВФ, тепер відмивається "нечуваними інвестиціями".
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15.02.2021 10:18 Відповісти
Яка ж епоха краще?
Раніше було як?
ЗМІ переважно писали, як невдало Порошенко з'їздив на саміт "Україна-ЄС", як його "ігнорують світові лідери", та як "від України всі втомились", а вже потім - дрібним шрифтом йшло "МВФ узгодив збільшення програми для України" та "Євросоюз виділяє Україні 1,2 мільярди макродопомоги".
І економіка зростала, за 400$ різноробочого знайти було важко, субсидій платилося вдвічі більше ніж зараз, а пенсіонерам придумували додаткову пенсію - але цього було непомітно за крикам про "бариг" та "зубожіння".
Про чергові рекорди прибутків держпідприємств та динаміку зростання інвестицій, і чути ніхто не хотів - про "свінарчуків" було цікавіше.
Зато тепер та ганебна епоха закінчилася - МВФ кредити не дає, інвестори втекли, але можна порадіти за Бубочку, який на День закоханих полетить в Емірати. Ну так "совпало", зато він "класний" і "нє воруєт".
Це я на табло з цінами на пальне подивився. Радує тільки те, що 4/5 населення на це заслужило, а інакше б розстроївся до неможливості.

"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 7606

В. Прозапас
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15.02.2021 10:20 Відповісти
Господин Захаров, я всегда придерживаюсь принципа: если человек чего-либо не видит, значит он не хочет это видеть и объяснять и показывать ему это -- то, что он не видит -- совершенно бесполезно. Ну в само деле: не указывать же мне Вам, взрослому эрудированному человеку, на Ваши ошибки, если вся информация о них общедоступна?
По поводу правления нынешнего неудачника: мне жалко 5 лет моей жизни и жизни страны -- это просто потерянные напрасно годы (в развитии страны, конечно; да и меня это тоже задевает, как и Вас). Было бы лучше, если бы украинский избиратель был умнее.
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16.02.2021 09:35 Відповісти
"Перший день в ОАЕ був вдалим" - поїли фініки, покаталися на верблюдах...

"Продовжуємо!" - невдовзі рахат-лукум.....та і літак козака скоро прилетить, треба зустріти...
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15.02.2021 10:21 Відповісти
Зеленский очень болезненно относится к рейтингу.
Очень болезненно!
Оно собирает СМИ, где просит его не критиковать.
Он покупает дешевых Арестовичей, чтобы тот его не топил. Он закрывает пророссийские каналы, чтобы те не объедали его рейтинг.
Всем говнометам-антикоррупционерам на подобии Саака, Леща, Муси - раздал должности с сотнями тысяч зарплаты, чтобы те только не гавкали в его сторону.
Каждый день - коррупционный мегазашкар, а "антикоррупционеры" продолжают тявкать на Порошенко.
Скажу так: люди, которыми окружил себя болезненный, способны за деньги в церкви напердеть. Омерзительность Зеленского просто зашкаливает, ему не известно, что такое моральный кодекс, кодекс чести, этические нормы. Он готов с кем угодно говорить, чтобы только не обидели его "тонкую душевную конституцию" и тем более не разрушили его манямирок, где он в теплой ванной фекалий.
К чему это я все? А к тому, что реальность -- суровая вещь. Рано или поздно ему придется с ней встретится тет-а-тет и что-то мне подсказывает, что это не за горами.
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався...
Слава Україні!

І.Лютий
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15.02.2021 10:29 Відповісти
Ага, понятно.
На 2999999999 дол. - меморандумов и на 1 доллар - контрактов.
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15.02.2021 10:42 Відповісти
..... камінь у воду . А ви круги бачили ?
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15.02.2021 11:06 Відповісти
Вы не поняли! Он с Козаком подписал меморандумов и контрактов на 3 лярда! "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134 "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134 "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3134
телеАналы ж надо как-то снова открывать.
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15.02.2021 11:26 Відповісти
Зря снесли мой комментарий по этому поводу. То, что в этой, ОАЕ, шпионский центр российских спецслужб, к бабке не ходи. Второй год, агент "Бубочка", а может "Клоун", отправляется туда с докладом - и не знаешь, что об этом думать. Кучма, так тот в Москву, мотался и не один раз в год. Постоянно велись какие-то терки с кремлевскими. В то время, это не вызывало ни у кого еще лишних вопросов: Хотя, экономика и балансировала над пропастью, но вопросов никаких не возникало. У Бубочки, война - и вопросы к этой редиске, есть огромные в украинцев. Особенно, когда погибают люди за нашу страну. Паяц, он ведь глуп; он это не поймет, поскольку понять не может по причинам своей исключительной глупости. И наши люди будут гибнуть на этой войне потому что надо ломать голову над стратегией и тактикой, а не как спрятать голову в аравийский песок. И российские шпионы, наверняка, подскажут ему на этой встрече в ОАЕ, как надо еще больше уничтожить на это войне украинцев.
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15.02.2021 11:33 Відповісти
Фиников на 3 млрд купил? Ну, молодец
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15.02.2021 12:02 Відповісти
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 31
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15.02.2021 12:13 Відповісти
меморандумов на 3 млрд, а контрактов на на гривну. Он же не обманул "Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 3912
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Із Оману , блазень також привіз ніби-то два с половиною лярда і де вони ?
Миші з'їли , як і зерно наше ?🤣
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15.02.2021 12:47 Відповісти
Суть этой поездки - проведение тайных переговоров с сепаратистом и коллаборантом Виктором Медведчуком.
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15.02.2021 12:58 Відповісти
Меморандум ето бумажка она нечего не стоит
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15.02.2021 13:01 Відповісти
Одни меморандумы, а не контракты. Не надо все валить в кучу если контрактов нет.
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15.02.2021 13:03 Відповісти
Первый день в ОАЭ был успешным..

Свозили на помойку посмотреть, потом даже обедом покормили.. День прожит не зря!
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15.02.2021 13:09 Відповісти
А шейх Халифа Ибн -Зайд не захотел с этим чудом встречаться отправил к губернатору ? Зеленский только с замами договора пишут
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15.02.2021 14:43 Відповісти
Ну фсьо,таперіча зажівьом,пля....! Цікаво,а зе-дебіли взагалі розуміють,що таке меморандум про взаєморозуміння?
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15.02.2021 16:16 Відповісти
Ніхто не знає, яка доля спіткала 2,5 млрд фунтів стерлінгів?

"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 8934
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15.02.2021 16:19 Відповісти
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 4397
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15.02.2021 16:29 Відповісти
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 348
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15.02.2021 16:49 Відповісти
Если бы у нас были образованные люди, то клоуна вряд-ли бы выбрали.
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15.02.2021 17:41 Відповісти
Чтоб всё было понятно : "Меморандум (лат. memorandum - то, о чём нужно помнить) - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос." Это напоминает одесский анекдот "Знали бы вы, какой дорогой коврик на прошлой неделе она ХОТЕЛА купить"
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15.02.2021 19:01 Відповісти
Зачем Зеленский на самом деле летал в Эмираты
Ничего особенно существенного там подписано не было.
"Перший день в ОАЕ був вдалим", - Зеленський повідомив про підписання меморандумів і контрактів на $3 млрд - Цензор.НЕТ 278
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15.02.2021 23:11 Відповісти
эмиратский спутник Аль-Амал, спроектированный и разработанный с АМЕРИКАНСКИМИ институтами (да, не с самыми передовыми украинскими), уже делает снимки Марса... а где украинские спутники (или аж цельный один)... какие договоренности, какие договоры, какие инвестиции... очнитесь... в Украине не могут нормального телевизиря сделать, нет элементной базы... а полезли в сотрудничество в области космоса... Владимир Александрович, будучи в Эмиратах, Вы увидели на чем ездят в стране... а в Украине? а не Вы ли обещали вертолеты в школу, гривну по 10 долларов... умом уже не понять... и остается думать, что все брехня и поездка была с мертвечуком длдя встречи с кураторами мацковскими... только зачем так было далеко ехать... хотя янык и порох перед свержением тоже ездили пристраивать краденное бабло в Залив...
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16.02.2021 07:12 Відповісти
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