Він вірно служив Україні, - Зеленський співчуває у зв'язку зі смертю посла в Китаї Камишева

Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю посла України в Китайській Народній Республіці Сергія Камишева.

"Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам'ять", - написав Зеленський в Twitter в понеділок, інформує Цензор.НЕТ.

Співчуття у зв'язку зі смертю Камишева висловили також в Кабміні.

"Сергій Камишев почав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності і присвятив більш як два десятиліття свого життя роботі на дипломатичній ниві. Він особисто доклав значних зусиль для розвитку відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі - в 2004-2009 і 2019- 2021 роках - очолював посольство України в КНР. Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських дипломатів, які, перейнявши його досвід і знання, зараз працюють на відповідальних посадах, як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном", - підкреслюють в пресслужбі Кабміну.

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Як повідомлялося, помер посол України в Китаї Камишев.