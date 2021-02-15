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За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 66 людей загинули, 45 вдалося врятувати, - ДСНС
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Протягом минулого тижня (з 8.02 по 14.02) під час пожеж в Україні загинуло 66 осіб, на водних об'єктах - 10.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, із початку тижня зареєстровано 1 тис. 990 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 88 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 17 пожеж, врятовано на пожежах 45 осіб і не допущено знищення вогнем 581 будівлі та 59 од. техніки. На пожежах загинуло 66 чоловік, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 424 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 77 виїздів у ході яких виявлено, вилучено та знищено 522 вибухонебезпечні предмети.
Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.
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