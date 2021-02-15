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Новини Події Пожежі в Україні
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пожежа (3742) смерть (6550) ДСНС (4458) вода (910)

За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 66 людей загинули, 45 вдалося врятувати, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

За тиждень в Україні сталося понад тисячу пожеж: 66 людей загинули, 45 вдалося врятувати, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 8.02 по 14.02) під час пожеж в Україні загинуло 66 осіб, на водних об'єктах - 10.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, із початку тижня зареєстровано 1 тис. 990 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 88 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 17 пожеж, врятовано на пожежах 45 осіб і не допущено знищення вогнем 581 будівлі та 59 од. техніки. На пожежах загинуло 66 чоловік, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 424 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 77 виїздів у ході яких виявлено, вилучено та знищено 522 вибухонебезпечні предмети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рано-вранці в багатоповерхівці Харкова сталася пожежа: одна людина загинула, 13 - врятовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 10 осіб.
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В Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").
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15.02.2021 09:43 Відповісти
66 человек погибло за неделю !!!!

ГСЧС совсем офуели
хватит им платить зарплату
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15.02.2021 09:51 Відповісти
Ну вот зачем отдали службу ЧС товарищу Рюкзакову.. Все бабла и власти ему мало? А по факту мы сейчас пожинаем "плоды" идиотской реформы Яйценюха и его дурацкого моратория.
За неделю в Украине произошло более тысячи пожаров: 66 человек погибли, 45 удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3939
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15.02.2021 09:57 Відповісти
 
 