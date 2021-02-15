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бойовик (3384) вибух (3746) Горлівка (201) Безлер (28)

Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Вранці 15 лютого під тимчасово окупованою російськими військами Горлівкою Донецької області підірвали місцевого "комбата народної міліції".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга з посиланням на паблік сепаратистів у соцмережах.

За попередніми даними, невідомі заклали в автомобілі бойовика Сергія Попова з кримінальними кличками Довгий і Дуремар фугас і привели його в дію, коли він віз дочку в школу. Обоє живі, але з пораненнями, і зараз перебувають у лікарні.

Соратника терориста Безлера комбата народної міліції Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ 01

Як пише видання ОстроВ, пізніше з'явилася інформація, що вибуховий пристрій заклали під сидінням водія, але "зазнані ним рани не є серйозними".

Східна правозахисна група пише, що зараз в'їзд і виїзд з Горлівки перекритий: спецслужби окупантів і рядові бойовики проводять "відпрацювання території".

Соратника терориста Безлера комбата народної міліції Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ 02

За даними джерела, вже когось впіймали і "використовуватимуть для того, щоб продемонструвати "дії українських спецслужб", які нібито спрямовані на ескалацію конфлікту і зрив перемир'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський терорист Безлер зарепостив заяву 503-го батальйону ЗСУ, де главу "ДНР" Пушиліна назвали "мавпою із триколором"

Соратника терориста Безлера комбата народної міліції Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ 03

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Правозахисники пишуть, що Попов був підручним одного з ватажків терористичної організації ДНР Ігоря Бєса Безлера і до війни на Донбасі допомагав росіянам окупувати Крим. Вони також повідомили, що у Попова та голови окупаційної адміністрації РФ в Горлівці Івана Приходька "вже тривалий час конфлікт: не можуть поділити вивезення металобрухту з міста".

Соратника терориста Безлера комбата народної міліції Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ 04
Соратника терориста Безлера комбата народної міліції Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ 05
Фото: соцмережі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+67
Карабас Барабас ставит лайк 👍👍👍.
Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 1520
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15.02.2021 10:00
+47
Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 2681
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15.02.2021 10:00
+45
Для цього фейсу байдуже, я гадаю. Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 5662

Соратника террориста Безлера "комбата народной милиции" Дуремара подорвали в оккупированной Горловке,- СМИ - Цензор.НЕТ 3650
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15.02.2021 10:00
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зорян із шкіряком..однозначно
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15.02.2021 11:06 Відповісти
плохо...что УКРАИНА кормит ету нечисть бесплатно...все у них бесплатно....газ в раше УКРАИНСКИЙ....ну почему тогда не рвать границы УКРАИНЫ....если ето выгодно...УКРАИНСКИЙ НАРОД ГЛУП И ДОБР.
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15.02.2021 11:28 Відповісти
ГЛУП И ДОБР - це лох звичайний, але не про народ, а населення.
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15.02.2021 20:33 Відповісти
ну якщо населення...тоді РОСІЙСЬКИЙ НАРОД УКРАІНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.
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15.02.2021 21:30 Відповісти
"Жаль"!!! Що не з...!
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15.02.2021 11:40 Відповісти
Слёзы душат. Еле набрал комментарий...Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6376
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15.02.2021 12:38 Відповісти
Вот придурки!!! Подорвать и на это ума нет! ДАУНЫ!!! ДАУНСКАЯ нар. республ.
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15.02.2021 12:41 Відповісти
Террористы взорвали террориста - ничего необычного, лнр и днр -террористические организации.
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15.02.2021 12:55 Відповісти
Шкода, що не здох. Хоча розмножуватись він вже точно не зможе.
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15.02.2021 13:02 Відповісти
Тваринка вижила? Ну нічого, наступного разу пощастить
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15.02.2021 13:04 Відповісти
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3604
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15.02.2021 19:00 Відповісти
из грязи в князи и обратно
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15.02.2021 13:05 Відповісти
взрывное устройство заложили под сиденьем водителя, но "полученные им раны не являются серьезными...

По фотке похоже, что детскую петарду заложили... Просто смех..
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15.02.2021 13:12 Відповісти
Вполне могли просто попугать. В этом гадюшнике, что там воцарился с "русским миром", это вполне обычная практика, "припугнуть", чтобы руку или ногу оторвало, но жив остался.
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16.02.2021 00:28 Відповісти
они думали о них забыли ? )) ага
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15.02.2021 13:17 Відповісти
вата криворукая, даже фугас нормально заложить и подорвать не могут. ушлепки.
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15.02.2021 13:20 Відповісти
Надеюсь ему хоть ноги оторвало
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15.02.2021 13:23 Відповісти
Хіба що поцарапало.
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15.02.2021 13:42 Відповісти
Уголовник в погонах это мерзость, но он такой, этот рюський мир...
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15.02.2021 13:36 Відповісти
как то пох. на лугандона и его наследыша. Уберите это ипло с сайта.))
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15.02.2021 13:45 Відповісти
И такие хари руSSкого мира легализует крачучка и Ко через так называемую ткг в Минске.
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15.02.2021 14:02 Відповісти
Всюди,куди дістає рускімір-злочинці пролазять у вищу владу,деякі навіть президентами стають.
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15.02.2021 17:34 Відповісти
Дупло в броне.
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15.02.2021 14:08 Відповісти
Просто Дуремару нужно поменьше жрать гороха!
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15.02.2021 14:24 Відповісти
Та какой там фугас, петарду заложили, свалят все на бандеровцев кровожадных. А по сути внутренние уголовные разборки.
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15.02.2021 14:56 Відповісти
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1213 Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7174 Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4998
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15.02.2021 15:12 Відповісти
От якби цей чмошник здох,то тоді б і говорити про це можна було б, а так- струс повітря,не більше...
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15.02.2021 15:27 Відповісти
больше на предупреждение похоже.
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15.02.2021 15:58 Відповісти
Может на поребрик наскочил.
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15.02.2021 16:06 Відповісти
Пусть тварюка в больнице подхватит ковид и медленно сдохнет....
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15.02.2021 16:17 Відповісти
Безлер, воно ж iгорьоша береговой, слiдуючий...
кацапська ксiва серiя 45 13 номер 078492

Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7444
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15.02.2021 16:26 Відповісти
Ну, що-що, а це не наші точно. Такі криворукі атентати здатні робити тільки друзі Дуремара. Може то вони просто пошуткували так і перебрали з петардою.
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15.02.2021 16:27 Відповісти
Флеш-моб "Підірви свою сраку" триває.
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15.02.2021 16:38 Відповісти
Да как обычно что то не поделили , вот и пошли разборы.
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15.02.2021 19:23 Відповісти
Яйца повисли на акации.А шонизя этот конкурс провести в лифте.
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15.02.2021 16:56 Відповісти
Они что его питардой подрывали что даже сидение не сорвало? Какая то специальная показуха. Посмотрите ролики что делает из машины даже 100грн тротилла. А здесь походу зажигалка закатившаяся под сидение взорвалась
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15.02.2021 17:06 Відповісти
Почему когда хорошего человека бандиты или террористы подрывают то машина в дребезги и обломки по всей улице. А здесь заметте даже стекла не повыбивало в машине
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15.02.2021 17:19 Відповісти
А здесь заметте даже стекла не повыбивало в машине

Во-первых - просто предупредили, что директору батальона, нельзя добывать металлолома больше, чем директору города. Во-вторых - это же машина, а не жигуль Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4193
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15.02.2021 18:40 Відповісти
судя по последствиям - ничего страшного, памперсы токо сменить и вперед- за родину, за сталина..., просто они решили, что давно у них как-то ниче не взрывалось..., мужик штаны поменяет да и все, но крику будет на весь Донбасс, видно заскучала вата, хочется балагана...
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15.02.2021 17:20 Відповісти
Тупое быдло. Яйца оторвало- и то хорошо!
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15.02.2021 17:23 Відповісти
Какие грозные, героические у них имена.
Дуремар... Круто.
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15.02.2021 17:37 Відповісти
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6039
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15.02.2021 18:47 Відповісти
ой яке не обережне поводження з вибуховими пристроями. хоча чому дивуватись "макака з гранатою"
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15.02.2021 17:46 Відповісти
Стыд и срам это, а не подрыв, какой там мог быть фугас, просто обыкновенная петарда, сидушку даже не разорвало. По выкручивать бы руки таким подрывникам, у которых растут они из оппы.
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15.02.2021 18:20 Відповісти
Воно просто гороху переїло та перднуло, а "мгб" каже теракт.
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15.02.2021 20:38 Відповісти
Соратника терориста Безлера "комбата народної міліції" Дуремара підірвали в окупованій Горлівці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1476
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15.02.2021 18:28 Відповісти
Нарешті гульбан після довгого затишшя, а я вже боявся, що косорилі дохнути перестали.
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15.02.2021 19:30 Відповісти
Дуремар не пішов на корм пиявкам хробакам.
А шкода.
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15.02.2021 20:27 Відповісти
Та це порнографія якась, а не замах.
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15.02.2021 20:43 Відповісти
Скорше всього, що то "свої ж" бавились. Чи то через вроджену клишорукість, чи то цілком свідомо зробили дуремарові "всього лише шах".
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15.02.2021 20:59 Відповісти
Херои не сдыхают, они уходят в Геену на концерт Кабсдоха! там ждут их мойщик Матаролер, сторож Гиви - "педекюр" и во все дыры девственница дохторуха Лиза!
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15.02.2021 20:49 Відповісти
лохи пля
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15.02.2021 20:59 Відповісти
Хорошо сказал...
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16.02.2021 03:11 Відповісти
Судя по харе, натуральный Дуремар)
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15.02.2021 22:20 Відповісти
Ватоцефалы должны умирать каждый день. Тысячами...
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16.02.2021 03:10 Відповісти
Оно и понятно, с такой кличкой долго не живут
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16.02.2021 08:28 Відповісти
Ребенок то чем виноват? вы чем думаете когда радуетесь?
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16.02.2021 10:16 Відповісти
Настя с этого ребенка нечего не будет,,,а не мразь в ней точно воспитают
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21.02.2021 18:45 Відповісти
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