Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба. ФОТО

Двох нелегальних мігрантів, які прямували до Німеччини, затримали вночі прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Чоловіків 26 та 30 років, які рухалися в бік кордону з Угорщиною, прикордонний наряд виявив опівночі на околиці населеного пункту Астей. Затримані мали при собі паспорти громадян Туреччини. Вони розповіли, що кінцевою метою їхньої незаконної подорожі була Німеччина, де іноземці планували поліпшити умови свого життя", - наголошують у повідомленні.

У ході встановлення всіх обставин правопорушення прикордонники з'ясували, що в Україну громадяни Туреччини потрапили законним шляхом, а далі за допомогою GPS спланували свій маршрут до Євросоюзу. Зараз правопорушники доставлені до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Також зазначають, що за спробу порушення кордону на чоловіків складені адмінпротоколи, провадження буде направлено до суду, який і надасть правову оцінку діям іноземців.

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