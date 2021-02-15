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Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба. ФОТО

Двох нелегальних мігрантів, які прямували до Німеччини, затримали вночі прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Чоловіків 26 та 30 років, які рухалися в бік кордону з Угорщиною, прикордонний наряд виявив опівночі на околиці населеного пункту Астей. Затримані мали при собі паспорти громадян Туреччини. Вони розповіли, що кінцевою метою їхньої незаконної подорожі була Німеччина, де іноземці планували поліпшити умови свого життя", - наголошують у повідомленні.

У ході встановлення всіх обставин правопорушення прикордонники з'ясували, що в Україну громадяни Туреччини потрапили законним шляхом, а далі за допомогою GPS спланували свій маршрут до Євросоюзу. Зараз правопорушники доставлені до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону.

Також зазначають, що за спробу порушення кордону на чоловіків складені адмінпротоколи, провадження буде направлено до суду, який і надасть правову оцінку діям іноземців.

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Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба 01
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Бовдурі! По мху на деревах треба було!
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15.02.2021 10:13 Відповісти
Германия это да...Беспроигрышный вариант.
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15.02.2021 10:16 Відповісти
Нехай би їх Німеччина і ловила. Ви кордон з Московським улусом краще патрулюйте, а не з ЄС.
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15.02.2021 10:26 Відповісти
я тоже хочу улучшить условия проживания моего коганата! но и не против и в Турсии жить в чем смысел идти пешком нелегально? наверно преступники бежали от наказания
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15.02.2021 10:31 Відповісти
мукачівський загін))) де кордон а де то мукачєве Затримано двох нелегалів, які планували за GPS потрапити до Німеччини, щоб поліпшити умови свого життя, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9646 якесь є@ануте містечко...
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15.02.2021 11:58 Відповісти
за gps, а могли б за капусту самі прикордонники провести
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15.02.2021 16:28 Відповісти
 
 