Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода
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Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода розповів, що дружина Микитася Наталія наймала людей для викрадення його сина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Майборода повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Я визнаний представником потерпілого у справі, де потерпілий - мій 8-річний син! Його планувало викрасти сімейство Микитасів. Зараз Максим Микитась, мій колишній керівник, президент "Укрбуду" і ексдепутат сидить під арештом у новій справі - його підозрюють в організації викрадення його приятеля, юриста Олега Мірошниченка", - розповів Майборода.
За словами Майбороди, Мірошниченко в інтерв'ю ЗМІ розповів, що дружина Микитася Наталія наймала людей для викрадення сина Майбороди.
"Чого хотіли добитися - важко зрозуміти. Помста чи вимагання, та й це не так важливо. Вражає інше - як таке взагалі могло спасти на думку!? До чого тут дитина ?! Але хотіли штовхнути якомога болючіше - прекрасно знають, який це довгоочікуваний син ... Найстрашніше, що і одне, і друге викрадення відбувалося і планувалося в той час, як сімейство Микитасів було під пильною увагою НАБУ, їхні телефони прослуховувалися, їхні зустрічі контролювалися, їхнє листування читалося. І знаючи все це, детективи не тільки не запобігли новим злочинам, а ще й випустили Микитася на свободу! А він швидко себе проявив, замовляючи викрадення неугодних, за що знову повернувся в камеру", - розповів гендиректор "Укрбуду".
Майборода закликав усіх, кому відомі деталі планованого викрадення його сина, зв'язатися з ним.
Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.
У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
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що видають таку мачню
Вот антихрист. И креста же на нем нет.