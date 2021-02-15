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Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода

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Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода розповів, що дружина Микитася Наталія наймала людей для викрадення його сина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Майборода повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Я визнаний представником потерпілого у справі, де потерпілий - мій 8-річний син! Його планувало викрасти сімейство Микитасів. Зараз Максим Микитась, мій колишній керівник, президент "Укрбуду" і ексдепутат сидить під арештом у новій справі - його підозрюють в організації викрадення його приятеля, юриста Олега Мірошниченка", - розповів Майборода.

За словами Майбороди, Мірошниченко в інтерв'ю ЗМІ розповів, що дружина Микитася Наталія наймала людей для викрадення сина Майбороди.

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"Чого хотіли добитися - важко зрозуміти. Помста чи вимагання, та й це не так важливо. Вражає інше - як таке взагалі могло спасти на думку!? До чого тут дитина ?! Але хотіли штовхнути якомога болючіше - прекрасно знають, який це довгоочікуваний син ... Найстрашніше, що і одне, і друге викрадення відбувалося і планувалося в той час, як сімейство Микитасів було під пильною увагою НАБУ, їхні телефони прослуховувалися, їхні зустрічі контролювалися, їхнє листування читалося. І знаючи все це, детективи не тільки не запобігли новим злочинам, а ще й випустили Микитася на свободу! А він швидко себе проявив, замовляючи викрадення неугодних, за що знову повернувся в камеру", - розповів гендиректор "Укрбуду".

Майборода закликав усіх, кому відомі деталі планованого викрадення його сина, зв'язатися з ним.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт.

У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор Укрбуд Девелопмент Майборода 01

Автор: Анастасія Потіха
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Как-то неубедительно жмёт слезу. Даже несмотря на то, что Микитась тот ещё гусь.
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15.02.2021 11:06 Відповісти
здається ОП і татарова дотискають,
що видають таку мачню
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15.02.2021 11:25 Відповісти
шо то напоминает, " бендеровцы кушают детей" Сімейство Микитасів планувало викрасти мого 8-річного сина, - гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Майборода - Цензор.НЕТ 8206( стало відомо з відкритих джерел смі)
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15.02.2021 11:42 Відповісти
и прибить к забору...
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15.02.2021 11:43 Відповісти
Не вірю жодному слову Майбороди !
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15.02.2021 11:43 Відповісти
Брехня це все, і харя в брехуна брехлива. Ми чудово розуміємо, що посадили Микитася не за міфічне "викрадення", а за російського агента Татарова.
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15.02.2021 11:43 Відповісти
Поэтому мы с Татаровым были вынуждены рейдернуть УкрБуд, а в будущем заручиться крышей в виде Ермака, и ЗеЛошка.
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15.02.2021 12:31 Відповісти
і ше тебе треба булу трахнути разом з Татаровим! Павуки в одній банці зірались!
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15.02.2021 16:52 Відповісти
И храм Христа-Спасителя тоже Микитась разрушил???
Вот антихрист. И креста же на нем нет.
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15.02.2021 16:56 Відповісти
 
 