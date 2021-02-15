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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17428) Порошенко (13230) рейтинг (696) Тимошенко (4639) КМІС (267)

Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б П. Порошенко – 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Ю. Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5%. Далі йдуть Ю. Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), І. Смешко (5,9% і 8,2%), В. Медведчук (3,7% і 5,1%), В. Гройсман (3,2% і 4,5%), А. Гриценко (2,9% і 4,1%)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Єрмак назвав причини падіння рейтингу влади: Непрості часи, потік дезінформації, низький рівень інформаційної політики

Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС 01
Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС 02
Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС 03

Упродовж 5-7 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне регулярне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI)на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3467
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15.02.2021 10:59
+26
Народная примета - когда дела у "величайшего" идут ниже плинтуса, то срочно появляется очередной рейтинг, где он типа "побеждает".
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15.02.2021 10:57
+24
Альтернативи Порошенку поки що немає. Вибір один: або Україна , або московія. Або Порох, або всі інші.
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15.02.2021 11:00
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Будешь оппонентов гневно клеймить малороссами -с тремя ошибками в слове-вспоминай эту картинку. И остальные 60 000 перепечатанных "ржачных" картинок из сайтов ДНР и РФ.
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15.02.2021 11:56 Відповісти
Теперь ясно, почему закрыли каналы.
"Опустить" Бойко!
Ничего личного, только борьба за государственное корыто.
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15.02.2021 11:14 Відповісти
Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3812
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15.02.2021 11:15 Відповісти
Що, правда очі коле? Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1922 Обтікай...
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15.02.2021 11:48 Відповісти
Каким макаром грося к приватизации, лапоть? Кто законопроект в вр отправил?
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15.02.2021 11:53 Відповісти
*децентрализации. Кстати, а кто гросю в кабмин поставил?
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15.02.2021 11:54 Відповісти
так ты демагог...?)))
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15.02.2021 11:59 Відповісти
Ти ще скажи зебіл шо то всьо мудрий наріт зробив)))
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15.02.2021 12:32 Відповісти
Еще квартал отдыха по Оманам и ОАЕ, а также поддержание там уркаинского бизнеса, и Вова на коленях будет Пету просить стань премьером.
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15.02.2021 11:21 Відповісти
На манеже -одни и те же,что и 20 лет назад.У кого сми и деньги,тот и в дамках.
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15.02.2021 11:21 Відповісти
Могу предсказать что никто из них следующим президентом не будет!!
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15.02.2021 11:25 Відповісти
А кто будет? Завангуй Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9699
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15.02.2021 11:27 Відповісти
РАЗУМКОВ(АБО ІНШЕ ПРИЗВІЩЕ) -73 %
ПОРОШЕНКО -26 %
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15.02.2021 11:36 Відповісти
Уже был один 73% Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8531 . От Шута до украинофоба Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8531 .Вы еще за Медведчука проголосуйте...
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15.02.2021 11:56 Відповісти
І це бид.о проголосує і за **** ... аби не Порох..
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15.02.2021 12:34 Відповісти
голосую не я.ГОЛОСУЄ УКРАЇНА.
УПОРОТІ ПРИХИЛЬНИКИ ПЕТРА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛИ...Що Барига -НЕ ВИБІР.
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15.02.2021 14:43 Відповісти
так расскажи, какой твой выбор? Только не забывай, что и я могу что-то очень неприятное ответить
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15.02.2021 15:56 Відповісти
П.С. И не надо орать, от того что на капс давишь, ума тебе не прибавится
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15.02.2021 16:03 Відповісти
Да, количество тупорылых дебилов неизменно, и их большинство, к сожалению
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15.02.2021 11:56 Відповісти
Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8578 Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7993
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15.02.2021 11:28 Відповісти


Президентський рейтинг:
22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка

(CENSORED) Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2294
УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ !!!
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15.02.2021 11:35 Відповісти
Я ще вона повинна стати федеративною! Я вгадав?
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15.02.2021 11:53 Відповісти
про зміну державного устрою під час війни не говорять.
прихильники "соборності " і "національного диктатора" Порошенко можуть поки що розслабитись )
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15.02.2021 14:45 Відповісти
А зараз що ти робиш?
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15.02.2021 16:21 Відповісти
ну 2 палатный парламент необходим!
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15.02.2021 15:26 Відповісти
Хитрожопый паренек, ты бы все таки прибрал вторую *Д* из ника...
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15.02.2021 13:43 Відповісти
Бойка аж 4 й Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7619 .. А що це , КМІСу( ригівській конторі ) риги забули проплатити черговий " транш" . ?? От ті й написали правду . Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4279 .
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15.02.2021 11:38 Відповісти
Можливо рейтинг замовив медведчук щоб трохи попустити строптивого Бойка. (типу з моєю участю президенства тобі не бачити)
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15.02.2021 11:49 Відповісти
Найбіль реально показує розклади Демініціативи Бекешкіної і Соціс. Їх поки що не бачимо.
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15.02.2021 11:43 Відповісти
Померла директорка фонду "Демократичні ініціативи", відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Про це повідомили у фонді "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва у суботу, 21 березня 2019.

Соціологія в Україні,здається, теж (.
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15.02.2021 11:46 Відповісти
СОЦИС объективный потому, что в его опросах рейтинг Порошенко и ЕС всегда выше, чем у всех остальных социологических компаний. Но это только твоя реальность. ))
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15.02.2021 11:52 Відповісти
Але ж і в інших конторах ( які годуються з рук інших політичних сил ), рейтинг Порошенка всеодно високий ,, у другий тур виборів він виходить будь з ким .

От така рєальность ,чувак , на сьогодні ,, наша спільна . Кожен 5-6 виборець країни -прихильник Порошенка . Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8064 . І нічого ти з цим не вдієш .
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15.02.2021 12:18 Відповісти
Я никогда не воюю с реальностью. На сегодняшний день Порошенко в случае выдвижения имеет одни из лучших шансов на второй тур. Ни в одном моём посте нет обратного утверждения. А вот ты с коллегами упрямо от реальности убегаешь, отвергая очевидный факт того, что Порошенко проиграет любому из возможных на сегодняшний день соперников по второму туру. Призрачные шансы у него остаются только в случае соперничества с бойко. И даже в случае победы... каким ты себе представляешь президентство человека, к которому негативно относятся 75% граждан страны?. При таком президенте гарантирована политическая война между ветвями власти и как следствие её паралич. Единственное на что остаётся надежда, что у Петра хватит совести не баллотироваться. Хотя... совесть и Петро...((
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15.02.2021 12:30 Відповісти
Ага кацап, як скажеш...
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15.02.2021 12:34 Відповісти
Програє - не програє , це вже діло третє Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3418 . . Але прагнути треба . Виграє один , всі інші ( 99 із 100 , наприклад ) теж програють , але ж вони всеодно йдуть на вибори . До того ж ,йдуть ті в кого рейтинг ще нижчий ніж у Порошенка , але ж ідуть . !!

А совісті в Петра не було б , якби він відмовився від виборіів ,, бо тоді б він зрадив своїх прихильників . Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6325 .
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15.02.2021 12:45 Відповісти
От ЕС могут выдвинуть какого нибудь Турчинова, например. Пётр внятно объяснит вам суть дела. И пойдёте дружно голосовать. В любом случае решать будет Пётр, а не вы. И если ему будет выгоднее не выдвигаться, уж поверь, положит он на ваше мнение. Но конечно сделает он это с вами нежно и аккуратно, как он умеет.))
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15.02.2021 13:00 Відповісти
Якщо видвінут Турчинова , значить проголосуємо за Турчинова , чи за будь якого іншого політика , який буде продовжувати політику Порошенка .
Головне не персона , а - армія - мова - віра , і - Україна понад усе . Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8160 .
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15.02.2021 13:09 Відповісти
Да. Я понимаю.
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15.02.2021 13:19 Відповісти
Ээээээ,да ты оказывается редкостное муило из под нижнего тагила...
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15.02.2021 13:45 Відповісти
у другий тур виборів він виходить будь з ким, де він програє з майже всіма..можливо за винятком пі...расів з ОПЗЖ і недобитків комуняк і ригів...
Внаслідок Антирейтингу,котрий у нього найбільший в Україні.
-----------------------------------------------------
От така рєальность ,чувак , на сьогодні ,, наша спільна
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15.02.2021 14:48 Відповісти
Социс - это контора Грынива, которая завышает рейтинги Порошенко и ЕС.
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15.02.2021 12:21 Відповісти
«Брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани».© Сер Вінстон Черчілль.
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15.02.2021 11:59 Відповісти
Що знову обиратимемо між а) недосвіченим, б) брехлом в) бабулею г) гівном сєпарсьим.
Може вже час обрати націоналіста!!!
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15.02.2021 12:00 Відповісти
Нi,доки в нас нема нацiоналicтiв
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15.02.2021 12:04 Відповісти
Як тільки з'являться , так зразу і оберемо . Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3735 .
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15.02.2021 12:20 Відповісти
Баран, сейчас в стране единственный националист адекватный - Порох
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15.02.2021 13:48 Відповісти
Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3073
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15.02.2021 14:50 Відповісти
Пошли "правильные" рейтинги.
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15.02.2021 12:07 Відповісти
Ну вот всё оказывается не так уж и плохо и рыгозажопинский реванш нашей стране не грозит и не просматривается ,как тут кричат и пугают нас из-за каждого угла адепты сывочолого шоколадного гетьмана
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15.02.2021 12:30 Відповісти
Кто еще за этого зелёного упыря готов проголосовать? У кого не спрошу, никто не признаётся вообще что за него. Даже те кто кричал ранее))) ЗЕбильё вы где?
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15.02.2021 12:31 Відповісти
Ты агрессивный. Возможно тебя опасаются или просто берегут твою нервную систему. Зеленский сегодня без особых проблем переизбрался бы на второй срок. Нравится тебе это или нет. Но к счастью для тебя, выборы не сегодня. Всё ещё может измениться.
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15.02.2021 12:46 Відповісти
Никакой второй срок твоему зекретину и сейчас не светит,зесрань)так что можешь свои сказки ,для бедных,только в своей семье рассказывать
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15.02.2021 14:32 Відповісти
Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3247935

ЗА ВАЩІ ГРОЩІ ЛЮБИЙ РЕЗУЛЬТАТ, СПИТАТИ КОЛЮ Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4727
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15.02.2021 12:32 Відповісти
...и эта первая четвёрка обозначает полный мрак сознания лохтарата...
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Гаврила бабохер,а не пошел бы ты в хоспис работать ....
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15.02.2021 13:53 Відповісти
А давайте, миледи, вы не будетет мне советовать, что мне делать ? А я вам за это не скажу куда Вам идти.
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15.02.2021 16:54 Відповісти
Как было 70 к 30 во втором туре с Порошенко, так и осталось. Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6741
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Не совсем. Сегодня было бы где-то 60/40. Не за счёт того, что поднабрал Порошенко, а за счет того, что растерял Зеленский.
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15.02.2021 12:49 Відповісти
Ясно що през тормоз , але Вальцман з Григорян це ізчадіе корупціі та брехні.
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15.02.2021 13:03 Відповісти
Чебураха драная,*Вальцман*- это твой сожитель в теплотрассе чебоксар, с которым вы спите в позе 69 постоянно....
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15.02.2021 13:54 Відповісти
Григорян? - Григян.Де тобі бидлу і вашому клоуну до Юлі?
Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 881 В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 881 Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 881 Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6584 Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7466 Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружеское плечо" на своих политических условиях.Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6584 Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними бы на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президентству. Но это уже совсем другая история...**14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты
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15.02.2021 17:56 Відповісти
Інформаційні маніпуляції і тасування вальтів в колоді. Нам потрібні зовсім інші нові лідери держави а не ті кого нам обирають злодії олігархи.
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15.02.2021 13:17 Відповісти
Столько старых лиц- а счастья нету....
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15.02.2021 14:15 Відповісти
22% за Зелю Нарика - это потому, что упоротые зебилы не поняли вопрос, но помнят, что его йумор, под косячок или пивасик, им нравиться..
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15.02.2021 15:07 Відповісти
Пороху респект!
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15.02.2021 15:34 Відповісти
Когда уже вышвырнут этого клоуна Зеленского из Украины*?
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15.02.2021 15:45 Відповісти
Это ж каким «талантливым» политиком надо быть, что б за полтора года обвалить свой рейтинг на 50,%!!!!!!!
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15.02.2021 16:19 Відповісти
Як ви себе тим Порошенко понакручували, Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 897 збожеволіти можна.
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15.02.2021 16:37 Відповісти
Все, Вова. Можешь брать пистолет с одним патроном в руки.
Обратный отсчет пошел....
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15.02.2021 16:56 Відповісти
Несчастная страна...
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15.02.2021 17:00 Відповісти
Ю.Тимошенко:
Я можливо,для частини людей відкрию Америку,а можливо для частини людей,це буде
очевидні речі.5 років попередньої влади,коли декларувалось,що вони купують газ
в Європі,реально купувався російсьий газ. І будь яка чесна влада яка прийде -
вона,це доведе.Тому,що весь газ який як би то в лапках купувався на
європейських біржах,весь йшов прямим ходом з РФ. І,це злочин.За який буде
попередня влада відповідати.Вони по документам робили як би то круговий реверс.
Але насправді ви ж знаєте,що газ в Європі не добувається.Ну верніше в достатній
кількості не добувається.І Європа теж купує російсьий газ. І тому перший обман
який був,це те,що 5 років купується європейський газ. Купували російський
газ,але інформаційно його упаковували як біржовий європейський.Це перше,а по
друге,я хочу вам сказати,що по великому рахунку нам взагалі російського газу не
потрібно. Чому? - тому,що ми маєм такі запаси природнього газу,що якби ми
поставили держаний видобуток українсько газу - при чому дуже швидко,зараз такі
технологіі і така техніка,що видобуток газу розширювати можна негайно просто
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15.02.2021 17:43 Відповісти
У Юли, как всегда украли пяток процентов. Ну и статистика!
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15.02.2021 19:12 Відповісти
был бы смысл засунуть свои обиды куда подальше и объединиться Тимохе и Пороху. Экономика Юльке,Порох внешняя политика. объективно на сегодня самые сильные политики.
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15.02.2021 21:39 Відповісти
оманський все
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16.02.2021 12:05 Відповісти
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