Президентський рейтинг: 22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
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Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше голосів отримав би В. Зеленський, за якого проголосували б 16,2% серед усіх респондентів і 22,7% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці опинився б П. Порошенко – 13,1% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився. На третьому місці – Ю. Тимошенко, з показниками, відповідно, 10,3% і 14,5%. Далі йдуть Ю. Бойко (відповідно, 8,1% і 11,4%), І. Смешко (5,9% і 8,2%), В. Медведчук (3,7% і 5,1%), В. Гройсман (3,2% і 4,5%), А. Гриценко (2,9% і 4,1%)", - йдеться в повідомленні.
Упродовж 5-7 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне регулярне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI)на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
"Опустить" Бойко!
Ничего личного, только борьба за государственное корыто.
ПОРОШЕНКО -26 %
УПОРОТІ ПРИХИЛЬНИКИ ПЕТРА ДОСІ НЕ ЗРОЗУМІЛИ...Що Барига -НЕ ВИБІР.
Президентський рейтинг:
22,7% - за Зеленського, 18,3% - за Порошенка, 14,5% - за Тимошенко і 11,4% - за Бойка
(CENSORED)
УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ !!!
прихильники "соборності " і "національного диктатора" Порошенко можуть поки що розслабитись )
Соціологія в Україні,здається, теж (.
От така рєальность ,чувак , на сьогодні ,, наша спільна . Кожен 5-6 виборець країни -прихильник Порошенка . . І нічого ти з цим не вдієш .
А совісті в Петра не було б , якби він відмовився від виборіів ,, бо тоді б він зрадив своїх прихильників . .
Головне не персона , а - армія - мова - віра , і - Україна понад усе . .
Внаслідок Антирейтингу,котрий у нього найбільший в Україні.
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От така рєальность ,чувак , на сьогодні ,, наша спільна
Може вже час обрати націоналіста!!!
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3247935
ЗА ВАЩІ ГРОЩІ ЛЮБИЙ РЕЗУЛЬТАТ, СПИТАТИ КОЛЮ
Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают. В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского; Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленные на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны; Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах: Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок; Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружеское плечо" на своих политических условиях. Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними бы на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президентству. Но это уже совсем другая история...**14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты
Обратный отсчет пошел....
Я можливо,для частини людей відкрию Америку,а можливо для частини людей,це буде
очевидні речі.5 років попередньої влади,коли декларувалось,що вони купують газ
в Європі,реально купувався російсьий газ. І будь яка чесна влада яка прийде -
вона,це доведе.Тому,що весь газ який як би то в лапках купувався на
європейських біржах,весь йшов прямим ходом з РФ. І,це злочин.За який буде
попередня влада відповідати.Вони по документам робили як би то круговий реверс.
Але насправді ви ж знаєте,що газ в Європі не добувається.Ну верніше в достатній
кількості не добувається.І Європа теж купує російсьий газ. І тому перший обман
який був,це те,що 5 років купується європейський газ. Купували російський
газ,але інформаційно його упаковували як біржовий європейський.Це перше,а по
друге,я хочу вам сказати,що по великому рахунку нам взагалі російського газу не
потрібно. Чому? - тому,що ми маєм такі запаси природнього газу,що якби ми
поставили держаний видобуток українсько газу - при чому дуже швидко,зараз такі
технологіі і така техніка,що видобуток газу розширювати можна негайно просто