За добу від COVID-19 у Києві померли 7 людей, одужали - 439, виявили 211 нових випадків, - Кличко

Кількість виявлених випадків COVID-19 у Києві перевищила 132 тис. осіб.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 211 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (усього 132 160).

Серед захворілих 124 жінки у віці від 19 до 90 років, 76 чоловіків у віці від 19 до 87 років, 6 дівчаток у віці від 1 до 16 років і 5 хлопчиків від 15 до 17 років.

Крім того, за добу від коронавірусу померли 7 жителів столиці (з початку пандемії всього 2 521 летальний випадок).

У лікарні госпіталізували 32 пацієнтів.

Водночас 439 жителів Києва побороли коронавірус (з початку пандемії одужали 87 439 осіб).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (52), Деснянському (45) і в Святошинському (44).

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко