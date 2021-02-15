180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко
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Через поломку літака 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. МЗС і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути їх в Україну.
Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки і якомога швидше вирішив питання їх повернення", - написав Ніколенко.
Топ коментарі
+11 Михаил Дужик
показати весь коментар15.02.2021 11:35
+7 igor mandiur
показати весь коментар15.02.2021 11:31
+4 Алекс S. Pоман
показати весь коментар15.02.2021 11:32
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Будут мучатся на заброшенном острове еще несколько суток.
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо" или я вас туда не посылал
В Україні в заметених селах люди опинились відрізані від цивілізаціії, без ліків і можливості виїхати.
Де вертольоти Авакова, якому також тепло в ОАЕ?
https://www.visti.rovno.ua/news/zhiteli-sela-zolotolin-na-rivnenshchini-blahayut-pro-dopomohu?fbclid=IwAR1Po7Uue7VceMhMywR9ofInNyyEiqT91NXfjHpuf4qEgaWpN2UR5BgSUjk
тільки б сала не забути, бо ж там його курва - нема
Подумаешь, проблема. Надо верх ераплана срубить, будет как здоровенная лодка. Дать каждому по веслу и пусть гребут. По морю-окияну. За месяц догребут.
Думайте,что пишите.