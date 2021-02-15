180 українських туристів застрягли на Занзібарі через поломку літака, - речник МЗС Ніколенко

Через поломку літака 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. МЗС і посольство України в Кенії працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути їх в Україну.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки і якомога швидше вирішив питання їх повернення", - написав Ніколенко.

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