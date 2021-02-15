Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з понеділка, 15 лютого, фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Проскочити пошвидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче. З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера стоїть у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36", - написав він.

Білошицький зазначив, що система фото- і відеофіксації довела свою ефективність.

"На місцях, де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизились у три рази. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал", - написав заступник начальника патрульної поліції.

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