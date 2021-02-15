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Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з понеділка, 15 лютого, фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Проскочити пошвидше смугою для руху громадського транспорту і не отримати адмінпостанову стане ще важче. З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Перша така камера стоїть у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36", - написав він.

Білошицький зазначив, що система фото- і відеофіксації довела свою ефективність.

"На місцях, де встановлені комплекси автоматичної фіксації правопорушень кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизились у три рази. Ми продовжуємо розвивати цей напрямок й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал", - написав заступник начальника патрульної поліції.

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Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький 01

Автор: Анастасія Потіха
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Здорово,это увеличит уровень жизни,создаст рабочие места и посадит в тюрьмы коррупционеров и взяточников.
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15.02.2021 11:35 Відповісти
Залишилось розчистити цю полосу від снігу.
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15.02.2021 11:37 Відповісти
І штрафувати громадський транспорт за рух не по своїй спеціальній смузі.
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15.02.2021 11:47 Відповісти
Точніше, маршрутки, бо автобуси і тролейбуси зазвичай по ній їздять...
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15.02.2021 12:52 Відповісти
за не правильную парковку нужно тоже штрафовать, и если эти деньги пойду в бюджет то от этого будет толк.
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15.02.2021 12:20 Відповісти
Жека Смерека поширив допис.
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15.02.2021 12:25 Відповісти
Жека Смерека Підкажіть куди поділася смуга для громадського транспорту на Хмельницького?))Нагадаю, що #sneckdown - це, коли, сніг показує на ділянки дороги, якими не користуються.
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15.02.2021 12:26 Відповісти
А от цікаво, якщо на дорозі ДТП і об'їхати його можна лише по смузі для громадського транспорту, чи штрафуватиме камера за порушення?
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15.02.2021 12:53 Відповісти
Конечно.
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15.02.2021 14:05 Відповісти
всем дедушкам на москвичах приготовится, рассказывать сказки про слабый мотор уже не получится, в прошлом эксперименте был замечен дед Иван, который положил на законы ПДД начал дрифтовать не жалея резины на скорости 200 км Від сьогодні камери автофіксації реєструватимуть порушення проїзду смугою громадського транспорту, - Білошицький - Цензор.НЕТ 1340
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15.02.2021 13:41 Відповісти
Камери - зло. Має бути живий поліцай, що злапає, скаже айяйяй та випише штраф.
А камера - ну а як довести що то на машині був я а не хтось схожий що начепив мій номер?
більше того, для вихсовної функції краще щоб на місці був виписаний квиток, ну й шакала має бути від вартості-потужності машини, частоти випадків....
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15.02.2021 17:38 Відповісти
 
 