У Раді хочуть заслухати Генпрокурора Венедіктову щодо розслідування подій на Майдані
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У Верховній Раді нардепи хочуть заслухати Генерального прокурора Ірину Венедіктову з приводу розслідування подій Революції Гідності.
Про це в ході години запитань до уряду заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"Користуючись нагодою, я хочу внести пропозицію запросити на цьому тижні до Верховної Ради Генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом і суспільством про хід і поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - сказала Кондратюк.
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