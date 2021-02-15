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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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У Раді хочуть заслухати Генпрокурора Венедіктову щодо розслідування подій на Майдані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді хочуть заслухати Генпрокурора Венедіктову щодо розслідування подій на Майдані

У Верховній Раді нардепи хочуть заслухати Генерального прокурора Ірину Венедіктову з приводу розслідування подій Революції Гідності.

Про це в ході години запитань до уряду заявила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Користуючись нагодою, я хочу внести пропозицію запросити на цьому тижні до Верховної Ради Генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом і суспільством про хід і поточні підсумки розслідування справ Майдану і дати цілісну оцінку цим подіям", - сказала Кондратюк.

Також читайте: Ексголова СБУ Наливайченко на суді у справі Майдану: Ми передавали ГПУ похвилинну інформацію про розташування снайперів в урядовому кварталі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
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15.02.2021 11:45
+2
які розслідування?
Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
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15.02.2021 11:45
+2
вндк - "твой дом тюрьма".
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15.02.2021 12:20
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Тема про расследование преступлений на Майдане .
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15.02.2021 11:46 Відповісти
Чего там слушать... Министр МВД Захарченко уже выслушал их доклад в Минске, а затем в ОАЭ. А потому, нефиг вам, слуги урода, со своим свиным рылом соваться туда, где взрослые дяди решают вопросы. Какой Майдан? Вы его продали. За 30 зеленых сребреников.
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15.02.2021 11:45 Відповісти
які розслідування?
Скоро захарченко разом з інишим посіпаками януковоща повернеться до України. Незабаром Героїв Майдану оголосять заколотниками та вбивцями беззахисних "мальчиків" у трусіках, з шоломами, щитами та нашивками "Беркут"
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15.02.2021 11:45 Відповісти
А вона, яким хером повязана з Майданом!
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15.02.2021 11:48 Відповісти
А кто повязаный?
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15.02.2021 11:52 Відповісти
Ну а что сможет эта соска ЗЕли проблеять на эту тему? Только то, что во всем виноват Порох и его друг Байден. А так-же примкнувшая к ним Нуланд, которая прикармливала майдановцев пиндосскими печеньками. В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854 В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854 В Раде хотят заслушать Генпрокурора Венедиктову по расследованию событий на Майдане - Цензор.НЕТ 854
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15.02.2021 11:49 Відповісти
"Не надо бояться того, на что повлиять невозможно
Надо бояться того, на что можно повлиять"©
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15.02.2021 11:58 Відповісти
Украина напала на Украину,с целью украинизации Украины,но доблестные Мавзолейные Хмыри защищали рюский мир в Киеве,костмьи ложились чтобы Украину в НАТО не пустить,а Крым и Донбац рюцкий мир отдал американцам на растерзание очень демократичным способом,не верите спросите у Мураева и черноротой Бондаренчихи
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15.02.2021 12:00 Відповісти
Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования дел Майдана/ а может и не отчитаться. А если отчитается то словами "Чтобы да так нет".
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15.02.2021 12:08 Відповісти
вндк - "твой дом тюрьма".
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15.02.2021 12:20 Відповісти
Она со своей работой справилась. Всё сделала так , чтобы никаких расследований не было.
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15.02.2021 12:28 Відповісти
Суть доклада этой шмары. "Расследование идет, большинство лиц совершавших государственный переворот и избивавших беркутовцев установлены".
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15.02.2021 16:16 Відповісти
 
 