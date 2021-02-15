Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов

Вакцина від коронавірусу швидше за все не надійде в Україну сьогодні, 15 лютого, як це очікувалося раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.

"Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трохи затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз проходять технічні моменти з логістики. Тобто 17 або 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні. Ми виконали абсолютно всі формальності, заплатили гроші, у нас укладено контракт, і зараз просто йде процес відвантаження", - сказав він.

Читайте: Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій