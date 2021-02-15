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Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов

Вакцина від коронавірусу швидше за все не надійде в Україну сьогодні, 15 лютого, як це очікувалося раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.

"Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трохи затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз проходять технічні моменти з логістики. Тобто 17 або 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні. Ми виконали абсолютно всі формальності, заплатили гроші, у нас укладено контракт, і зараз просто йде процес відвантаження", - сказав він.

Читайте: Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій
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Топ коментарі
+19
Та, не может быть!
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15.02.2021 11:50
+14
НЕ-НЕ-НЕ!
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6809
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15.02.2021 11:54
+12
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 7005
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15.02.2021 12:07
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Та, не может быть!
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15.02.2021 11:50 Відповісти
ее уже продали часним клиникам вот и переживают
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15.02.2021 11:54 Відповісти
Ты знаеш, я предпочитаю услуги в частных клиниках. Чем стоять в очередх по 2 часа. И всеравно платить.
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15.02.2021 11:59 Відповісти
В частной клинике ты вакцинацию не пройдешь. Нормальные вакцины частникам не продают. Только российский шмурдяк, и то не уверен.
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15.02.2021 12:04 Відповісти
Не знаю как от ковида, но другие прививки я давно уже делаю исключительно в частных клиниках. Там и вакцины на выбор от разных производителей и очередей нет, и справку выдают как и в гос. клинике.
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15.02.2021 13:25 Відповісти
Другие прививки можешь делать где хочешь. А если предложат от ковида, знай, что это мошенники.
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15.02.2021 13:32 Відповісти
ну я привился от ковида. В частном институте, украинской вакциной.
Три українські лабораторії вже зробили і випробували (доклінічно) вакцини.
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15.02.2021 14:09 Відповісти
Ха-ха-ха . Поздравляю .
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15.02.2021 14:14 Відповісти
Це ти точно спутніка вколов - ахаххахаха - в Україні НІКОЛИ не виробляли вакцину
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15.02.2021 15:25 Відповісти
ти напевне просто боїшся вакцинуватися.....вже давно українські вакцини на любому автовокзалі продають!
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15.02.2021 17:21 Відповісти
Я смотрю тут тролли активно обговаривают вакцинацию. Та лучше, та хуже, но обязательно должна быть. Молодцы, пропагандируйте за косточку. А вот что говорит сотрудник Астрозэнека про свою вакцину. https://www.youtube.com/watch?v=MeWKEtCSEj0
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15.02.2021 21:14 Відповісти
Как можно вакцинацию обговаривать? Ведь нету ее! обговаривают исключительно обещания....
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15.02.2021 22:41 Відповісти
В мене, батько, найкращу виробляє
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16.02.2021 08:15 Відповісти
у циган на вокзалі брав?
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15.02.2021 21:12 Відповісти
Ага....остра!....від Зеника
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15.02.2021 22:37 Відповісти
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа. Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее. Ждем реакции Баканова.

"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
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15.02.2021 19:20 Відповісти
Пфайзер не продают частным клиникам. Плюс, продают под гарантии, что вакцина будет храниться и распределяться согласно протоколам. У клоунов это называется "бюрократические сложности", из-за "бюрократических сложностей" по-клоунски пфайзера в Украине не будет. Кроме того, за вакцины нужно заплатить, а клоуны деньги украли, платить теперь нечем. Когда степашка говорит, что за вакцины заплачено, он врет почти наверняка.
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15.02.2021 12:02 Відповісти
да ладно, чего стебетесь?! Подумаешь задержится чуток, на годик-два!
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15.02.2021 12:34 Відповісти
"Ішо нємного, Ішо чуть-чуть, Поюаслєднфй бой - он трудний самий. А я в расєю, дамой хачю, я так давно нє яідєл маму." А хтось обіцяв вакцинацію з 15 лютого. 😊
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15.02.2021 12:59 Відповісти
они и дальше обещают обещать!
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15.02.2021 17:23 Відповісти
Асфальт столько не продержится...что то пошло не так !
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15.02.2021 13:02 Відповісти
Смысла спешить как бы и нет, особенно если собираешься куда-то ехать летом-осенью. Иммунитет от прививки держится до полугода, ко времени поездки прививку надо будет делать по новой..
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15.02.2021 13:27 Відповісти
так сегодня начинаешь степанов!!!! забыл о клятве?
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15.02.2021 11:51 Відповісти
Клятва Степанкрата .
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15.02.2021 11:53 Відповісти
шо, еще один эксперт обкакался, как говорит еще один эксперт
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15.02.2021 12:10 Відповісти
санитар,ты в курсе что ее нельзя колоть людям 65+ ?!
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15.02.2021 11:52 Відповісти
В Европе AstraZeneca не колят людям старше 55 лет.
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15.02.2021 12:18 Відповісти
А в ЮАР никому не колят...
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15.02.2021 12:28 Відповісти
Если так,то тем более,но чуваку,который работал санитаром и диплом купил этого понять не дано.
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15.02.2021 13:42 Відповісти
мы построили МОЗ, но немножечко не по проекту -
архитектор Степанов хороший был МОЗгоклюй !
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15.02.2021 11:53 Відповісти
НЕ-НЕ-НЕ!
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6809
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15.02.2021 11:54 Відповісти
обещанного 3 года ждут Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2860
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15.02.2021 12:10 Відповісти
Ну, судя по всему, некоторые зе-тыпилы, готовы от Зе-нарика ожидать обещанного и все ДЕСЯТЬ ЛЕТ.
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15.02.2021 12:18 Відповісти
От брехло одеське.😎
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15.02.2021 11:55 Відповісти
Та він одесит не за народженням. "Понаїхав"... Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 4205
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15.02.2021 12:05 Відповісти
Да, да не время еще. Надо немножко подождать Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5841
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15.02.2021 11:57 Відповісти
Вот и босрались Всякие там зеленские и Степановы с Ляшками, обещая. что с 15 февраля начнется всеобщая вакцинация населения Украины!! Только не уточнили с какаго года., .2022 г ??
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15.02.2021 11:57 Відповісти
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5502
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15.02.2021 11:59 Відповісти
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 7005
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15.02.2021 12:07 Відповісти
шоб мы делали без Милованова? уже все погонялы закончились, а тут - ВАУ! ВОТ ОНО!
ПрИнижень Саудiвський!
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15.02.2021 13:14 Відповісти
планокур жжет!
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15.02.2021 16:24 Відповісти
Mne inetresno pro kakije zaplacenyje dengi on govorit po programe COVAX sto polucit?Mozet osibajus no mne kazetsia nenado za nix platyt
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15.02.2021 12:02 Відповісти
ВОЗ передает Украине 8 мил.доз вакцин Pfizer по программе COVAX - БЕСПЛАТНО, И ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ - СТАРШЕ 65 ЛЕТ, ДО 65 ЛЕТ С СОПУТСТВУЮЩИМИ БОЛЕЗНЯМИ И СОЦ. РАБОТНИКИ, - БЕСПЛАТНО - Pfizer. Но у нас как всегда, хоть бери пиши на сайт ВОЗа.
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15.02.2021 17:07 Відповісти
Кто бы сомневался! А вы уверены, что ее вообще заказали?
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15.02.2021 12:07 Відповісти
tZE

‎13.‎02.‎2021

Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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15.02.2021 12:19 Відповісти
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
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15.02.2021 12:07 Відповісти
Дайте еще 100 дней! А может оно и само как то рассосется....
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15.02.2021 12:08 Відповісти
Ой не можу, мабуть ляжу як розводять лохів. Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 5314
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15.02.2021 12:09 Відповісти
3,1415926......
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15.02.2021 12:09 Відповісти
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 6906
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15.02.2021 12:22 Відповісти
Мутят, как обычно ,🤦🤔🙄🤫
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15.02.2021 12:11 Відповісти
tZE
Хроника одного президента
‎15.‎02.‎2021
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
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15.02.2021 12:12 Відповісти
это лучший вариант.Лучше ничего, чем экстракт неведаных зверушек.
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15.02.2021 13:23 Відповісти
может это и к лучшему. Пока еще не известно какой вред от этих вакцин в интервале 6-12 месяцев, а так пока до Украины они дойдут на других уже станет что-то понятно.
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15.02.2021 13:28 Відповісти
Alex Smith bb5fe51c, бред не несите ,кто вам такое сказал ,что нельзя 65+ ,это с вашей стороны или не знание вопроса или провокация 😡
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15.02.2021 12:19 Відповісти
Такая инфа о AZ действительно была. Не то, чтобы совсем нельзя. Но много стран реально отказались от применения этой вакцины для вакцинации стариков. Вроде как низкая эффективность и высокая вероятность побочек.
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15.02.2021 13:01 Відповісти
Всё по отлаженной схеме : самое низкоэффективное и, как правило, по самой высокой цене...
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15.02.2021 22:10 Відповісти
Не. Ну AZ - не самый плохой вариант. А учитывая заявленную цену в 4$ за дозу - вообще замечательный. Просто не всем подходит, во-первых, а во-вторых, неизвестно по какой цене его закупили наши ублюдки.
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15.02.2021 22:30 Відповісти
То о чём говорил степашка свершилось. С точностью наоборот. Видать в консерватории что то не так его учили.
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15.02.2021 12:31 Відповісти
пусть идет в отставку вместе с клоуном
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15.02.2021 12:32 Відповісти
Щось це мені нагадує. Ааа - епопею з підняттям танкера з одеського пляжу
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Очередная брехня от зедебилов.Вспомнили ,что сегодня 15 февраля и надо ,что то опять обещать,зелохторату.Теперь скорей всего 17-18 февраля или может быть очень скоро,возможно и 17-18 февраля . Клоуны и цирк 95 анала в действии. Колитесь тем ,что выбрали.
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15.02.2021 12:37 Відповісти
ну, поступить 29 лютого, які проблеми?
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15.02.2021 12:39 Відповісти
Якого року?
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15.02.2021 12:43 Відповісти
та неважливо. очикували ще 32-го сiчня.
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15.02.2021 13:10 Відповісти
А що, в когось були сумніви?
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15.02.2021 12:42 Відповісти
AstraZeneca бесполезен от Южноафриканской модификации ковидлы, поэтому в ЮАР вакцинацию этим шмурдяком остановили, и срочно выставили на продажу лохам закупленные огромные складские запасы. Т.е. неграм в западло, а тупым хохлам пойдет за счастье.
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15.02.2021 12:48 Відповісти
еще в пятницу у шустера в студии степашка и иуда тимошенко-зам дерьмака в собачий рот лаяли,что с понедельника вакцинация начнется.
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15.02.2021 13:07 Відповісти
Тоже смотрел ту передачу, хотя и недолюбливаю Шустера. Грося этих клоунов разорвал.
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15.02.2021 22:33 Відповісти
дайте вакцине ещё сто дней, чтобы добралась! Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 8185
(с) Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2926
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15.02.2021 13:07 Відповісти
Это страждущие вакцинации Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 2345
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15.02.2021 16:50 Відповісти
зебаранов зе уже проколол ЗЕНЕКОЙ.
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16.02.2021 09:03 Відповісти
Будет не 15 а 18 и не нормальная вакцина как обещали а довольно стремная Астра.))
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15.02.2021 13:35 Відповісти
Степашка, после таких заяв люди, имеющие честь и достоинство, идут в отставку
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15.02.2021 13:39 Відповісти
А имеющие честь и наградное оружие... уходят с достоинством
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15.02.2021 16:54 Відповісти
Уроди брехливі--ви обіцяли ,що вакцина в Україні буде 15 02 .( правда не сказали якого року)
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15.02.2021 13:52 Відповісти
вот и вколите по самые гланды шутам и айболитам ту, шо не задерживается. с добавкой.
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15.02.2021 13:55 Відповісти
Не много это сколько год ,два ? Очередной прокол команды Зелебобиков
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15.02.2021 14:03 Відповісти
Патологічна брехня,на жаль,властива як ЗЕро так і його шоблі.
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15.02.2021 14:07 Відповісти
Также "немного" задержится, как и транш МВФ, не так ли, собаки зеленые?
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15.02.2021 14:47 Відповісти
Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов - Цензор.НЕТ 527
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15.02.2021 14:55 Відповісти
Похоже, что AstraZeneca обкакалась...
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15.02.2021 15:18 Відповісти
Чемпіони в тупості 😏😄
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.

Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, блдь, вам еще не хватает, болезные?

На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.

Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
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15.02.2021 15:31 Відповісти
Скадається враження, що AstraZeneca - це той же "Спутнік V" тільки зроблений "по ліцензії".
Досить вірогідно, якщо взяти до уваги, що в самій РФ наявних виробничих потужностей не існує
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15.02.2021 17:04 Відповісти
Всё немного иначе : "Astra" гораздо хуже "Спутника", но разработчики собираются её улучшить, скрестив со "Спутником"
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15.02.2021 22:16 Відповісти
Абсолютно идентичны. Отличаются штаммом аденовируса.
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15.02.2021 22:36 Відповісти
Причем не в пользу Спутника. Поэтому и возникла необходимость второго компонента у Спутника, что на штамм в первом компоненте у многих есть иммунитет, из-за чего вакцина просто не работает.
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15.02.2021 22:40 Відповісти
надіємся що степанов до кінця лютого надійде за грати!!!
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15.02.2021 17:17 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





закатав деньги из "ковидного фонда" в асфальт (по карманам), Украина хочет взять в долг у Европейского Инвестиционного Банка.
50 млн. евро. На закупку вакцин.
Да, вакцины бесплатно, как предполагал Вовик, не дают.
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15.02.2021 18:38 Відповісти
говорили же что с 14-15-го начнется вакцинация еще не давно.
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15.02.2021 18:46 Відповісти
Вакцина Pfizer немного задерживается
...а вот деньги, совсем никогда не задерживаются -- их, или есть, или не есть...*)
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15.02.2021 21:16 Відповісти
Вичікують, щоб Європа нам подарувала цю вакцину, як самим зубожілим нікчемам. А потім будуть нам продавати її за немалі гроші. Баригі на ковіді, блд.
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15.02.2021 22:38 Відповісти
Яка може бути вакцинація, якщо вакцина ще не сертифікована в Україні???)))
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16.02.2021 01:39 Відповісти
так я 15 февраля уже укололся, значит меня зэбилоиды надурили
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16.02.2021 08:57 Відповісти
 
 