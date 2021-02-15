Вакцина Pfizer трохи затримується, AstraZeneca має надійти в Україну 17-18 лютого, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вакцина від коронавірусу швидше за все не надійде в Україну сьогодні, 15 лютого, як це очікувалося раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами Степанова, закуплена вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca має надійти в Україну 17 або 18 лютого.
"Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трохи затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з індійським інститутом Serum Institute, зараз проходять технічні моменти з логістики. Тобто 17 або 18 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні. Ми виконали абсолютно всі формальності, заплатили гроші, у нас укладено контракт, і зараз просто йде процес відвантаження", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Три українські лабораторії вже зробили і випробували (доклінічно) вакцини.
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
архитектор Степанов хороший был МОЗгоклюй !
НЕ "ожидалось 15 февраля", а ты, урод, клятвенно ОБЕЩАЛ "15 февраля"!!!
ПрИнижень Саудiвський!
13.02.2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Хроника одного президента
15.02.2021
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19" о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль о сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.
(с)
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.
Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, блдь, вам еще не хватает, болезные?
На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.
Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
Досить вірогідно, якщо взяти до уваги, що в самій РФ наявних виробничих потужностей не існує
Hellis@13Hellis_13
закатав деньги из "ковидного фонда" в асфальт (по карманам), Украина хочет взять в долг у Европейского Инвестиционного Банка.
50 млн. евро. На закупку вакцин.
Да, вакцины бесплатно, как предполагал Вовик, не дают.
...а вот деньги, совсем никогда не задерживаются -- их, или есть, или не есть...*)