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Новини ПодіїСуспільство
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Нацполіція (13920) вбивство (2874) Чернігівщина (1311) брехня (199) снігопад (397)

Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку

Житель Чернігівської області викликав наряд поліції, збрехавши про те, що нібито вбив свого вітчима, щоб правоохоронці почистили дорогу від снігу до його будинку.

За даними правоохоронців, інцидент стався 13 лютого в селі Грибова Рудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Заявник сказав, що вдарив вітчима ножем у грудну клітку і тепер останній не дихає. Більше інформації про стан родича чоловік не надав, проте просив відправити наряд поліції і спеціальну техніку. Пояснив це тим, що до його дому на легковому транспорті не проїхати" , - зазначила виданню прессекретар Нацполіції Чернігівської області Юлія Ковтун.

Чоловік зізнався, що не скоював ніякого вбивства, коли копи вже прибули до нього додому. Він пояснив, що вигадав привід для виклику поліції, тому що йому не подобався нерозчищеній сніг.

На заявника склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн.

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Топ коментарі
+72
Так дешево ему снег еще не чистили...
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15.02.2021 12:01
+41
Залишив цей варіант на весну.... Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 4014
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15.02.2021 12:03
+35
враховуючи, шо дорогу розчистили не для нього одного, а для всього села - він красавчик и заплатив за все лише 120 грн зі своєї кишені.
вигадливий і щєдрий хлопчина.
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15.02.2021 12:13
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Так дешево ему снег еще не чистили...
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15.02.2021 12:01 Відповісти
враховуючи, шо дорогу розчистили не для нього одного, а для всього села - він красавчик и заплатив за все лише 120 грн зі своєї кишені.
вигадливий і щєдрий хлопчина.
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15.02.2021 12:13 Відповісти
Я це село знаю непогано, бо у ті краї їжджу. по гриби і ягоди. Там навіть не село, а хати, розкидані по узліссю. Від подвір"я до подвір"я - значні відстані. Якщо наймать трактор для розчистки дороги, то і в тисячу гривень не обійдеться, навіть з урахуванням того, що шукать спецтехніку не треба: у центрі села - вантажний майданчик, де працюють екскаватор і бульдозер - вантажать у вагони кварцевий пісок з кар"єру...
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15.02.2021 12:16 Відповісти
А чому не сказав, що на городі закопав пуд золота?!
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15.02.2021 12:02 Відповісти
Залишив цей варіант на весну.... Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 4014
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15.02.2021 12:03 Відповісти
"Міф" не розвіявся. Пасинок програв вітчиму бутель самогонки
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15.02.2021 12:40 Відповісти
Бо йому ж лише сніг розчистити а не розтопити сніг та грунт на метр глиб. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 5230
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15.02.2021 13:13 Відповісти
Это напоминает совковый анекдот, когда менты в поисках "закопанного оружия" перекопали одинокой матери зека огород.
Молодец парень, давно так не смеялся.
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15.02.2021 15:20 Відповісти
Не дуже вдалий гумор, ніхто нічого не перекопує, проходять з металошукачем і все. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 7257
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15.02.2021 16:17 Відповісти
ЮморЬІст, аднака. Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 1599
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15.02.2021 12:02 Відповісти
Садыс пять
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15.02.2021 12:04 Відповісти
напомнило как зека маме мусора огород вскопали ...
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15.02.2021 12:04 Відповісти
Класс, можно будет воспользоваться идеей. Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 372
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15.02.2021 12:05 Відповісти
Красава 😀
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15.02.2021 12:06 Відповісти
На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн

лайфхак как расчистить снег всего за 119 гривен
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15.02.2021 12:06 Відповісти
За креатив - 5 балів, за дезінформацію - 5 років. ))
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15.02.2021 12:06 Відповісти
та не, по закону - 120 грн.
Умница.
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15.02.2021 12:11 Відповісти
Так йому ще потрібно виставити рахунок за розчистку....
Це на повному серьозі можна і потрібно зробити...
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15.02.2021 12:08 Відповісти
Житель Черниговщины соврал полицейским, что якобы убил отчима, чтобы те расчистили снег к его дому - Цензор.НЕТ 9476
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15.02.2021 12:09 Відповісти
Алльо! КГБю? А в Абрама золото в огородє закопано. Алльо! Абрам? Ти огород скопал? Сєчас людєй пришлю.
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15.02.2021 12:10 Відповісти
Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 4901
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15.02.2021 12:12 Відповісти
Мама пишет в тюрьму сыну:
-- Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать - не знаю!
Сын пишет ответ:
-- Мама в огороде не копайся, накопаешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят.
Мама опять пишет сыну:
-- Сынок как пришло твое письмо, приехали мусора, перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые, матерились.
Сын пишет ответ:
-- Мама! Чем мог - тем помог, картошку сажайте сами.
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15.02.2021 12:12 Відповісти
Та не копає ніхто нічого, метало-шукачем проходять і все. Дитячий анекдот!
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15.02.2021 16:18 Відповісти
Сынка посадили за ограбление банка. Деньги так и не нашли...
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15.02.2021 17:58 Відповісти
ета новая єра піздєц піздєца...
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15.02.2021 12:17 Відповісти
Ну если снега было как на фото, то решение за такую сумму весьма эффективное. Сам бы он явно не справился.
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15.02.2021 12:17 Відповісти
Всё равно надо было его забрать суток на 15 тоже ради шутки
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15.02.2021 12:21 Відповісти
у нас Рифмастер уже сидит ради шутки.
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15.02.2021 13:02 Відповісти
Ради шутки, сажают за хулиганку, а за ложный вызов, подобное наказание не предусмотрено.
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15.02.2021 16:20 Відповісти
Уверен, что это хохол, но на что то большее, типа построить свое государство, хохлы не способны.
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15.02.2021 12:22 Відповісти
Это всего навсего кацапское воспитание, до войны люди в селах говорили на украинском языке, а к родителям обращались на "Вы".
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15.02.2021 12:31 Відповісти
Точно, хохол хоч в такий спосіб дорогу до села прочистив, а кацапня в тих снігах здохла б, але б навіть пальцем не поворохнула.
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15.02.2021 12:41 Відповісти
Я понимаю, что менты, по большей части, козлы, и попытка реформы не удалась, после того как курсантов полиции (поклявшихся на распиаренных прессой выпусках теленовостей, верой и правдой служить Украине) после окончания курсов Аваков отправил в подчинение к псам, служащим за похлебку, после чего 95% этих курсантов, под чутким руководством старых кадров быстро скурвились (единственный успех, в кратчайший срок перебили все закупленные или подаренные для ментом от США служебные машины).
Но, по моему, этот вызов - все равно антипример, как нельзя делать, если почти всю ментуру гонять по ложным вызовам о заминированиях, или на расчистку снега, то не останется даже тех 5% сравнительно честных ментов, которые надеюсь еще есть, чтобы было кому бороться с криминалитетом.
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15.02.2021 12:26 Відповісти
!!!!)))Падсталом!)))
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15.02.2021 12:27 Відповісти
Сніг прибрали чи тільки морду начистили за хибний виклик ?
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15.02.2021 12:29 Відповісти
Не знаю як морду, а дорогу точно прочистили. Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 8230
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15.02.2021 15:23 Відповісти
Это всего навсего кацапское воспитание, до войны люди в селах говорили на украинском языке, а к родителям обращались на "Вы".
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15.02.2021 12:30 Відповісти
Старый советский анекдот:
Алло, это КГБ? Да.
Это звонит доброжелатель.Приезжайте скорее к Абраму, у него в дровах спрятаны бриллианты!
Алло, КГБ, это звонит Абрам. Хочу поблагодарить за неожиданную любезность. Спасибо что покололи дрова!
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15.02.2021 12:38 Відповісти
А надо было дать срок за убийство.
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15.02.2021 12:56 Відповісти
...Кеннеди.
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15.02.2021 13:03 Відповісти
Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 6911 Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку - Цензор.НЕТ 5693
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15.02.2021 13:00 Відповісти
Ахферист. Не міг про золотий батон на 0.10га
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15.02.2021 13:27 Відповісти
Застрельте цього імбіцила хтось....будь ласка, а потім скажіть, що пожартували
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15.02.2021 14:24 Відповісти
На самом деле 120 грн может не обойтись. 120 грн - это штраф за ложный вызов, но еще на него могут подать иск о компенсации расходов - топливо и так далее. По факту, если техника простаивала, в определенной степени - молодец, но что если эта техника расчищала другие дороги, почему его дорога таким обманом важней других?
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15.02.2021 14:30 Відповісти
Жители села его защитят и еще спасибо скажут.
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15.02.2021 15:24 Відповісти
Оно копам нужно?! Не их же деньги тратились, государственные. Нахрена им возится ещё с судом, у них что, других дел мало! Наркоту крышевать например...
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15.02.2021 16:24 Відповісти
какая страна, такие и штрафы)))
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15.02.2021 19:59 Відповісти
мусора мають робити щось корисне за їхні зарплати і пільги
правильний підхід платника податків
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16.02.2021 06:59 Відповісти
 
 