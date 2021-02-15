Житель Чернігівщини збрехав поліцейським, що нібито вбив вітчима, щоб ті розчистили сніг до його будинку
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Житель Чернігівської області викликав наряд поліції, збрехавши про те, що нібито вбив свого вітчима, щоб правоохоронці почистили дорогу від снігу до його будинку.
За даними правоохоронців, інцидент стався 13 лютого в селі Грибова Рудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Заявник сказав, що вдарив вітчима ножем у грудну клітку і тепер останній не дихає. Більше інформації про стан родича чоловік не надав, проте просив відправити наряд поліції і спеціальну техніку. Пояснив це тим, що до його дому на легковому транспорті не проїхати" , - зазначила виданню прессекретар Нацполіції Чернігівської області Юлія Ковтун.
Чоловік зізнався, що не скоював ніякого вбивства, коли копи вже прибули до нього додому. Він пояснив, що вигадав привід для виклику поліції, тому що йому не подобався нерозчищеній сніг.
На заявника склали адміністративний протокол за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Стаття передбачає штраф від 51 до 119 грн.
Будь ласка, зачекайте...
вигадливий і щєдрий хлопчина.
Молодец парень, давно так не смеялся.
лайфхак как расчистить снег всего за 119 гривен
Умница.
Це на повному серьозі можна і потрібно зробити...
-- Сынок, как тебя посадили сил нет, некому помогать по хозяйству - огород не вскопанный, картошка не посажена, что делать - не знаю!
Сын пишет ответ:
-- Мама в огороде не копайся, накопаешь такого, что и тебя посадят и мне срок добавят.
Мама опять пишет сыну:
-- Сынок как пришло твое письмо, приехали мусора, перекопали весь огород, ничего не нашли - уехали злые, матерились.
Сын пишет ответ:
-- Мама! Чем мог - тем помог, картошку сажайте сами.
Но, по моему, этот вызов - все равно антипример, как нельзя делать, если почти всю ментуру гонять по ложным вызовам о заминированиях, или на расчистку снега, то не останется даже тех 5% сравнительно честных ментов, которые надеюсь еще есть, чтобы было кому бороться с криминалитетом.
Алло, это КГБ? Да.
Это звонит доброжелатель.Приезжайте скорее к Абраму, у него в дровах спрятаны бриллианты!
Алло, КГБ, это звонит Абрам. Хочу поблагодарить за неожиданную любезность. Спасибо что покололи дрова!
правильний підхід платника податків