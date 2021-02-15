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"ЄС" вимагає повернути підрозділи ЗСУ на позиції, які були до розведення військ, - Порошенко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" вимагає повернути підрозділи Збройних Сил України на позиції, з яких вони були відведені в процесі так званого "розведення сил".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" також наголосив, що право відкривати вогонь має бути передано керівникам підрозділів, а контрснайперські групи повинні негайно повернутися на лінію зіткнення.

"Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані тим, що нашим воїнам в'яжуть руки штрафами за вогонь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням в День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він відзвітував, скільки і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони захищають нашу землю", - сказав лідер Порошенко.

"Президент інформував суспільство про 200 днів тиші, створюючи міраж близького миру. Зараз влада визнала, що перемир'я - фікція. Насправді йде війна, гинуть наші воїни. Тільки з початку року загинули 13 бійців", - зазначив п'ятий президент.

За словами Порошенка, "ЄС" вимагає повернути підрозділи на позиції, на яких вони були до розведення протягом року. Так само повернути на лінію зіткнення контрснайперські підрозділи.

"Я закликаю всіх об'єднатися і прийняти необхідні зміни до бюджету, включаючи збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям. Воно в останній раз забезпечувалося два роки тому. Армії потрібно забезпечити гідне фінансування", - додав лідер "ЄС".

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Топ коментарі
+64
А дехто ***** по звичці ******** і ********.
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15.02.2021 12:11
+45
Кому то ж надо, если дэхто по инерции стучит хером по роялю
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15.02.2021 12:12
+42
кацапы приезжают зарабатывать на Донбасс , как на сафари !
а защитники своей земли за ответку - платят штраф...
кто мог такое придумать?
только враг,
или - клоун в цирке...
и это вместо того, чтобы место, откуда произведён смертельный выстрел - подогнать Град и стереть с лица земли , вместе с теми откуда стреляли...
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15.02.2021 12:15
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Є ще порох в Пороха!
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15.02.2021 13:47 Відповісти
Порох + Байден, это была БЫ ещё та смесь для кацапских пердаков !
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15.02.2021 14:40 Відповісти
Так, придорожна курява в пеньку таки є.
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15.02.2021 15:46 Відповісти
Це не той свиночолий гівнокмандувач при якому свинарчук крав? Нагадай. Разом з КОДЛОЮ, що його покривала.
Це не при свинорилому та його сектантах ригоанали підняли голову та пішли в наступ? заткнись з своїм бездарем пєцьом. навіть гівноканали не могло закрити.
Де там порох? там гівно в порохівницях
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16.02.2021 10:38 Відповісти
Ти мені бидло рота не затикай!Маєш думку,висловлюй,а не пероходь на образи.З такими як ти геть не хочу й спілкуватись!
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16.02.2021 15:14 Відповісти
А ще хотів додати. Такого розгулу сатанинських свинарників-гральних апаратів не було навіть при ригоаналах. Він їх норму перевиконав в 10 раз.
Чи не було цього при "побожному-сектантові"? понабирали всякий сбрід-сектантів, а потім ліплять - ВІРА.
Яка віра в кого ? свиночолий сатанист походу.
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16.02.2021 10:40 Відповісти
А що довіри ,то розкажи це мусульманам чи євреям ну або буддистам!
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16.02.2021 15:17 Відповісти
))))люблю истерику зерыговской погани.Все хреново у тебя,андруша-жди своего звиздеца, который тебя уже обнимает,ибо нех было на Украину зариться,тупые ублюдки.
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15.02.2021 14:57 Відповісти
Петя маладчага всерівно трохи думае за державу , і е чим думати, а некоторі приїдуть на передок їм шлема дадуть походять і поїдуть в тому шлемі
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15.02.2021 14:36 Відповісти
Паланям малоросійських срак цілком задоволений
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15.02.2021 14:51 Відповісти
Давай , ватник портновский , до свидания !
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15.02.2021 15:20 Відповісти
Поддерживаю шаг назад два вперед. И никак иначе!
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15.02.2021 17:04 Відповісти
Порох! Не надо ничего возвращать в прежние позиции -- от них теперешние образовались.
Слабо чётко осознать, что после Бени с Зелей, вообще никаких приемлемых позиций не будет?

И выработать внятную программу "ЕС" на период смуты и разрухи.

А то, начинает мерцать подозрение, шо: чем хуже -- тем лучше.
...кровавые бульдозеры не снятся? *)
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15.02.2021 21:26 Відповісти
гинуть захисники...гинуть воїни...

а срана шмаркля в цей час грiється на сонцi...це вкотре вже вiслюк вiдпочиває?
та ще й за державний рахунок...
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15.02.2021 21:31 Відповісти
Сейчас это будет сделать сложно: они наверняка разворочены и заминированы сепарней...А окапываться сейчас в мороз под обстрелами...Спасибо зетвари!
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16.02.2021 00:27 Відповісти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЕ !!!
На фабрике "Рошен" произошла аварийная разгерметизация чана с гавнищем, повлёкшая массированный выброс в окружающую среду ароматизированных гавнищем сверхбольших леденцов "Рошен" на палочках.
Неконтролируемое массовое сосание порохоботами вышеупомянутых леденцов с вкусом гавнища "Рошен" в свою очередь привело к чрезмерной агрессивной СПАМ-активности упоротих порохоботов.
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16.02.2021 21:07 Відповісти
Всі хрести вище- свинопорошенкові
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16.02.2021 22:16 Відповісти
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
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17.02.2021 05:16 Відповісти
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