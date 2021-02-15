"ЄС" вимагає повернути підрозділи ЗСУ на позиції, які були до розведення військ, - Порошенко. ВIДЕО

"Європейська Солідарність" вимагає повернути підрозділи Збройних Сил України на позиції, з яких вони були відведені в процесі так званого "розведення сил".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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Лідер "ЄС" також наголосив, що право відкривати вогонь має бути передано керівникам підрозділів, а контрснайперські групи повинні негайно повернутися на лінію зіткнення.

"Наші депутати вчора повернулися з лінії зіткнення. Вони шоковані тим, що нашим воїнам в'яжуть руки штрафами за вогонь на російські провокації. Ми звертаємося з проханням в День уряду запросити Міністра оборони для того, щоб він відзвітував, скільки і на яку суму оштрафовані наші воїни за те, що вони захищають нашу землю", - сказав лідер Порошенко.

"Президент інформував суспільство про 200 днів тиші, створюючи міраж близького миру. Зараз влада визнала, що перемир'я - фікція. Насправді йде війна, гинуть наші воїни. Тільки з початку року загинули 13 бійців", - зазначив п'ятий президент.

За словами Порошенка, "ЄС" вимагає повернути підрозділи на позиції, на яких вони були до розведення протягом року. Так само повернути на лінію зіткнення контрснайперські підрозділи.

"Я закликаю всіх об'єднатися і прийняти необхідні зміни до бюджету, включаючи збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям. Воно в останній раз забезпечувалося два роки тому. Армії потрібно забезпечити гідне фінансування", - додав лідер "ЄС".

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