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Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували

Увечері, 11 лютого, в центрі міста Сєракув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу громадян України. За інформацією слідчих, причиною бійки стали рахунки між чоловіками, можливо, за національною ознакою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Четверо дорослих іноземців напали на групу трьох інших іноземців із використанням гострих предметів, імовірно, ножів. Після бійки вони втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.

Зараз однозначно невідомо, що стало мотивом злочину. Однак усе вказує на те, що це були рахунки між чоловіками, ймовірно, через національне походження. Відомо, що один із поранених чоловіків після інциденту прибіг у сусідній магазин і попросив про допомогу. Бійку побачив один із мешканців сусіднього будинку і повідомив про інцидент у поліцію та швидку допомогу.

Потім виявилося, що побиті чоловіки - це громадяни України, а зловмисники - громадяни Грузії. Всі вони є жителями Мендзіходського повіту, працівники місцевих фірм. Постраждалим із численними ножовими пораненням надали медичну допомогу, а поліція незабаром затримала чотирьох злочинців.

Громадян Грузії заарештували і висунули звинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Постраждалих українців госпіталізували, а одного з них - прооперували.

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Топ коментарі
+9
Чечены в Польше уже ничего не контролируют.Они все в Германии. А грузины такая же рабсила, как и украинцы.Обычная драка, а не попытка что то контролировать. В Польше контролируют всё сами поляки. Поэтому мы и отказываемся принимать всяких южных "беженцев" и прочий сброд.
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15.02.2021 12:49
+4
Писец, бегать по улице с ножом и подрезать оппонента - за єто только шесть месяцев в пансионате (польской тюрячке) ⁉️
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15.02.2021 12:44
+4
Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257 Слухай, розсмішив ти мене... Ну який з грузина роботяга?... Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257
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15.02.2021 13:49
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Раньше помню регион Кракув-Катовице-Гливице чеченцы контролировали.. Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 2594
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15.02.2021 12:43 Відповісти
Чечены в Польше уже ничего не контролируют.Они все в Германии. А грузины такая же рабсила, как и украинцы.Обычная драка, а не попытка что то контролировать. В Польше контролируют всё сами поляки. Поэтому мы и отказываемся принимать всяких южных "беженцев" и прочий сброд.
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15.02.2021 12:49 Відповісти
Це ти поляк ? Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 6081
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15.02.2021 12:54 Відповісти
Т.е. криминальное администрирование этничными группировками ликвидировали?Снимаю шляпу! (есть не буду) Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 91
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15.02.2021 13:03 Відповісти
Польша чтобы нагадить кацапам принимала чеченцев тысячами, в итоге нагадила себе и всей Европе. Про "ничего не контролируют" вранье. В прошлом году была новость про то как бравые польские ультрас вызвали чеченцев на разборки, но струсили и вызвали вместо себя полицию.
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15.02.2021 13:47 Відповісти
Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257 Слухай, розсмішив ти мене... Ну який з грузина роботяга?... Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 8257
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15.02.2021 13:49 Відповісти
А про Германию правда. Благодаря Польше они тоже под чеченами.

https://germania-one.turbopages.org/germania.one/s/klanovaja-vojna-v-berline-chechency-i-araby-deljat-mezhdu-soboj-stolicu-germanii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 9157
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15.02.2021 13:51 Відповісти
Писец, бегать по улице с ножом и подрезать оппонента - за єто только шесть месяцев в пансионате (польской тюрячке) ⁉️
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15.02.2021 12:44 Відповісти
афрогрузинские поляки. смело! раньше всё описание сводилось к "граждане афрокавказской внешности" )
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15.02.2021 12:49 Відповісти
Ну якщо жeртвами стали москвороті, або ватноголові, тоді нічого дивуватися...
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15.02.2021 12:51 Відповісти
Ну якщо жeртвами стали москвороті, або ватноголові, тоді нічого дивуватися...
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15.02.2021 12:52 Відповісти
мало инфы, конечно..
горячие грузинские парни врядли приехали "собирать клубнику или писать программы на С++".. наши, возможно, - тоже.. и просто банды делили территории (тогда и Грузия и Украина должны дать хорошей мзды своим засранцам).. а может наши работяги просто не захотели платить дань.. мой молодой родич (простой сварщик) поработавший в Польше сталкивался с такими наездами..
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15.02.2021 13:06 Відповісти
Однако все указывает на то, что это были счеты между мужчинами



Такие счеты?



Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували - Цензор.НЕТ 6473
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15.02.2021 13:09 Відповісти
це рахівниця
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15.02.2021 13:33 Відповісти
Спасибо, кэп.
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15.02.2021 13:57 Відповісти
Быканули и получили нож. В следующий раз сто раз подумают прежде чем борзеть.
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15.02.2021 13:29 Відповісти
Ты прав! Чурки они и в Польше чурки!!!!
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15.02.2021 13:35 Відповісти
Та это пишет Асуанский тролл из лугандонии типа под грузина косит для разжигания
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15.02.2021 14:12 Відповісти
Чурками ты назвал украинцев или грузин?))
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15.02.2021 16:45 Відповісти
Та то він себе мав на увазі ))
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15.02.2021 17:23 Відповісти
Грузины не мужики а сцыкливые проститутки нападать вчетвером с ножами на двоих.
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15.02.2021 14:10 Відповісти
Эти трое тоже так подумали. Теперь аспирин глотают
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15.02.2021 16:46 Відповісти
кавказ должен быть либо на Кавказе, либо в клетке
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16.02.2021 07:09 Відповісти
 
 