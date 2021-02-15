Група громадян Грузії з ножами напала на громадян України в Польщі, одного з постраждалих прооперували

Увечері, 11 лютого, в центрі міста Сєракув у Великопольському воєводстві на заході Польщі група громадян Грузії напала з ножами на групу громадян України. За інформацією слідчих, причиною бійки стали рахунки між чоловіками, можливо, за національною ознакою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Четверо дорослих іноземців напали на групу трьох інших іноземців із використанням гострих предметів, імовірно, ножів. Після бійки вони втекли з місця події, залишивши закривавлених поранених чоловіків.

Зараз однозначно невідомо, що стало мотивом злочину. Однак усе вказує на те, що це були рахунки між чоловіками, ймовірно, через національне походження. Відомо, що один із поранених чоловіків після інциденту прибіг у сусідній магазин і попросив про допомогу. Бійку побачив один із мешканців сусіднього будинку і повідомив про інцидент у поліцію та швидку допомогу.

Потім виявилося, що побиті чоловіки - це громадяни України, а зловмисники - громадяни Грузії. Всі вони є жителями Мендзіходського повіту, працівники місцевих фірм. Постраждалим із численними ножовими пораненням надали медичну допомогу, а поліція незабаром затримала чотирьох злочинців.

Громадян Грузії заарештували і висунули звинувачення, за які їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Постраждалих українців госпіталізували, а одного з них - прооперували.

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