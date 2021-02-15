Я знаю, хто мені писав. У поясненнях на мою скаргу ця людина визнала, що це був він, - прокурор Божко, якому погрожують з номера Портнова

Потрібно було взяти ухвалу суду про тимчасовий доступ на телефон або комп'ютер або на обшук. Але ви можете собі уявити, що хтось піде з обшуком або з тимчасовим доступом до такої категорії осіб?

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник прокурора Тернопільської області Олександр Божко.

"Я з вами не згоден у цьому висновку, бо насправді знаю, хто мені писав. Поясню чому. Коли я 29 листопада 2019 року звернувся з дисциплінарною скаргою до КДКА Київської області на дії цього адвоката з вимогою порушити дисциплінарне провадження та притягнути його до дисциплінарної відповідальності й позбавити права на здійснення адвокатської діяльності, вказана особа надала письмові пояснення на дисциплінарну скаргу. І в цих поясненнях визнала, що так, це була вона. І ця особа сказала, що це не стосується адвокатської діяльності. Мовляв, я негідник, і це була розмова між двома чоловіками. Тому, вибачте, як ми можемо говорити, що його особу не підтверджено? Тим паче, що він у телеграм-каналі, який видає за свій (а там є його фотографія, там він публікує власні документи, які є у його розпорядженні; фотографії з Офісу президента з картинами), він теж підтверджував, що це його робота. Як ми можемо казати, що це не він?" - заявив Божко.

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"По-перше, є підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю. По-друге, аби перевірити, чи дзвінок був з цього телефону, потрібно було б узяти ухвалу суду про тимчасовий доступ на той телефон чи комп’ютер або на обшук. Можна встановити ІР-адресу і перевірити, звідки воно адмініструється. Але ви можете собі уявити, що хтось піде з обшуком чи з тимчасовим доступом до даної категорії осіб? Як на мене, потрібно було робити обшук одразу у квітні - травні 2019-го, тоді це можна було встановити. Тим паче цей пан у травні 2019-го приїхав в Україну", - додав він.

З повним текстом інтерв'ю першого заступника прокурора Тернопільської області Олександра Божка "Мені абонент з номера, яким користувався Андрій Портнов, писав, що готуйся до в’язниці, що в колонію мене зажене, і так далі..." можна ознайомитись тут.